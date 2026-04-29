Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (mã chứng khoán: CRE) mới đây thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng).

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng hiện ông muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân nên xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty.

Phía Cen Land cho biết việc từ nhiệm của ông Hưng sẽ được trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua theo đúng quy định. Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Cen Land diễn ra ngày 22-5 tới.

Cách đây không lâu, vào cuối năm 2025, tài khoản Facebook của doanh nhân này đã đăng tải bài viết, khẳng định một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan cá nhân ông là không chính xác khi trên mạng lan truyền hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm có gắn biển Hyra Holdings - một doanh nghiệp liên quan đến Shark Hưng,

Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ông mong mọi người tiếp cận thông tin từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông Phạm Thanh Hưng khẳng định những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng xã hội nhắc tới là do cá nhân ông thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land.

"Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có" - tài khoản Shark Hưng thông báo.