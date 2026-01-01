David Beckham "ngó lơ" con trai cả trong loạt khoảnh khắc tổng kết năm 2025?

Trên trang Instagram cá nhân, David Beckham chia sẻ một loạt ảnh đầy cảm xúc ghi lại những cột mốc đáng nhớ nhất trong năm 2025. Cựu đội trưởng tuyển Anh không ngần ngại gọi đây là một "năm thực sự đáng kinh ngạc" với những thành công vang dội từ các dự án kinh doanh đến những chuyến hành trình cá nhân đầy cảm hứng. Tuy nhiên, thay vì một hình ảnh gia đình đoàn viên như thường lệ, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một sự thiếu sót khi con trai cả Brooklyn Beckham hoàn toàn "bay màu" khỏi thước phim tổng kết của cha mình.

Trong khi ba người con là Romeo, Cruz và "công chúa nhỏ" Harper thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh David và Victoria, thì Brooklyn lại tuyệt đối không góp mặt dù chỉ một giây.

Sinh nhật tuổi 50 của Beckham

Ngày Beckham được phong hiệp sĩ

Beckham hạnh phúc bên vợ Victoria

CLB Inter Miami giành chức vô địch

Niềm hạnh phúc của Beckham khi là chủ tịch đội bóng

Beckham cùng con gái cưng Harper

Beckham và con trai thứ 2 Romeo

Beckham và con trai út Cruz

Tờ Daily Mail nhận định, động thái này của David Beckham không đơn thuần là một sự sơ suất mà là minh chứng cho thấy sự rạn nứt giữa ông và con trai cả đang ở mức nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa hai cha con được cho là đã rơi vào tình trạng "đóng băng". Thực tế trong năm 2025, mối quan hệ giữa vợ chồng con trai cả và gia đình Beckham không suôn sẻ, vì vậy những sự kiện đặc biệt trong năm 2025 đều vắng mặt. Vì vậy, loạt khoảnh khắc tổng kết năm không có nhà Brooklyn cũng là điều dễ hiểu. Bước sáng năm mới 2026, David Beckham đã không "ngó lơ" con trai như người ta nghỉ, cựu danh thủ chia sẻ loạt ảnh của các con ngày nhỏ và không thể thiếu Brooklyn Beckham.

Ảnh: IGNV, Nguồn: Daily Mail

