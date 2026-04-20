Mỗi khi xuất hiện khung hình quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám, công chúng thường tò mò xem ai sẽ là người nổi bật nhất. Nhưng đôi lúc, điều này trở nên khó khăn bởi ai cũng xinh, khiến dân tình không biết nên chọn ai trước. Khoảnh khắc chung khung hình của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh và dàn Hoa hậu, Á hậu dưới đây thuộc kiểu thứ 2.

MC Quyền Linh, Lọ Lem, Tiểu Vy và các Hoa hậu, Á hậu tại sự kiện (Clip: Di Anh)

Được biết, màn đọ sắc này diễn ra tại lễ phát động cuộc thi sáng tạo video mang tên Tổ Quốc Bình Yên do Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 18/4 vừa qua. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, trong đó có Lọ Lem cùng Hoa hậu Trần Tiểu Vy và top 3 Miss World Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như và Á hậu 2 Trương Tâm Như.

Trong khung hình chung với dàn mỹ nhân đã có danh hiệu, Lọ Lem vẫn nhanh chóng được nhận ra nhờ chiều cao tương đương, gương mặt thanh tú cùng sống mũi cao và góc nghiêng gần như không có điểm trừ. Thậm chí nếu không nói, nhiều người đã nghĩ rằng cô nàng cũng đã trở thành Hoa/ Á hậu.

Lọ Lem và MC Quyền Linh (Ảnh: Di Anh)

Hoa hậu Tiểu Vy (Ảnh: Di Anh)

Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được chia sẻ, netizen nhanh chóng để lại nhiều bình luận khen ngợi vì nhan sắc của Lọ Lem cùng với các Hoa hậu, Á hậu. Ai nấy đều thừa nhận dù khoảnh khắc ghi lại từ khá xa song mỗi người một vẻ, tất cả đều xinh xắn nổi bật. Có người cũng nhắc lại dự đoán “Hoa hậu tương lai” mà công chúng từng dành cho Lọ Lem và mong chuyện này sớm thành sự thật.

“Cam thường thôi mà xinh đẹp cỡ này rồi”, “Đứng chung xong mới thấy khen Lọ Lem là Hoa hậu tương lai là đúng”, “Toàn là mỹ nhân”, “Ai cũng xinh xắn”, “Không biết nên khen ai trước”, “Tui đang tưởng tượng cảnh Lọ Lem đi thi Hoa hậu rồi đó”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh visual, một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý là hình ảnh Quyền Linh cầm điện thoại chụp ảnh cho con gái. Hành động giản dị nhưng đầy tình cảm của nam MC nhanh chóng nhận được nhiều thiện cảm. Không ít người cho rằng dù xuất hiện ở sự kiện lớn hay giữa đông người nổi tiếng, Lọ Lem vẫn luôn là “công chúa nhỏ” trong mắt ba.

MC Quyền Linh chụp ảnh cho Lọ Lem (Ảnh: Di Anh)

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhiều năm nay, cô nàng đã được công chúng chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong thái dịu dàng. Không hoạt động showbiz quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem đều trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Lọ Lem cũng thể hiện nhiều năng khiếu như diễn kịch, nhiếp ảnh, vẽ tranh,... và đều đạt được danh hiệu tại các cuộc thi. Đây cũng là một trong những lý do mà ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London ( UAL ) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhất. Tuy nhiên Lọ Lem quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng. Hiện tại, Lọ Lem là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Không chỉ học giỏi, Lọ Lem còn sớm thể hiện sự tự lập về tài chính. Năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ việc quảng bá thương hiệu, dự sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh,… Cô bạn là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng nhờ hình ảnh trong sáng, gu thời trang hiện đại và phong thái chỉn chu. Nhờ biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm, cô đã tự đóng học phí và thậm chí còn góp tiền cùng bố mẹ mua chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng.

Song song với đó, Lọ Lem còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, có ích cho xã hội, mở quỹ từ thiện riêng nhằm hỗ trợ các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn nên càng nhận về nhiều sự yêu quý. Trên MXH, Lọ Lem đang có gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram và Facebook đều ở khoảng 700k.

Sắc vóc ngọt ngào, Lọ Lem được gọi là Hoa hậu tương lai từ nhiều năm nay (Ảnh: IGNV)

