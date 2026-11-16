Vì sao nên đặt 1 chiếc thìa inox trên bệ cửa sổ vào mùa đông? Lý do ít ai ngờ tới

Vào mùa đông, không ít gia đình gặp tình trạng cửa kính đọng hơi nước, đặc biệt vào buổi sáng hoặc những ngày thời tiết lạnh, ẩm. Nếu kéo dài, hơi nước có thể khiến bệ cửa sổ ẩm ướt, làm hỏng lớp sơn và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Theo The Economic Times và Tom's Guide, một mẹo đang thu hút sự chú ý là đặt chiếc thìa inox trên bệ cửa sổ để hạn chế hơi nước ngưng tụ trên kính. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cách làm này được giải thích dựa trên đặc tính dẫn nhiệt của kim loại.

Đặt thìa inox trên bệ cửa sổ vào mùa đông hỗ trợ hạn chế hơi nước ngưng tụ trên kính

Đặt thìa inox cạnh cửa sổ vào mùa đông (Ảnh: The Economic Times)

Theo The Economic Times, đặt thìa kim loại cạnh cửa sổ là một thói quen được lưu truyền trong nhiều gia đình ở Mỹ và châu Âu. Dưới góc độ vật lý, cách làm trên có liên quan đến hiện tượng ngưng tụ hơi nước.

Vào mùa đông, nhiệt độ bên ngoài thường thấp hơn trong nhà. Khi không khí ấm, chứa hơi ẩm trong phòng tiếp xúc với bề mặt kính lạnh, hơi nước có thể ngưng tụ thành những giọt nhỏ bám trên cửa.

Theo Tom's Guide, kim loại dẫn nhiệt tốt hơn kính. Vì vậy, khi tiếp xúc với khung cửa lạnh, chiếc thìa inox có thể nhanh chóng giảm nhiệt độ. Ý tưởng đằng sau mẹo này là hơi nước có thể ngưng tụ trên bề mặt thìa, sau đó chảy theo phần lòng thìa nhờ trọng lực, thay vì đọng lại trên kính và bệ cửa sổ.

Tuy nhiên, đây mới là cách giải thích cho mẹo dân gian, chưa phải phương pháp đã được khoa học chứng minh có khả năng giảm đáng kể độ ẩm trong nhà. Điểm đáng chú ý hơn là những giọt nước xuất hiện trên thìa hoặc cửa kính có thể nhắc nhở gia chủ về tình trạng hơi ẩm đang tích tụ.

Vì sao cần chú ý đến hơi nước ngưng tụ trên cửa kính?

Hơi nước tích tụ kéo dài có thể gây ẩm mốc (Ảnh: Getty)

Hơi nước đọng trên cửa sổ có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường trong nhà đang có vấn đề về độ ẩm. Khi tình trạng này kéo dài, nước có thể tích tụ trên bệ cửa, gây ẩm mốc và làm hư hại những bề mặt xung quanh.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) nhấn mạnh: "Chìa khóa để kiểm soát nấm mốc là kiểm soát độ ẩm".

Nấm mốc cần độ ẩm để phát triển. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý sớm những khu vực thường xuyên ẩm ướt có vai trò quan trọng trong việc giữ môi trường sống sạch sẽ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tiếp xúc với môi trường trong nhà ẩm mốc có thể gây nghẹt mũi, đau họng, ho, thở khò khè, kích ứng mắt hoặc phát ban ở một số người. Những người mắc hen suyễn hoặc dị ứng nấm mốc có thể gặp phản ứng nghiêm trọng hơn.

Cách đặt thìa inox cạnh cửa sổ và những điều cần lưu ý

Cách đặt thìa trên bệ cửa sổ để hạn chế hơi nước ngưng tụ trên kính (Ảnh: The Economic Times)

Theo hướng dẫn của Tom's Guide, có thể sử dụng một chiếc thìa inox thông thường, đặt trên khung cửa sổ với phần cán hướng vào phòng, phần lòng thìa quay về phía ngoài cửa kính.

Mục đích là tạo điều kiện để hơi nước có thể ngưng tụ trên bề mặt kim loại và chảy theo phần cong của thìa. Tuy nhiên, cần đặt thìa chắc chắn, tránh nguy cơ rơi.

Dù vậy, không nên kỳ vọng một chiếc thìa có thể giải quyết tình trạng ẩm mốc trong nhà.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, không dùng mẹo đặt thìa để xử lý những vấn đề ẩm nghiêm trọng trong nhà, chẳng hạn đường ống bị rò rỉ. Nhưng nếu chỉ có một lượng hơi ẩm nhỏ tích tụ, thử cách này cũng không gây hại.

Để hạn chế ngưng tụ hơi nước, các gia đình nên chú ý thông gió, sử dụng quạt hút sau khi nấu ăn hoặc tắm, đồng thời không để những khu vực ẩm ướt kéo dài.

Nếu nhà thường xuyên có độ ẩm cao, có thể cần sử dụng máy hút ẩm hoặc thiết bị đo độ ẩm để theo dõi. Đặc biệt, nếu nấm mốc đã xuất hiện, cần làm sạch và xử lý nguyên nhân gây ẩm thay vì chỉ trông chờ vào mẹo đặt thìa.

Lam Chi