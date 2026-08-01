Vì sao ngày càng nhiều người bỏ bàn ăn 6–8 ghế dù nhà không hề nhỏ?

Điều đáng nói là họ không làm vậy vì thiếu diện tích. Ngược lại, nhiều căn nhà vẫn đủ rộng để đặt một bộ bàn ăn lớn. Thứ thay đổi thực sự là cách người ta sử dụng ngôi nhà.

Bàn lớn nhưng phần lớn thời gian chỉ có 2-4 người ngồi

Lý do dễ thấy nhất là quy mô gia đình ngày càng gọn hơn.

Một gia đình gồm bố mẹ và 1–2 con thường chỉ cần 4 chỗ ngồi cho bữa ăn hằng ngày. Khi con lớn, lịch học, lịch làm việc và sinh hoạt lệch nhau, số lần cả nhà cùng ngồi đủ quanh bàn càng ít.

Trong hoàn cảnh đó, chiếc bàn 6–8 ghế bắt đầu rơi vào tình trạng khá quen thuộc: mua cho "những lúc có khách", nhưng 90% thời gian lại chỉ sử dụng một nửa.

Hai đầu bàn gần như để trống. Những chiếc ghế ít dùng dần trở thành nơi treo túi, đặt áo khoác hoặc chất đồ vừa mua về.

Nếu một năm chỉ có vài lần đông người, nhiều gia đình nhận ra rằng việc dành một diện tích cố định cho 6–8 chỗ ngồi suốt 365 ngày không còn hợp lý.

Không phải nhà nhỏ, mà người ta muốn khoảng trống lớn hơn

Đây có lẽ là thay đổi rõ nhất trong quan niệm nội thất vài năm gần đây.

Trước kia, một căn nhà "đầy đủ" thường đồng nghĩa với việc mỗi khoảng trống đều nên có một món đồ nào đó. Phòng khách cần sofa lớn, phòng ăn cần bàn lớn, tường trống thì kê thêm tủ.

Hiện nay, nhiều người lại coi chính khoảng trống là một phần của thiết kế.

Một chiếc bàn dài 1,8–2,2 m cộng thêm 6–8 chiếc ghế có thể chiếm diện tích khá lớn, chưa kể khoảng không cần thiết để kéo ghế và đi lại phía sau.

Khi thay bằng bàn 4 ghế hoặc bàn tròn nhỏ hơn, cảm giác căn phòng thay đổi ngay lập tức. Lối đi rộng hơn, ánh sáng xuyên tốt hơn và không gian bếp – phòng ăn – phòng khách liền mạch hơn.

Đặc biệt với những căn hộ thiết kế không gian mở, chỉ cần bộ bàn ăn quá lớn cũng có thể khiến toàn bộ khu vực sinh hoạt chung trông chật hơn thực tế.

Vì vậy, câu hỏi khi mua nội thất đang dần chuyển từ "Nhà có đặt vừa không?" sang "Món đồ này có cần chiếm nhiều diện tích đến vậy không?".

Hai câu hỏi nghe gần giống nhau nhưng dẫn đến hai kiểu nhà hoàn toàn khác.

Bàn ăn đang phải làm nhiều việc hơn trước

Ngày nay, bàn ăn hiếm khi chỉ dùng để ăn.

Buổi sáng, nó có thể là nơi uống cà phê. Ban ngày là bàn làm việc, bàn học của trẻ, nơi mở laptop hoặc xử lý giấy tờ. Buổi tối mới trở lại đúng chức năng ăn uống.

Khi một món đồ phải phục vụ nhiều hoạt động, kích thước lớn chưa chắc đã tiện.

Bàn quá dài khiến việc lấy đồ ở đầu kia bất tiện. Bàn quá rộng khiến hai người ngồi đối diện có cảm giác xa nhau. Trong khi đó, bàn 4–6 chỗ có kích thước vừa phải thường linh hoạt hơn rất nhiều.

Đây cũng là lý do bàn tròn và bàn oval đang được nhiều gia đình lựa chọn. Không có góc nhọn, khoảng cách giữa các thành viên gần hơn và việc bổ sung thêm một chiếc ghế khi cần cũng đơn giản.

Bàn ăn lớn rất dễ biến thành "trạm trung chuyển đồ đạc"

Đây là trải nghiệm mà khá nhiều gia đình chỉ nhận ra sau khi sử dụng. Một mặt phẳng càng lớn càng dễ bị lấp đầy.

Ban đầu chỉ là một chiếc túi vừa đi siêu thị về. Sau đó có thêm hộp giấy, đồ chơi của con, chìa khóa, hóa đơn, cốc nước, laptop và vài món đồ "để lát nữa cất".

