Victoria Beckham sắp công khai lần gây nợ triệu đô khiến chồng rơi vào khủng hoảng

Sau series Beckham của David làm mưa làm gió toàn cầu vào năm 2023, đến lượt Victoria Beckham trở thành nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu mang tên mình trên Netflix. Và lần này, công chúng sẽ thấy một Victoria rất khác: mong manh, chân thật và dám hé lộ cả những cú vấp đau đớn nhất trong sự nghiệp.

Trong trailer chính thức vừa ra mắt ngày 17/9, Victoria nghẹn ngào nhắc đến áp lực phải thành công, không chỉ cho bản thân mà còn để David Beckham và 4 đứa con tự hào về mình: "Tôi không thể để mọi thứ vuột khỏi tay một lần nữa."

Trailer phim tài liệu Victoria Beckham (Nguồn @netflix).

Bộ phim đưa người xem ngược về tuổi thơ vụng về của Victoria, thời hoàng kim cùng Spice Girls và khoảnh khắc nhóm tan rã, bà Beck thừa nhận chính thời trang là lối thoát sáng tạo cho cô khi đó. Khi thương hiệu riêng ra mắt năm 2008, Victoria từng liên tục bị nghi ngờ về năng lực, phải chật vật để được công nhận trong làng mốt vốn khắc nghiệt, thậm chí từng bị mỉa mai: "Cô ta vốn chỉ là ca sĩ nhạc pop, vợ cầu thủ, cô ta nghĩ mình là ai?"

Victoria còn bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian thương hiệu thời trang mang tên mình từng thua lỗ đến mức âm hàng triệu đô. Chính giai đoạn ấy đã khiến cả gia đình Beckham chao đảo, còn David thì thú nhận đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không còn hình ảnh nữ doanh nhân thép luôn lạnh lùng trên hàng ghế đầu, Victoria hiện lên mệt mỏi, áp lực nhưng vẫn quyết liệt bám trụ để bảo vệ giấc mơ thời trang mà cô theo đuổi suốt gần 2 thập kỷ.

Trước ống kính, cô cũng nghẹn ngào thú nhận thương hiệu thời trang của mình từng chìm trong cảnh "thủng túi, giai đoạn mà Victoria gọi là chạm tới giới hạn chịu đựng của mình. David Beckham cũng xuất hiện, thành thật nói áp lực tiền bạc khi đó đã khiến anh hoảng loạn thực sự.

Dù nặng trĩu áp lực, Victoria vẫn không quên tự trào. Khi David động viên rằng: "Em chỉ cần làm một cái sandwich phô mai thôi cũng đủ khiến cả nhà tự hào", cô bật cười trong nước mắt: "Thật ra… em còn chẳng làm nổi cái sandwich tử tế."

Theo tiết lộ, chính David là người thuyết phục vợ thực hiện bộ phim tài liệu này. Anh nói: "Cô ấy làm việc không ngừng suốt 18 năm qua, nhưng chưa ai được nhìn thấy. Tôi muốn cả thế giới biết Victoria thực sự thông minh và chăm chỉ thế nào."

Victoria cũng khẳng định trên Instagram rằng đây là lần hiếm hoi cô dám để lộ sự mong manh: "Tôi tin rằng mình có sức mạnh tiềm ẩn sâu trong sự nhạy cảm. Từ Spice Girls, đến những thăng trầm không thể tránh, tất cả đã định hình tôi. Và giờ tôi muốn chia sẻ hậu trường thật sự của những gì mình đã xây dựng suốt 2 thập kỷ qua."

Phim tài liệu Victoria Beckham sẽ chính thức lên sóng Netflix từ ngày 9/10. Sau thành công toàn cầu của Beckham (2023), lần này khán giả sắp sửa lại được cùng khóc cùng cười với câu chuyện đời của một trong những biểu tượng phong cách lớn nhất thế giới.