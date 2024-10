Khi tập cuối cùng của vòng Chinh phục Rap Việt khép lại, dư âm lớn nhất không phải màn trình diễn của bất kì thí sinh nào, mà là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI trong vai trò giám khảo khách mời tại tập tới. Ngay lập tức, điều này đã gây ra tranh luận trái chiều.

Vai trò của HIEUTHUHAI

Để "nhá hàng" cho tập sắp tới, NSX đã tung đoạn teaser hé lộ những màn tương tác đầu tiên của HIEUTHUHAI khi ngồi ở vị trí mới. Khi giới thiệu về sự xuất hiện này, MC Trấn Thành nói rằng: "Hiếu hiện nay đang được rất nhiều người yêu thương, và đó là lí do Hiếu trở thành một khách mời đặc biệt đóng vai trò của một khán giả khách quan, trao đổi góc nhìn với các bạn thí sinh". Đó dường như là cách anh giảm bớt áp lực đổ về HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI là Giám khảo khách mời cho vòng Đối đầu

Trong khi đó, nam rapper dõng dạc nói: "Với em, mình không dừng lại. Mọi người có thể thấy chặng đường đó nhanh, nhưng với em chặng đường đó dài vì trước đó mấy năm là em đã làm nhạc rồi. Tới bây giờ đã là 7-8 năm rồi. Nhìn lại, em thấy điều khiến mình có cơ hội được ngồi ở đây, điều kiện tiên quyết chính là luôn luôn kiên định, luôn luôn cố gắng nhiều hơn nữa.

Giống như những lần em nhận được giải thưởng, gần nhất là chiếc cúp Anh Trai Say Hi, em cầm nó về em chụp hình, em rất tự hào về nó, rồi em cất đi một góc. Said and done (Mọi việc xong xuôi rồi đó). Em sẽ bắt đầu hành trình mới và đây (Rap Việt 2024) là hành trình mới của em".

Dù biết trước những tranh luận sẽ đổ dồn về sự xuất hiện của mình, nhưng vẫn nhận lời vì HIEUTHUHAI biết sự xuất hiện này sẽ giúp mình có một tầm vóc khác

Điều đó cho thấy đối với HIEUTHUHAI, vị trí này quan trọng nhường nào. Dù biết trước những tranh luận sẽ đổ dồn về sự xuất hiện của mình, nhưng vẫn nhận lời vì anh biết sự xuất hiện này sẽ giúp mình có một tầm vóc khác. Nam rapper từng nói rằng có thể 2-3 mùa nữa, mình sẽ ngồi ghế huấn luyện viên, nhưng nếu điều đó đến sớm hơn, trong thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, tất cả khán giả đều đang yêu quý anh chàng, chẳng phải cũng tốt sao?

Còn với NSX, việc đưa "thái tử" lên ngồi ở vị trí đặc biệt vừa thể hiện được vị thế "gà nhà" do chính họ góp phần tạo ra, vừa là một chiếc "phao cứu sinh" cho chương trình, tăng độ thảo luận trong bối cảnh Rap Việt mùa này đang hạ nhiệt thấy rõ so với các mùa trước.

Nhưng vì sao việc HIEUTHUHAI ngồi ghế Giám khảo Rap Việt lại gây tranh cãi?

Xét về mặt truyền thông, quyết định đưa HIEUTHUHAI vào vị trí này đã cho thấy rõ sự hiệu quả. Không chỉ trên các diễn đàn, cộng đồng rap, mà cả những khán giả đại chúng cũng có những tranh cãi sôi nổi. Với nhiều người, HIEUTHUHAI dù nổi tiếng, thành công, nhưng chưa đủ tầm để ngồi ghế giám khảo cùng những “cây đa cây đề” của làng rap. Trong khi một bộ phận khác cho rằng anh cũng hoàn toàn xứng đáng ở vị trí này với những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là câu chuyện “thủ lĩnh đưa tổ đội đi lên” truyền cảm hứng rất nhiều cho thế hệ rapper trẻ.

Xét về tầm cỡ, anh thuộc thế hệ rapper gen Z, chỉ mới nổi tiếng sau khi làn sóng rap bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2020 với sự đổ bộ của các chương trình truyền hình thực tế. Dù nổi tiếng hơn nhưng xét về vai vế hay thành tích, anh chỉ được xem là cùng thời với những thí sinh như Gill, MANBO (cùng tổ đội GERDNANG), Dablo (Top 10 King of Rap - trong khi HIEUTHUHAI Top 8). Robber hay Coldzy - những tay chơi rap ngót nghét 10 năm thậm chí còn có thâm niên lâu hơn HIEUTHUHAI. Còn nếu so với các huấn luyện viên và ban giám khảo, chủ nhân hit Không Thể Say đúng là "chưa có tuổi".

