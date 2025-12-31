Cậu cả nhà Beckham ngày càng "cuồng vợ" hậu thẳng tay "cắt đứt" với gia đình ruột thịt

Giữa lúc mối quan hệ với gia đình ruột thịt tiếp tục căng thẳng, Brooklyn Beckham lại có động thái cho thấy anh đang hoàn toàn đứng về phía vợ. Mới đây, con trai cả nhà Beckham gây chú ý khi công khai gọi Nicola Peltz là "cô vợ ngọt ngào", giữa thời điểm cả hai bị chỉ trích vì vắng mặt trong một sự kiện quan trọng của gia đình.

Cụ thể, Nicola Peltz đã đăng tải lên Instagram khoảnh khắc tình cảm bên Brooklyn Beckham khi cả hai ôm nhau trên ghế sofa, diện đồ đôi màu xám và thoải mái cười đùa. Người đẹp 30 tuổi chú thích nhẹ nhàng: "Chúng tôi không cố ý mặc đồ giống nhau", còn Brooklyn ngay lập tức để lại bình luận: "Cô vợ ngọt ngào của anh".

Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz tiếp tục thể hiện sự đoàn kết giữa lúc dư luận phản đối dữ dội, kêu gọi anh hàn gắn rạn nứt với gia đình (Ảnh: IGNV)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi sự thân mật của cặp đôi mà còn vì bối cảnh nhạy cảm phía sau. Chỉ hai ngày trước đó, Brooklyn là thành viên duy nhất của gia đình Beckham không xuất hiện tại đám cưới của Holly Ramsay - bạn thân từ nhỏ của Brooklyn và vận động viên bơi lội Olympic Adam Peaty, trong khi David Beckham, Victoria Beckham cùng các con đều có mặt tại Anh.

Theo truyền thông quốc tế, Brooklyn và Nicola đã không liên lạc với gia đình Beckham suốt nhiều tháng, sau khi mâu thuẫn nổ ra giữa cặp vợ chồng son và nhà nội. Brooklyn đã bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 50 của cha mình, lễ phong tước Hiệp sĩ đầy danh giá của David Beckham. Suốt một năm qua, vợ chồng anh cũng liên tục vắng mặt trong nhiều dịp sum họp gia đình, từ sinh nhật đến các kỳ nghỉ lễ. Căng thẳng càng leo thang khi em trai Cruz Beckham tiết lộ Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội. Cruz khẳng định bố mẹ anh "chưa từng unfollow con trai", mà chính Brooklyn là người chủ động chặn họ trước.

Không chỉ Brooklyn, Nicola Peltz cũng nhiều lần bị cho là "đá xéo" gia đình chồng. Gần đây, cô chia sẻ một câu nói gây tranh cãi: "Nếu tôi có thể làm gì đó để thay đổi cách mọi người đối xử với nhau, tôi sẽ làm. Nhưng vì không thể, tôi chọn gắn bó với động vật". Trước đó không lâu, Nicola từng đăng ảnh selfie kèm chú thích "Yêu việc ở nhà", đúng thời điểm hai vợ chồng không tham dự đám cưới của Holly Ramsay.

Truyền thông Anh cho biết Brooklyn mong muốn cha mẹ công khai xin lỗi Nicola. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Brooklyn cho rằng vợ mình đã bị tổn thương sâu sắc và không thể hàn gắn chỉ bằng vài động thái mang tính hình thức trên mạng xã hội.

Giữa làn sóng tranh cãi và lời kêu gọi hòa giải từ người hâm mộ, Brooklyn Beckham vẫn giữ lập trường rõ ràng: liên tục khẳng định Nicola là "tất cả" của anh và công khai sát cánh cùng vợ, bất chấp mối quan hệ gia đình ngày càng xa cách.