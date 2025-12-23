Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin liên quan đến Shark Hưng chủ yếu xoay quanh hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển HYRA.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng hay doanh nghiệp liên quan, các đồn đoán vẫn nhanh chóng lan rộng, tạo hiệu ứng tiêu cực và tác động trực tiếp đến diễn biến cổ phiếu CRE.

Theo tìm hiểu, HYRA Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI), nơi ông Phạm Thanh Hưng đang giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, mối liên hệ này nhanh chóng bị suy diễn theo nhiều hướng trên mạng xã hội, nhất là khi có quá nhiều lùm xùm liên quan đến các “cá mập” trước đó như Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình), Shark Thuỷ (Nguyễn Ngọc Thủy), Shark Tam.

Trước những đồn đoán, sáng ngày 23/12, ông Phạm Thanh Hưng đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân, chính thức phản hồi các thông tin đang lan truyền. Trong chia sẻ, ông Hưng khẳng định: Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông nhấn mạnh các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc đến là hoạt động cá nhân, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land, nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo Shark Hưng, việc lên tiếng sớm nhằm làm rõ ranh giới thông tin, tránh gây hiểu nhầm trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, đặc biệt với cổ đông và nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu CRE.

Ông Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội, hiện là Phó Chủ tịch Cen Land, đồng thời là gương mặt quen thuộc với công chúng qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank Việt Nam”. Ông đang nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu CRE.

Trong giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) – doanh nghiệp có ông Phạm Thanh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT giảm 6,52% và có thời điểm rơi xuống mức giá sàn. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 1,7 triệu cổ phiếu, cao gấp hơn 5 lần so với các phiên trước đó. Tính từ đầu tháng 12/2025, thị giá CRE đã giảm hơn 14%.