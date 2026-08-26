Nhà mới xây 2 năm đã loang lổ vì mưa kéo dài: Vì sao càng đục tường trát lại càng khó hết thấm?

Cả tuần mưa gió kéo dài khiến nhiều căn nhà rơi vào tình trạng ẩm thấp, ngấm nước, để lại những vết loang lổ trên tường, trần nhà và cả những góc khuất vốn ít được chú ý. Không khí trong nhà trở nên bí bách, nền nhà luôn trong trạng thái ẩm ướt, quần áo lâu khô, đồ đạc dễ xuất hiện mùi hôi và nấm mốc.

Đoạn clip được chia sẻ trên MXH ghi lại khoảnh khắc tường nhà bị ngấm nước khi mưa gió kéo dài. Được biết căn nhà mới xây được 2 năm và đây là tường trên tầng thượng. (Nguồn: @thao.phuong2589).

Với nhiều gia đình, những ngày mưa liên tiếp không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn khiến việc giữ cho không gian sống sạch sẽ, khô thoáng trở thành một bài toán không dễ dàng.

Những bức tường bị ngấm nước lâu ngày bắt đầu xuất hiện các mảng loang màu, bong tróc sơn, thậm chí nổi mốc ở những khu vực ẩm thấp. Tình trạng này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian sống trở nên ẩm mốc, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả gia đình.

Nguyên nhân khiến tường, trần nhà bị thấm nước, bong tróc, loang lổ

Tường và trần nhà bị ngấm nước thường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đặc biệt khi thời tiết mưa gió kéo dài. Những vị trí tiếp xúc trực tiếp với nước mưa như tường ngoài, mái nhà, sân thượng nếu không được chống thấm tốt sẽ dễ bị nước thấm qua các khe nứt và lớp vật liệu.

(Nguồn: @techdry)

Tường xuất hiện các vết nứt, chân tường bị hở, đường ống nước rò rỉ hoặc lớp chống thấm xuống cấp cũng là những nguyên nhân phổ biến. Với trần nhà, nước có thể thấm từ mái, sân thượng hoặc khu vực nhà vệ sinh phía trên, lâu ngày tạo thành những mảng ố vàng, loang lổ, bong tróc sơn và thậm chí phát sinh nấm mốc.

Một nguyên nhân khác nữa là tường giáp nhà hàng xóm xây sau, nhưng họ không trát bên ngoài. Bề mặt lồi lõm rất nhiều, nên khi mưa xuống, nước vẫn thấm nhiều vào nhà, thấm cả sang nhà bạn.

Cách khắc phục, chống thấm cho tường, trần nhà

Nhiều gia đình khi thấy tường xuất hiện vết loang, bong tróc thường lựa chọn đục bỏ lớp vữa bên ngoài rồi trát lại với hy vọng khắc phục tình trạng ngấm nước. Tuy nhiên, đây thường chỉ là giải pháp xử lý phần bề mặt chứ chưa giải quyết được nguyên nhân gây thấm. Nếu nguồn nước vẫn tiếp tục xâm nhập từ bên ngoài, từ mái, sân thượng hoặc các vết nứt trong kết cấu, lớp vữa mới vẫn có thể nhanh chóng bị ẩm, loang màu và bong tróc trở lại.

(Nguồn: @techdry)

Vì vậy, việc đục ra trát lại chỉ có thể mang tính chất khắc phục bề mặt tạm thời, chứ không thay thế cho việc tìm đúng vị trí nước xâm nhập và xử lý chống thấm từ nguyên nhân gốc.

Đây là cách chống thấm mà đội chuyên thi công Tech Dry hướng dẫn các gia đình:

(Nguồn: @techdry)

(Nguồn: @techdry)

(Nguồn: @techdry)

(Nguồn: @techdry)



