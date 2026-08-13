Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm lavabo chân đứng? 2 thiết kế tối ưu hơn đang dần trở thành xu hướng mới

Lavabo chân đứng từng xuất hiện trong rất nhiều phòng tắm gia đình nhờ kết cấu đơn giản, dễ mua và phù hợp với nhiều mức ngân sách. Phần chân sứ phía dưới vừa đỡ chậu vừa che đường ống, tạo thành một bộ hoàn chỉnh mà không cần thiết kế thêm hệ tủ hay mặt bàn. Tuy nhiên, khi phòng tắm ngày càng được chú trọng cả về công năng lẫn khả năng lưu trữ, hạn chế của kiểu lavabo này cũng dễ nhận thấy hơn. Chính vì vậy, nhiều gia đình đang chuyển sang những thiết kế tận dụng không gian tốt hơn.

Vì sao lavabo chân đứng không còn được ưu tiên như trước?

Điểm hạn chế đầu tiên nằm ngay ở phần chân lavabo. Bộ phận này chiếm một khoảng diện tích dưới chậu nhưng gần như không tạo thêm công năng sử dụng. Với phòng tắm nhỏ, nơi từng khoảng trống đều có giá trị, đây là phần diện tích khá khó tận dụng. Việc vệ sinh cũng có phần bất tiện. Khu vực tiếp giáp giữa chân lavabo và sàn, đặc biệt ở phía sau, thường khó đưa cây lau hoặc dụng cụ vệ sinh vào. Nước, bụi và cặn bẩn nếu tích tụ lâu ngày có thể khiến khu vực này khó giữ sạch như những bề mặt thông thoáng.

Ngoài ra, lavabo chân đứng gần như không cung cấp không gian lưu trữ. Những món thường dùng như giấy vệ sinh, khăn, đồ vệ sinh cá nhân hay chai lọ vì thế phải chuyển sang kệ, giá treo hoặc tủ đặt ở vị trí khác. Khi số lượng đồ tăng lên, phòng tắm nhỏ rất dễ rơi vào tình trạng có nhiều món lặt vặt xuất hiện trên bề mặt. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa lavabo chân đứng đã lỗi thời hay không nên sử dụng. Với phòng tắm rộng, nhu cầu lưu trữ ít hoặc công trình muốn tối ưu chi phí, đây vẫn là lựa chọn đơn giản và hiệu quả. Sự thay đổi chủ yếu đến từ việc hiện nay người dùng có thêm những phương án phù hợp hơn với từng nhu cầu cụ thể.

1. Lavabo treo tường - Gọn hơn cho phòng tắm nhỏ

Lavabo treo tường loại bỏ hoàn toàn phần chân chạm sàn. Chậu được cố định trực tiếp lên tường bằng hệ giá đỡ và phụ kiện phù hợp, trong khi đường cấp - thoát nước được bố trí gọn phía dưới hoặc xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Giải phóng khoảng sàn phía dưới

Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất. Khi không còn chiếc chân sứ kéo dài xuống sàn, khu vực dưới lavabo trở nên thông thoáng hơn, nhờ đó phòng tắm có cảm giác nhẹ và rộng mắt hơn. Hiệu quả này đặc biệt rõ trong những nhà vệ sinh có diện tích nhỏ, nơi một thiết bị cồng kềnh cũng có thể khiến không gian trông chật hơn đáng kể. Khoảng trống phía dưới cũng giúp việc lau sàn thuận tiện. Thay vì phải vòng cây lau quanh chân lavabo hay cố vệ sinh phần khe phía sau, người dùng có thể tiếp cận gần như toàn bộ mặt sàn.

Linh hoạt hơn về kích thước và độ cao

Lavabo treo tường hiện có nhiều kích thước, từ những mẫu nhỏ dành cho nhà vệ sinh phụ đến chậu rộng sử dụng trong phòng tắm chính. Khi lắp đặt, độ cao cũng có thể được tính toán phù hợp với người sử dụng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chiều cao của bộ chân đi kèm. Tuy nhiên, kiểu lavabo này cần được lắp trên kết cấu tường đủ khả năng chịu lực và sử dụng phụ kiện cố định đúng kỹ thuật. Đường ống phía dưới cũng nên được xử lý gọn bởi khi không còn chân sứ che chắn, các chi tiết này sẽ dễ lộ hơn.

