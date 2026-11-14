Tìm hiểu cách chi tiêu của 50 bà nội trợ Nhật, tôi nhận ra 8 mẹo tiết kiệm tiền rất đáng học hỏi

Trong một bài chia sẻ về thói quen quản lý gia đình, tác giả chuyên viết về đời sống nội trợ cho biết đã tìm hiểu kinh nghiệm của khoảng 50 bà nội trợ Nhật Bản và tổng hợp những cách tiết kiệm điện, nước, gas đơn giản mà hiệu quả.

Điểm chung của những kinh nghiệm này là không đòi hỏi gia đình phải mua sắm thêm nhiều thiết bị đắt tiền hay thay đổi hoàn toàn lối sống. Thay vào đó, các bà nội trợ chú ý đến những khoản hao phí tưởng chừng không đáng kể nhưng lại lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi cộng dồn trong một năm, số tiền tiết kiệm được có thể trở thành khoản tích lũy đáng kể.

8 thói quen nhỏ giúp giảm chi phí sinh hoạt

1. Dùng ấm đun nước điện thay cho thiết bị giữ nước nóng liên tục

Nhiều gia đình có thói quen sử dụng cây nước nóng lạnh hoặc thiết bị đun nước luôn cắm điện để có nước nóng bất cứ lúc nào. Tuy tiện lợi, chức năng duy trì nhiệt độ liên tục vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi không có người sử dụng.

Các bà nội trợ Nhật gợi ý chuyển sang ấm đun nước điện kết hợp bình giữ nhiệt nếu nhu cầu dùng nước nóng không quá thường xuyên. Chỉ cần đun lượng nước vừa đủ, sau đó rót vào bình giữ nhiệt, gia đình vẫn có nước nóng trong nhiều giờ mà không phải duy trì điện liên tục.

2. Hạn chế để nồi cơm điện ở chế độ giữ ấm nhiều giờ

Một thói quen phổ biến khác là nấu cơm từ sáng rồi bật chế độ giữ ấm đến tối. Dù lượng điện tiêu thụ mỗi giờ không lớn, việc duy trì nhiều giờ liên tục vẫn làm tăng hóa đơn.

Giải pháp là tính toán lượng gạo phù hợp với từng bữa. Nếu còn cơm thừa, nên chia thành từng phần, làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông, sau đó hâm nóng khi cần. Cách này vừa hạn chế lãng phí thực phẩm, vừa tránh giữ cơm ở nhiệt độ không phù hợp quá lâu.

3. Chọn nồi có kích thước phù hợp với bếp

Không ít người nghĩ dùng nồi càng nhỏ càng tiết kiệm gas. Tuy nhiên, hiệu quả truyền nhiệt còn phụ thuộc vào đường kính đáy nồi, lượng thực phẩm và kích thước ngọn lửa.

Theo kinh nghiệm được chia sẻ, nên ưu tiên nồi có đáy đủ rộng để hấp thụ nhiệt tốt, đồng thời điều chỉnh lửa không vượt ra ngoài đáy nồi. Đậy nắp khi đun nấu cũng giúp rút ngắn thời gian và giảm năng lượng tiêu thụ.

4. Dùng bình giữ nhiệt để giảm số lần mở tủ lạnh

Vào mùa hè, nhiều gia đình liên tục mở tủ lạnh để lấy nước mát. Mỗi lần mở cửa, không khí nóng bên ngoài tràn vào khiến thiết bị phải làm lạnh bù.

Một mẹo đơn giản là chuẩn bị nước mát từ trước rồi cho vào bình giữ nhiệt lớn. Đặt bình tại nơi thuận tiện giúp các thành viên có nước uống suốt nhiều giờ mà không phải liên tục mở tủ lạnh.

5. Kết hợp điều hòa với quạt điện

Thay vì hạ nhiệt độ điều hòa xuống 22–23 độ C, các bà nội trợ Nhật thường kết hợp điều hòa với quạt để không khí mát lưu thông đều khắp phòng.

Nhờ đó, gia đình có thể tăng nhiệt độ cài đặt lên khoảng 26–28 độ C nếu vẫn cảm thấy thoải mái. Điều này đặc biệt hữu ích vào ban đêm, khi nhu cầu làm mát thường thấp hơn ban ngày. Tuy nhiên, cần lựa chọn tốc độ quạt và mức nhiệt phù hợp với diện tích phòng, thời tiết.

6. Không mặc định chế độ hút ẩm sẽ tiết kiệm điện hơn

Nhiều người cho rằng chế độ hút ẩm trên điều hòa luôn tiêu thụ ít điện hơn chế độ làm mát. Thực tế, mức tiêu thụ còn phụ thuộc vào công nghệ của từng máy, đặc biệt là chế độ hút ẩm có sử dụng chức năng làm nóng lại không khí hay không.

Vì vậy, thay vì bật chế độ hút ẩm liên tục, gia đình nên đọc hướng dẫn sử dụng, lựa chọn chế độ theo độ ẩm thực tế. Với những căn phòng thường xuyên ẩm thấp, máy hút ẩm chuyên dụng cũng là giải pháp đáng cân nhắc.

7. Không chất thực phẩm kín ngăn mát tủ lạnh

Một mẹo được nhiều bà nội trợ áp dụng là chỉ sắp xếp thực phẩm chiếm khoảng 70% dung tích ngăn mát. Phần không gian còn lại giúp khí lạnh lưu thông thuận lợi, hạn chế tình trạng thực phẩm chắn cửa gió.

Ngoài ra, sắp xếp thực phẩm theo nhóm, đặt món thường dùng ở vị trí dễ lấy cũng giúp rút ngắn thời gian mở cửa tủ lạnh. Đây là cách tiết kiệm điện đồng thời hạn chế thực phẩm bị bỏ quên đến khi hỏng.

8. Chỉ làm lượng đá vừa đủ nhu cầu

Với những tủ lạnh có chức năng làm đá tự động, các bà nội trợ khuyên nên kiểm tra lượng đá thực tế cần dùng thay vì liên tục làm đầy khay chứa.

Không nhất thiết phải duy trì một lượng đá lớn nếu gia đình ít sử dụng. Đồng thời, khay và hộp đựng đá cần được vệ sinh định kỳ để bảo đảm chất lượng nước đá.

Tiết kiệm không phải là chịu khổ, mà là giảm những khoản lãng phí

Điều đáng học hỏi từ cách quản lý gia đình của các bà nội trợ Nhật Bản không nằm ở việc cố gắng cắt giảm từng đồng bằng mọi giá. Họ chú trọng sử dụng thiết bị đúng nhu cầu, tránh duy trì những chức năng không cần thiết và tận dụng tối đa những vật dụng sẵn có.

Tất nhiên, mức tiết kiệm thực tế của mỗi gia đình sẽ khác nhau tùy thiết bị, tần suất sử dụng và giá điện. Nhưng nếu nhiều thói quen nhỏ cùng được điều chỉnh, hóa đơn sinh hoạt hoàn toàn có thể giảm mà chất lượng cuộc sống vẫn được duy trì.