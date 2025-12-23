Startup Hyra Holdings đang gây xôn xao của Shark Hưng: Tăng vốn điều lệ gấp 14 lần trong hơn 1 năm
Ông Hưng nhấn mạnh, các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc tới trên mạng xã hội hoàn toàn mang tính cá nhân và không có bất kỳ sự liên quan nào về pháp lý, tài chính hay vận hành, tới Cen Land.
Sáng 23/12, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết các hoạt động đầu tư khởi nghiệp liên quan đến Hyra Holdings đang được mạng xã hội nhắc tới thời gian gần đây là do cá nhân ông thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào với CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE) – doanh nghiệp nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Phạm Thanh Hưng lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến mình. Ông cho rằng một số nội dung chưa được kiểm chứng đã bị suy diễn theo nhiều hướng, có thể gây hiểu nhầm trong dư luận. Vì vậy, ông khuyến nghị công chúng tiếp cận thông tin một cách thận trọng và dựa trên các nguồn phát ngôn chính thống.
Ông Hưng nhấn mạnh, các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc tới trên mạng xã hội hoàn toàn mang tính cá nhân và không có bất kỳ sự liên quan nào về pháp lý, tài chính hay vận hành, tới Cen Land.
Theo ông, trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm, những thông tin thiếu kiểm chứng hoặc bị diễn giải không đầy đủ có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và cổ đông. Việc chủ động lên tiếng nhằm làm rõ ranh giới thông tin là cần thiết để tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Công ty có trụ sở chính tại Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Từ ngày 3/4/2024, vốn điều lệ thay đổi từ 5,8 tỷ lên hơn 6,5 tỷ đồng. Từ 14/5/2025 đến nay, vốn điều lệ tăng gấp 14 lần lên 93,1 tỷ đồng.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Hyra Holdings công bố đã ký kết hợp tác chiến lược với Haimaker, Thái An Holdings, AHT Tech để phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI).