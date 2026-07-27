Mỗi ngày thu 428 tỷ đồng: Rốt cuộc người Việt đang sẵn sàng "xuống tiền" cho mặt hàng nào tại hệ thống bán lẻ quốc dân?

Trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, thói quen đi chợ và mua sắm của các gia đình Việt cũng có những chuyển dịch rõ nét. Thay vì dồn tiền cho những món đồ đắt đỏ, nhu cầu đối với thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu ngày càng được ưu tiên.

Nắm bắt đúng tâm lý đó, chiến lược "không bỏ tất cả trứng vào một giỏ" đang giúp Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) gặt hái thành công lớn. Nhờ phát triển song song ba trụ cột kinh doanh gắn liền với mọi mặt đời sống gia đình, tập đoàn này vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ngay cả khi thị trường chung có nhiều biến động.

Khi "mắm muối, rau củ" lên ngôi

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh năm 2025 công bố tháng 1/2026, MWG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch năm.

Tính trung bình, mỗi ngày người tiêu dùng trên cả nước đã "chịu chi" khoảng 428 tỷ đồng tại hệ thống. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn thu đã có sự thay đổi lớn, phản ánh đúng bức tranh tiêu dùng của người Việt hiện nay.

Nguồn: Báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), công bố tháng 1/2026

Nếu như trước đây, điện thoại và thiết bị công nghệ là mảng kinh doanh chủ lực làm nên tên tuổi của doanh nghiệp, thì nay Bách Hóa Xanh đã vươn lên đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu. Chuỗi bán thực phẩm và hàng thiết yếu này hiện mang về trung bình hơn 128 tỷ đồng mỗi ngày.

Sự bứt phá của Bách Hóa Xanh đến từ việc liên tục mở rộng mạng lưới với 789 cửa hàng mới trong năm 2025, lần đầu tiên tiến ra thị trường miền Bắc và đẩy mạnh kênh mua sắm online. Riêng kênh trực tuyến đã ghi nhận hơn 7 triệu đơn hàng, đem về khoảng 2.300 tỷ đồng (tăng 150% so với năm trước).

Ảnh: Bách Hóa Xanh

3 trụ cột "phủ sóng" trọn vẹn cuộc sống gia đình

Không khó để nhận ra các cửa hàng của MWG hiện diện ở khắp mọi nơi, từ đô thị sầm uất đến các vùng thôn quê. Ba chuỗi chủ lực của doanh nghiệp đang đáp ứng ba nhóm nhu cầu hoàn toàn khác nhau nhưng luôn song hành trong đời sống hàng ngày:

1. Bách Hóa Xanh - Phủ sóng căn bếp ấm

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với chợ truyền thống và hàng triệu cửa hàng tạp hóa, Bách Hóa Xanh chọn chinh phục người nội trợ bằng sản phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc và sự tiện lợi. Việc nhanh chóng nhân rộng mạng lưới cửa hàng tại miền Trung và tiến ra miền Bắc giúp thu hẹp khoảng cách mua sắm, đưa không gian 'đi chợ hiện đại' đến ngay đầu ngõ của từng gia đình.

2. Điện Máy Xanh - Nâng cấp không gian sống

Với mạng lưới hàng nghìn điểm bán phủ rộng, Điện Máy Xanh tối ưu được chi phí vận hành và logistics để mang đến mức giá cạnh tranh. Giữa lúc nhiều thương hiệu điện máy lớn từng phải bán cổ phần cho nước ngoài (như Nguyễn Kim bán 49% cho Central Group, Trần Anh bán 31% cho Nojima), Điện Máy Xanh vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu, đóng góp tới 44% doanh thu toàn tập đoàn.

3. Thế Giới Di Động - Kết nối cuộc sống hiện đại

Khi thị trường điện thoại bước vào giai đoạn bão hòa, doanh nghiệp này đã chủ động tinh gọn hệ thống, đóng bớt các điểm bán kém hiệu quả để tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ đó, khi nhu cầu thiết bị công nghệ phục hồi trong năm 2025, chuỗi vẫn ghi nhận doanh thu khoảng 37.300 tỷ đồng (tăng 18%).

Bên cạnh ba trụ cột chủ lực, MWG cũng tiếp tục thử nghiệm và mở rộng sang các lĩnh vực mới như dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (chuỗi nhà thuốc An Khang); sản phẩm mẹ và bé (chuỗi Avakids) hay thị trường quốc tế (Indonesia).

Ảnh: Thế Giới Di Động

Người tiêu dùng thực sự nhận được lợi ích gì?

Sự phát triển của hệ thống bán lẻ đa năng không chỉ mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho doanh nghiệp, mà quan trọng hơn, nó đem đến nhiều giá trị thiết thực cho người tiêu dùng:

- "Đi chợ" nhanh chóng, tiết kiệm thời gian: Từ bó rau tươi, chai nước mắm đến chiếc tivi, tủ lạnh hay điện thoại mới, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông qua hệ thống cửa hàng phủ rộng khắp các địa phương mà không cần di chuyển qua quá nhiều điểm bán khác nhau.

- Mua sắm an tâm, rõ nguồn gốc: Ở mảng thực phẩm hay đồ điện tử, người mua đều được cung cấp đầy đủ thông tin xuất xứ, tem nhãn, chế độ bảo hành và chính sách đổi trả rõ ràng - điều mà chợ truyền thống khó có thể đáp ứng trọn vẹn.

- Hưởng lợi từ khuyến mại quy mô lớn: Nhờ lợi thế nhập hàng số lượng lớn từ các nhà cung cấp hàng đầu, hệ thống thường xuyên tung ra các chương trình giảm giá, tích điểm, quà tặng hấp dẫn, giúp gia đình tối ưu chi phí sinh hoạt.

- Dịch vụ hậu mãi đồng bộ: Khách hàng ở tỉnh xa cũng được hưởng dịch vụ giao hàng, lắp đặt, bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp tương đương với các thành phố lớn.

Nhìn từ những con số doanh thu "kỷ lục", câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự tăng trưởng của một chuỗi hệ thống. Đó còn là minh chứng cho sự linh hoạt của doanh nghiệp trong việc thấu hiểu thói quen tiêu dùng của người dân: Lấy sự tiện lợi, đa dạng và chất lượng dịch vụ làm gốc để đồng hành cùng bữa ăn, căn bếp và không gian sống của mỗi gia đình.

Khi mô hình đa trụ cột phát huy hiệu quả, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường bán lẻ cũng đồng thời mang lại cho người tiêu dùng thêm nhiều cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí tối ưu hơn.