2. Lavabo tích hợp tủ - Biến khoảng trống phía dưới thành nơi lưu trữ

Nếu lavabo treo tường phù hợp với người muốn tối giản không gian thì lavabo kết hợp tủ lại giải quyết một nhu cầu khác: thiếu chỗ chứa đồ trong phòng tắm. Thay vì để phần dưới chậu gần như không được sử dụng như lavabo chân đứng, thiết kế này bố trí hệ tủ ngay bên dưới. Tùy kích thước, tủ có thể gồm cánh mở, ngăn kéo hoặc kết hợp nhiều khoang lưu trữ.

Gom những món lặt vặt vào một chỗ

Khăn sạch, giấy vệ sinh dự phòng, đồ vệ sinh cá nhân và nhiều vật dụng thường dùng có thể được cất ngay dưới lavabo. Nhờ đó, mặt chậu và các khu vực xung quanh không phải chứa quá nhiều chai lọ, giúp phòng tắm nhìn gọn hơn. Ưu điểm này càng rõ với những căn hộ hoặc nhà có phòng tắm vừa và nhỏ. Thay vì phải bổ sung một chiếc tủ đứng hay nhiều kệ treo riêng lẻ, phần diện tích vốn đã dành cho lavabo được tận dụng thêm cho chức năng lưu trữ.

Có nhiều cách bố trí phù hợp với từng không gian

Tủ lavabo không nhất thiết phải đặt sát xuống sàn. Các mẫu tủ treo hiện nay để lại một khoảng trống phía dưới, vừa tạo cảm giác nhẹ hơn vừa giúp việc vệ sinh sàn thuận tiện. Với phòng tắm rộng, gia đình có thể chọn mặt bàn lavabo dài để tăng diện tích đặt đồ; ngược lại, những mẫu nhỏ gọn vẫn có thể bố trí trong không gian hạn chế. Điểm cần lưu ý là môi trường phòng tắm thường xuyên có độ ẩm cao, vì vậy vật liệu làm tủ phải phù hợp với khu vực này. Những vị trí tiếp giáp với tường, mặt chậu và đường ống cũng cần được thi công cẩn thận để hạn chế nước thấm vào tủ trong quá trình sử dụng.

Kết luận: Nên chọn lavabo treo tường hay lavabo tích hợp tủ?

Thực tế mà nói, không có thiết kế nào phù hợp với mọi phòng tắm, bởi lựa chọn nên dựa trên diện tích, nhu cầu lưu trữ và thói quen sử dụng của từng gia đình. Với phòng tắm nhỏ hoặc nhà vệ sinh phụ, lavabo treo tường có lợi thế nhờ kết cấu gọn, để trống mặt sàn và thuận tiện khi vệ sinh. Tuy nhiên, gia đình cần tính toán vị trí đường ống cũng như khả năng chịu lực của tường để việc lắp đặt chắc chắn và đẹp mắt. Ngược lại, lavabo tích hợp tủ phù hợp hơn với phòng tắm chính hoặc những gia đình có nhiều đồ dùng cần cất giữ. Phần tủ phía dưới giúp tận dụng diện tích vốn dễ bị bỏ phí, nhưng nên ưu tiên vật liệu chịu ẩm, phụ kiện bền và bố trí sao cho hạn chế nước bắn trực tiếp vào tủ. Nếu phòng tắm không quá lớn, tủ lavabo dạng treo cũng là phương án đáng cân nhắc vì vừa có chỗ chứa đồ vừa giữ được khoảng sàn thông thoáng.

Lavabo chân đứng vẫn có lợi thế về kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt và chi phí thường dễ tiếp cận. Vì vậy, thay vì xem thiết kế nào "tốt hơn" tuyệt đối, gia đình nên cân nhắc nhu cầu thực tế: cần sự gọn nhẹ và dễ vệ sinh có thể chọn lavabo treo tường; cần thêm không gian lưu trữ có thể chọn lavabo tích hợp tủ; còn nếu ưu tiên đơn giản và tiết kiệm, lavabo chân đứng vẫn là lựa chọn phù hợp.