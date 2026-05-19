Hôm nay, (ngày 19/5), TAND khu vực 4 - Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5 - ĐN 2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đưa ra xét xử về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Tại phiên tòa, cơ quan công an xác định hành vi của Vân Anh là vi phạm pháp luật. Dù nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tác động đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) đã bị tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành xong thời hạn tù nêu trên.

Khai tại tòa, Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận nội dung truy tố. Bị cáo cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển và đang điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Theo lời bị cáo, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa nhà hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9/1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị H. trong nhóm Zalo. Sau khi đọc, bị cáo rất buồn và bức xúc, cho rằng con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có hành vi sàm sỡ, đồng thời khẳng định thông tin chị H. đưa ra là sai sự thật.





Tối cùng ngày, khi thấy chị H. đi làm về, bị cáo gọi em chồng ra gặp với mục đích nói chuyện. Tuy nhiên, ngay sau đó bị cáo đã lao vào tấn công và chửi mắng chị H..





Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử về việc khai mục đích nói chuyện nhưng lại hành hung hàng xóm, bị cáo phân bua rằng do quá bức xúc nên hành vi mang tính bột phát, không có sự bàn bạc từ trước.





Theo lời Vân Anh, ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai gia đình trước đó từng có hiềm khích liên quan đến việc con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị H., cũng như chuyện để kệ dép ngoài hành lang chung cư.





Dù sống sát vách, gia đình bị cáo chưa từng sang nhà chị H. để trao đổi về tình trạng của con trai vì nghĩ rằng chị H. đã biết và sẽ thông cảm.





Sau thời gian tạm giam, bị cáo cho biết bản thân rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị H., mong được thông cảm cho hoàn cảnh gia đình và bỏ qua sai lầm; đồng thời mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.





Trong vụ án này, chị H. được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt và có luật sư bảo vệ quyền lợi.





Tòa công bố lời khai của chị H., thể hiện diễn biến vụ việc hành hung cơ bản đúng như nội dung cáo trạng.





Luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị H. cho biết rất thông cảm với tình trạng bệnh của con trai bị cáo. Tuy nhiên, theo luật sư, khi được người khác góp ý, bị cáo cần có thái độ và cách hành xử văn minh thay vì thực hiện các hành vi mang tính côn đồ.





Luật sư cũng đề nghị làm rõ có hay không vai trò đồng phạm hoặc giúp sức cho bị cáo, bởi theo lời khai của chị H., có người đã ghì đầu chị xuống để bị cáo đánh, đồng thời giật điện thoại của chị.





Đáng chú ý, theo luật sư, vụ việc khiến chị H. phải chi gần 50 triệu đồng cho viện phí, thu nhập bị mất do nghỉ làm và chi phí thuê nhà nơi khác để ở. Tuy nhiên, chị H. không yêu cầu bồi thường.





Phân tích về hành vi của bị cáo, hội đồng xét xử cho rằng khi nhận được phản ánh của người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều cách giải quyết như trao đổi với chị H. để tạo sự thông cảm nhưng đã không thực hiện. Ngoài ra, bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Theo hội đồng xét xử, cách hành xử là yếu tố rất quan trọng nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa các bên.





Đại diện Viện kiểm sát đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đồng thời có hoàn cảnh khó khăn khi phải chăm sóc con tự kỷ nên đề nghị mức án từ 4 tháng 10 ngày đến 6 tháng tù.



