Thực tế, cả hai không hề được miễn trừ khỏi luật an toàn giao thông, họ vẫn phải tuân thủ luật như bất cứ ai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh hoàng gia, vẫn có những tình huống đặc biệt khiến việc không thắt dây an toàn trở thành lựa chọn... cần thiết.

Quy định và ngoại lệ đặc biệt của Hoàng gia

Trong lần xuất hiện gần đây tại Cung điện Buckingham để chuẩn bị cho sự kiện Trooping the Colour, vợ chồng Thân vương William bị bắt gặp không cài dây an toàn. Theo luật của Vương quốc Anh, những người tham gia vào “một đoàn diễu hành do Hoàng gia tổ chức hoặc có tính chất truyền thống lâu đời” được miễn yêu cầu này.

Do đó, sự kiện kể trên nhiều khả năng được xem là một đoàn rước có tổ chức – nơi yếu tố nghi thức và hình ảnh đôi khi đặt lên hàng đầu.

Vì sao không thắt dây an toàn lại có thể an toàn hơn?

Chuyên gia an ninh Simon Morgan – cựu sĩ quan bảo vệ hoàng gia và hiện là người đứng đầu Trojan Consultancy cho biết: Việc cài dây an toàn hay không luôn được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên ma trận rủi ro và mức độ đe dọa thực tế. Trong một số trường hợp, không thắt dây lại giúp tăng khả năng ứng phó khẩn cấp.

Ông lý giải: “Một số tình huống đòi hỏi việc ra vào xe thật nhanh, điều đó sẽ dễ thực hiện hơn nếu không bị giới hạn bởi dây an toàn”. Ngoài ra, vị trí đỗ xe, khả năng tiếp cận, hay sự xuất hiện của các mối đe dọa tiềm tàng cũng được đưa vào tính toán trước mỗi chuyến đi.

Ngoại hình, nghi lễ và... sở thích cá nhân

Simon Morgan cũng tiết lộ rằng, bên cạnh yếu tố an ninh, quyết định cài hay không cài dây an toàn còn phụ thuộc vào “ý nghĩa của sự kiện, ngoại hình cần thể hiện và cả sở thích cá nhân”.

Chẳng hạn như tại buổi tiếp đón các thành viên ngoại giao ở Cung điện Buckingham vào tháng 12/2022, Thân vương William và Vương phi Kate cũng không đeo dây an toàn khi đến nơi. Một lý do có thể là để đảm bảo họ có thể nhanh chóng rời xe, bước vào lễ đường theo đúng nghi thức.

“Công tác bảo vệ cho các nhân vật hoàng gia là lĩnh vực rất đặc thù trong ngành cảnh sát. Mỗi tình huống là một bài toán rủi ro riêng, không thể có quy tắc cố định nào cả”, Simon kết luận.

Dù công chúng có thể vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng, mỗi quyết định dù nhỏ nhất của hoàng gia đều được cân nhắc trên nhiều phương diện. Và nếu lần sau bạn thấy Thân vương William hay Vương phi Kate không thắt dây an toàn, đừng vội trách vội nghi ngờ. Có thể, đó là cách họ giữ an toàn… theo một nghĩa rất khác.