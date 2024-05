Vì sao người thành công thường chọn lối sống "Fit & Fabulous"?

"Fit & Fabulous": Sống vui khỏe để thành công



Lối sống "Fit & Fabulous" là phong cách sống khỏe mạnh và đầy năng lượng thông qua vận động cơ thể đều đặn mỗi ngày để đạt được thay đổi tích cực từ thể chất đến tinh thần. Nhiều chuyên gia sức khỏe nhận định, hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm tăng lượng hormone trong cơ thể, khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn và ngủ ngon hơn.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người nên tập thể dục khoảng 75 đến 150 phút mỗi tuần. Bộ Y tế Mỹ cũng đề xuất thời lượng hoạt động thể chất là 150 đến 300 phút mỗi tuần.

Lối sống "Fit & Fabulous" được cộng đồng giới trẻ phương Tây ưa chuộng.

Không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua vận động mỗi ngày, "Fit & Fabulous" đang dần trở thành "chuẩn mực" của những người thành công. Sau khi nghiên cứu 233 triệu phú tự thân và 128 cá nhân thành công khác, tác giả Tom Corley phát hiện ra rằng 76% người giàu và thành công tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Giữa một thể lực khỏe mạnh và một cuộc đời thành công luôn có mối quan hệ tương quan.



Vì lẽ đó, lối sống "Fit & Fabulous" đã và đang tạo cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thành đạt quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe. Họ nhận thấy bản thân luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày để sẵn sàng theo đuổi đam mê, kiến tạo nhiều cơ hội cho chính mình.

Sống "Fit & Fabulous" ngay tại nhà cùng GS6 The Miami

Duy trì vận động mỗi ngày là yếu tố cốt lõi giúp cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng việc sắp xếp thời gian đến phòng tập không phải lúc nào cũng thuận lợi, đặc biệt là đối với những người bận rộn. Tuy vậy, ngay cả khi không có nhiều thời gian thì luyện tập đơn giản như đi bộ, đạp xe… cũng sẽ tốt cho sức khỏe hơn là không làm gì cả.

Háo hức chia sẻ về kế hoạch rèn luyện bản thân khi nhận nhà, anh Minh Kỳ, cư dân tương lai của GS6 chia sẻ:"Trước đây, do chỉ chú tâm vào công việc nên tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí, ngay cả khi đã trở về nhà, hay tụ tập bạn bè, dù được xả hơi đấy nhưng tôi vẫn cảm thấy cạn hết năng lượng. Vì thế tôi rất mong chờ được dọn về The Miami, để nhanh chóng rèn luyện cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng để làm tất cả những việc mình thích".

Nhu cầu về lối sống "Fit & Fabulous" thời thượng đang được giới trẻ thành đạt theo đuổi đã được chủ đầu tư Vinhomes đưa trọn vào The Miami. Vì thế, toàn bộ không gian nội khu tại The Miami là chuỗi 9 sân thể thao liên hoàn ngoài trời theo tiêu chuẩn quốc tế như sân bóng chuyền, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng đá...

Loạt tiện ích như hồ bơi 1.000m2 cùng 9 sân thể thao liên hoàn trong nội khu là "đặc quyền" cho cư dân The Miami.

Đặc biệt, phân khu The Miami còn sở hữu bể bơi ngoài trời Tropical Palm "khổng lồ" quy mô gần 1.000 m2 tiêu chuẩn Olympic. Giờ đây, việc tập thể thao không còn nhàm chán mà trở nên thuận tiện với đa dạng bộ môn, ai cũng có thể tìm thấy sở thích của mình ở đây. Chỉ cần "vài bước chân", cư dân The Miami dễ dàng hoàn thành bài tập thật trọn vẹn bất cứ lúc nào trong ngày mà không còn lý do để "trì hoãn".



Bên cạnh những tiện ích riêng biệt trong phân khu, cư dân The Miami có thể trải nghiệm chuỗi thể thao liên hoàn tại công viên Sportia Park có diện tích lên tới 10,2 ha với tổ hợp 15 công viên thể thao đa dạng và mới lạ, cùng hơn 1.000 máy gym ngoài trời hiện đại, đa chức năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần của cư dân.

Hiếm có dự án công viên nào lại sở hữu nhiều sân thể thao với đa dạng chủ đề như Sportia Park tại Vinhomes Smart City.

Đặc biệt, sắp tới đây, cư dân tòa GS6 The Miami như anh Minh Kỳ sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích tầng không có 1-0-2 tại tầng 20 tòa nhà với những trải nghiệm đẳng cấp. "Các tiện ích như khu Family Game, khu game Playstation, khu Kid Corner, đặc biệt, khu Fitness Center với tầm view khoáng đạt sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho những cư dân yêu thích lối sống "Fit & Fabulous" như tôi. Tôi sẽ rủ người thân, bạn bè về đây an cư để cùng nhau đạp xe, chạy bộ hay đánh tennis mỗi ngày", anh Minh Kỳ vui mừng tiết lộ. Anh vừa quyết định chốt một căn GS6 The Miami ưng ý sau một thời gian trải nghiệm.



Tại Vinhomes Smart City nói chung và The Miami nói riêng, cư dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong việc vận động mỗi ngày. Hơn hết, giữa cuộc sống tất bật, đây không chỉ là việc cùng nhau chơi bộ môn thể thao yêu thích mà còn là thời gian kết nối giữa các thành viên trong gia đình, giữa các gia đình với nhau. Từ đó, The Miami hình thành nên cộng đồng "sống vui, sống khỏe để thành công" tại "thành phố quốc tế" phía Tây Thủ đô.