Vì sao nhiều người Việt chỉ "bồ kết" mua nhà đất đầu tư mà không chọn mua chung cư để tiền đẻ ra tiền?

Hàng ngày, trên nhiều diễn đàn nhà đất, có rất nhiều khách hàng tìm mua nhà đất để ở hoặc đầu tư thay vì xu hướng chọn mua chung cư như hiện nay. Bởi họ cho rằng, đầu tư nhà đất là cách thông minh nhất để sinh lời, tiền đẻ ra tiền trong tương lai mà không bị "lỗ vốn" như khi mua chung cư.



Để tìm lý do cho xu hướng này, chúng tôi đã trò chuyện với chị Trần Hải Anh, 40 tuổi – một nhân viên văn phòng tại Hà Nội nhưng đang có trong tay 2-3 mảnh đất để đầu tư sinh lời.

Theo người phụ nữ 40 tuổi này, dù có trong tay nhiều hay ít tiền thì chưa bao giờ chị quan tâm đến việc mua bán chung cư. Đặc biệt, để đầu tư có lãi trong tương lai, chị Hải Anh cho rằng đầu tư mua chung cư là sai lầm.

Theo nhiều người, nếu đủ điều kiện để mua chung cư, nhất là chung cư cao cấp thì họ sẽ mua luôn nhà đất.

Chị Hải Anh chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ tới việc đầu tư mua chung cư. Bởi vì có rất nhiều lý do bất lợi cho việc này. Như mọi người biết, tuổi thọ chung cư chỉ khoảng 50 – 100 năm là xuống cấp và tất nhiên ở chung cư thì không thể sữa chữa theo ý mình được. Nếu đủ điều kiện để mua chung cư, nhất là chung cư cao cấp thì tôi sẽ mua luôn nhà đất".

Người phụ nữ kinh doanh nhà đất này cũng khẳng định rằng, ở những chung cư trung bình hay chung cư giá rẻ hoặc nhà ở xã hội thì sẽ càng gặp nhiều bất cập: "Khi sống tại đó, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề phát sinh trong sinh hoạt. Chẳng hạn như đi hôm về khuya gửi xe rất bất tiện. Hơn nữa, ở chung cư còn phải đối mặt với một đống phí phát sinh như: phí vệ sinh, phí bảo vệ…".

Nói chung theo người phụ nữ này, cực chẳng đã chị cũng không bao giờ mua chung cư để ở hay đầu tư. Bởi với chị, dù to hay nhỏ, mảnh đất cắm dùi, an cư thì mới lập nghiệp: "Có tiền dù ít hay nhiều, tôi luôn cố gắng mua một mảnh đất làm nhà ở hay nhà cho thuê sẽ tốt hơn nhiều. Điều này đảm bảo dù có ở 50 năm hay cả trăm năm thì vẫn đảm bảo chắc chắn và nhất là chúng sẽ không bị mất giá mà ngược lại càng ngày càng lên giá".

Dù to hay nhỏ, có mảnh đất cắm dùi, an cư thì mới lập nghiệp.

Vợ chồng anh Lê Đình Minh và chị Thanh Thư hôm nay cũng tới Mỹ Đình để đi xem nhà đất. Khi hỏi tại sao vợ chồng anh không chọn mua chung cư thì anh Minh thẳng thắn nói: "Ngay cả khi có đủ điều kiện để mua 1 căn hộ chung cư như hiện nay thì mình vẫn quyết mua nhà mặt đất. Vợ mình ban đầu cũng thích mua chung cư vì cứ bảo ở chung cư an toàn hơn, không có trộm cắp vì có hệ thống an ninh, có bảo vệ, có hệ thống camera an ninh, có ban quản lý chung cư… Thế nhưng mình đã giải thích cho vợ hiểu cái ưu điểm này vợ chồng vẫn có thể hoàn toàn khắc phục khi có nhà riêng. Và vợ chồng mình đến nay đều đồng lòng với giải pháp mua nhà đất".

Cũng theo người đàn ông này, anh ưu tiên mua nhà đất bởi vì với khoảng 1,5-2 tỷ đồng, vợ chồng anh vẫn có nhiều cơ hội mua nhà đất trong ngõ. Như vậy việc đi lại vẫn rất tiện lợi, làm sổ đỏ cũng nhanh chóng, lại thoải mái không gian sinh hoạt gia đình.

Giải thích về việc đầu tư mua nhà đất thay vì mua chung cư để ở, anh Minh cũng khẳng định: "Việc nên mua căn hộ chung cư hay nhà mặt đất thời điểm này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sở thích, thói quen, quan điểm của mỗi người, mỗi gia đình. Ví như có khá nhiều đồng nghiệp của mình thích ở chung cư vì thích dịch vụ, tiện nghi nhưng mình thì cứ thích chọn mua nhà đất bởi mình không thích chung đụng và mất tiền phí dịch vụ. Chưa kể khi ở chung cư, tất cả đều sinh hoạt trong 1 sàn, khi con lớn sẽ thấy chật chội và lại cần nhà riêng".

Hiện nay mua nhà đất nhiều người cứ e ngại về giấy tờ, sổ đỏ, song thực tế hiện nay, tất cả các thủ tục đều được làm nhanh gọn.

Người đàn ông này cho rằng, mua nhà đất nhiều người cứ e ngại về giấy tờ, sổ đỏ, song thực tế hiện nay, tất cả các thủ tục đều được làm nhanh gọn. Chỉ cần khi đi mua nhà đất, bạn chú ý tới điều sau: "Đi mua nhà thì phải quan tâm đến quy hoạch để lựa chọn được căn nhà sống trong môi trường sống tốt nhất như gần trường học, bệnh viện, chợ, công viên… Tránh những ngôi nhà nằm trong vùng ô nhiễm môi trường, ngập do triều cường. Đặc biệt, nên rà soát pháp lý qua nhiều kênh như môi giới, luật sư, chính quyền địa phương; Khảo sát nhiều nơi để tránh mua phải nhà giá cao…", anh Minh khuyến cáo.