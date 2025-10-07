Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với The Sunday Times, Victoria Beckham đã nhắc đến xung đột kéo dài hàng thập kỷ của 2 anh em Liam - Noel Gallagher. Cuộc chiến này đã khiến ban nhạc Oasis tan rã vào năm 2009. Nhưng đến nay, 2 anh em nghệ sĩ nổi tiếng này đã hòa giải.

Victoria Beckham bày tỏ sự đồng cảm với bà Peggy - mẹ của 2 anh em nghệ sĩ: "Tôi chỉ nghĩ mẹ của họ hẳn rất đau khổ khi các con bất hòa từng ấy năm. Với tư cách 1 người mẹ, tôi nghĩ rằng chắc bà ấy hạnh phúc lắm khi thấy các con mình hòa thuận với nhau". Nhiều người cho rằng bà xã David Beckham đang mượn chuyện người để nói chuyện nhà mình. Là người mẹ, hẳn Victoria Beckham rất đau khổ khi Brooklyn bất hòa với anh em, dần rời xa gia đình.

Victoria Beckham đồng cảm với chuyện bất hòa trong gia đình Gallagher

Nhà thiết kế đồng cảm vì gia đình cô cũng trong hoàn cảnh tương tự

Nhà thiết kế này tiếp tục nhắc về gia đình nhưng không nhắc đến con cả Brooklyn. Victoria Beckham cho biết cô rất thân thiết với các con. Vì Cruz và Harper vẫn ở nhà nên chúng luôn trong tầm mắt cô mỗi ngày. Romeo sống riêng nên ít gặp hơn, nhưng tình mẹ con vẫn thắm thiết.

Cuộc phỏng vấn được công bố ngay sau buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Paris Fashion Week. Cả gia đình đã có mặt để ủng hộ, chỉ trừ vợ chồng cậu cả Brooklyn - Nicola. Show diễn kết thúc vô cùng thành công, Victoria Beckham tươi cười rạng rỡ và hôn chồng David Beckham thắm thiết. Cô bé Harper chứng kiến tất cả, nhìn ngắm bố mẹ với ánh mắt hạnh phúc.

Brooklyn - Nicola vắng mặt trong show diễn của mẹ

Harper hạnh phúc nhìn bố mẹ hôn nhau

Mặc cho Brooklyn lạnh nhạt với gia đình, Victoria Beckham vẫn tha thiết mong con trở về. Nhà thiết kế đang chuẩn bị cho ra mắt phim tài liệu mới vào ngày 9/10 tới đây. Nhiều nguồn tin khẳng định Brooklyn vẫn góp mặt trong phim, với cảnh anh cùng mẹ và ê-kíp lau sàn diễn sau cơn mưa tại Paris Fashion Week 2024. Khán giả cũng tinh mắt phát hiện ảnh "cậu cả" được mẹ bế ngày còn bé đã xuất hiện trong trailer đầu tiên.

Việc Victoria Beckham để dành suất lên hình cho con trai cả, nói rằng gia đình mãi là ưu tiên hàng đầu được Daily Mail đánh giá là "cành olive" thiện chí làm lành trao cho Brooklyn. Mẹ đã trao đi thông điệp hòa bình, và phần còn lại nằm ở thái độ của Brooklyn nữa mà thôi.

Victoria Beckham đưa hình ảnh Brooklyn vào phim tài liệu

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.