Nếu so với các huấn luyện viên và ban giám khảo, chủ nhân hit Không Thể Say đúng là "chưa có tuổi"

Còn nếu so với giám khảo JustaTee, ngay ở Anh Trai Say Hi vừa kết thúc, sự chênh lệch thấy rõ khi một người là giám đốc âm nhạc, một người vốn là thí sinh. Trùng hợp thay mới chỉ vài năm trước, BigDaddy còn là mentor cho HIEUTHUHAI tại King of Rap mà giờ nam rapper sinh năm 1999 lại là người đưa ra “phán quyết” cho team Bố Bự, thật sự khiến nhiều người khó tưởng tượng được.

Người ta vẫn thường nói "tài không đợi tuổi", và trong lịch sử cũng đã từng chứng kiến Blacka ngồi cùng những Rhymastic, Binz, MC ILL… tại một cuộc thi rap năm nào dù anh kém hẳn về tuổi nghề lẫn tuổi đời. Điều khiến nhiều người băn khoăn hơn cả chính là về năng lực của HIEUTHUHAI liệu đã đủ để khiến thí sinh, huấn luyện viên cảm thấy phục chưa. Xét về khả năng làm nhạc, anh thuộc hàng khá so với thế hệ của mình, nhưng Hiếu vẫn chưa được cộng đồng rap đánh giá cao về mặt kĩ thuật như những người bạn đồng trang lứa là MCK, Obito, Wxrdie… 4 năm trước, HIEUTHUHAI từng thua tâm phục khẩu phục trước RichChoi tại Chung kết King of Rap, một người mà chưa đầy một năm sau còn không được… qua vòng casting tại Rap Việt mùa 2.

Một số ý kiến cho rằng HIEUTHUHAI bị overrated trong thời gian qua cũng tới từ một phần lí do âm nhạc của anh chưa đủ sức thuyết phục người nghe

Thực tế mà nói, một số ý kiến cho rằng HIEUTHUHAI bị overrated trong thời gian qua cũng tới từ một phần lí do âm nhạc của anh chưa đủ sức thuyết phục người nghe. Sau 4 năm từ King of Rap, nếu tính các sản phẩm chính thức thì HIEUTHUHAI cũng có một vài bản hit, nhưng chưa đủ sức trở thành “bản hit quốc dân”. Trong khi những bài hát trong Anh Trai Say Hi thì có sự cộng hưởng rất lớn từ các đồng đội lẫn hiệu ứng truyền thông từ chương trình. Nếu coi album là thước đo thành công của một người nghệ sĩ, thì Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó mới chỉ là cuốn tự truyện còn chắp vá của HIEUTHUHAI, và chưa tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ như những album 99% của MCK hay Đánh Đổi của Obito dù thành tích đi đường dài là rất đáng nể. Chính vì những điểm trừ này mà cộng đồng rap vẫn luôn cảm thấy HIEUTHUHAI “thiếu thiếu một chút gì đó” để đủ sức ngồi lên ghế Giám khảo Rap Việt.

NSX và HIEUTHUHAI sẽ làm gì?

Dù vị trí của HIEUTHUHAI đã được xác định, song vai trò của anh vẫn khiến khán giả đón chờ. Liệu luật chơi vẫn tương tự mùa trước, HIEUTHUHAI cùng Thai VG, JustaTee sẽ là bộ ba giám khảo quyết định thắng bại của từng cặp thí sinh, hay Quán quân Anh Trai Say Hi sẽ chỉ đưa ra các ý kiến đóng góp, bình luận? Nếu như ngày trước Sơn Tùng từng làm "giám khảo thân thiện" khi chấm cho tất cả các bài thi điểm 10, cùng vô vàn những lời nhận xét có cánh cho các tiết mục, liệu HIEUTHUHAI, với tính cách "dĩ hòa vi quý" liệu có làm điều tương tự?

Và hãy xem kĩ đoạn trailer để thấy MC Trấn Thành đã giới thiệu HIEUTHUHAI là "khách mời đầu tiên" ở vòng này. Có khi nào anh sẽ chỉ là "khách mời bình luận", chứ không phải là giám khảo như nhiều người vẫn đang nghĩ?

Điều đó cũng đồng nghĩa sau HIEUTHUHAI sẽ là những ai ngồi vào vị trí này? Những gương mặt trẻ đang lên như Phúc Du, MCK, tlinh; những "lão làng" underground như MC ILL, Torai9, Kimmese; những gương mặt cũ như Wowy, Andree; hay thậm chí những Quán quân, Á quân mùa trước như Seachains, GDucky, 24k.Right (điều các cuộc thi sắc đẹp vẫn thường làm), tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, sau khi HIEUTHUHAI lên sóng.

Với một chương trình truyền hình đã đi tới mùa 4 như Rap Việt, những chiêu trò là cần thiết để gia tăng sự mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả

Với một chương trình truyền hình đã đi tới mùa 4 như Rap Việt, những chiêu trò là cần thiết để gia tăng sự mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả. Việc tạo tranh luận về bản chất cũng không hề xấu, nhưng sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả cao mà không làm lu mờ những giá trị cốt lõi của chương trình mới là điều quan trọng. Hãy cùng chờ xem liệu NSX và HIEUTHUHAI sẽ làm gì trong tập tới.