Kết quả là chiếc bàn ăn lớn đôi khi không làm căn nhà sang hơn mà lại trở thành khu vực bừa bộn nhất.

Đến bữa, mọi người phải dọn đồ từ bàn ăn sang sofa hoặc đảo bếp. Ăn xong lại đặt trở lại.

Những người theo đuổi lối sống gọn gàng vì thế thường cố tình chọn mặt bàn nhỏ hơn. Không gian ít hơn cũng đồng nghĩa với ít cơ hội tích tụ đồ linh tinh hơn.

Đây là một nguyên tắc khá thú vị của nội thất: đôi khi giảm diện tích chứa đồ lại là cách hiệu quả để giảm đồ.

6-8 chiếc ghế cũng đồng nghĩa với nhiều việc phải dọn hơn

Một bộ bàn ăn lớn không chỉ có chiếc bàn.

Đi kèm với nó là 6–8 chiếc ghế, đôi khi thêm thảm trải sàn, đèn thả lớn hoặc tủ phụ để tạo thành một khu vực ăn uống hoàn chỉnh.

Điều đó cũng đồng nghĩa với nhiều chân bàn, chân ghế và khe nhỏ phải vệ sinh.

Với những gia đình sử dụng robot hút bụi hoặc máy lau sàn, mật độ chân ghế dày đặc quanh bàn ăn có thể làm việc vệ sinh trở nên phiền hơn. Muốn lau kỹ lại phải kéo từng chiếc ghế ra.

Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, vụn thức ăn rơi dưới bàn càng khiến việc này lặp lại mỗi ngày.

Sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận ra rằng bốn chiếc ghế tốt, nhẹ và dễ di chuyển đôi khi đáng giá hơn tám chiếc ghế đẹp nhưng hiếm khi có người ngồi.

Những bữa tụ họp lớn cũng đã thay đổi

Một trong những lý do phổ biến nhất khi mua bàn ăn lớn là: "Nhỡ nhà có khách thì sao?".

Nhưng cách tiếp khách của nhiều gia đình hiện nay đã khác.

Những bữa gặp mặt đông người có thể diễn ra ở nhà hàng. Nếu tổ chức tại nhà, mọi người cũng không nhất thiết phải ngồi ngay ngắn quanh một chiếc bàn duy nhất.

Trẻ con ngồi đảo bếp, người lớn ngồi bàn ăn, vài người ngồi sofa trò chuyện. Những bữa tiệc kiểu buffet tại nhà cũng ngày càng phổ biến.

Với những gia đình vẫn thường xuyên tụ họp đông người, bàn ăn mở rộng lại trở thành giải pháp hợp lý hơn. Bình thường bàn chỉ đủ 4–6 người, khi cần có thể kéo dài lên 8–10 chỗ.

Như vậy, người sử dụng không phải hy sinh không gian mỗi ngày chỉ cho một nhu cầu xuất hiện vài lần trong năm.

Xu hướng mới không phải "bỏ bàn ăn", mà là chọn bàn đúng nhu cầu

Không thể nói bàn 6–8 ghế đã lỗi thời. Nếu gia đình có 5–6 thành viên, thường xuyên ăn cùng nhau hoặc hay tổ chức những bữa cơm đông người, một chiếc bàn lớn vẫn cực kỳ đáng giá.

Vấn đề nằm ở việc rất nhiều gia đình từng mua bàn dựa trên diện tích căn nhà thay vì dựa trên số người thực sự sử dụng.

Nhà 100 m² thì phải có bàn 6 ghế. Nhà lớn hơn thì nên mua bàn 8 ghế. Phòng ăn rộng mà kê bàn nhỏ lại sợ "trống".

Những quy tắc đó đang dần mất sức thuyết phục. Một cách chọn thực tế hơn là lấy số người ăn hằng ngày làm cơ sở, sau đó cộng thêm 1–2 chỗ dự phòng.

Gia đình hai người có thể chọn bàn 4 chỗ. Gia đình ba hoặc bốn người có thể chọn bàn 4–6 chỗ. Nếu thỉnh thoảng đông khách, ưu tiên bàn mở rộng thay vì kê sẵn một chiếc bàn khổng lồ.

Bởi cuối cùng, nội thất tốt không phải món đồ tận dụng được nhiều diện tích nhất, mà là món đồ phục vụ tốt nhất cho cuộc sống diễn ra mỗi ngày.

Và có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người dù sở hữu căn nhà không hề nhỏ vẫn quyết định đổi chiếc bàn ăn 6–8 ghế sang một phiên bản gọn hơn.

Không phải vì căn nhà thiếu chỗ mà bởi họ nhận ra: không gian để sống đôi khi đáng giá hơn không gian để đặt đồ.