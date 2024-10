4 năm, 2 kiểu tóc, 1 HIEUTHUHAI thăng hạng nhan sắc bội phần

Chỉ 4 năm sau King Of Rap danh tiếng lẫn nhan sắc của HIEUTHUHAI đã thăng hạng theo cấp số nhân. Một trong những thay đổi làm nên vẻ ngoài cực phẩm của "thái tử Vbiz" hiện tại chính là kiểu tóc của anh chàng. Sau đêm concert Anh Trai Say Hi vừa qua, 1 trong số những tạo hình của HIEUTHUHAI có nét tương đồng với hình ảnh trong quá khứ đã được đem ra so sánh, cho thấy ý nghĩa lớn của việc nam rapper đã chọn đúng kiểu tóc thuộc về mình.

Cùng diện bộ outfit với sơ mi trắng "lả lơi" phối cùng quần đen, HIEUTHUHAI 4 năm sau (phải) còn trẻ trung và phát sáng hơn trước nhiều lần nhờ đổi tóc.

Ngày mới ra mắt anh chàng theo đuổi hình ảnh trưởng thành, lịch lãm cùng kiểu side part luôn được chải chuốt bóng lộn. Giờ đây với phong cách trẻ trung và năng động, HIEUTHUHAI thời gian qua đã khiến nhiều chàng trai, cô gái mê mẩn với phong cách Ivy League vuốt rối thời thượng.

Nam rapper trẻ hóa và thời trang hơn dù mặc cùng một phối đồ chính nhờ style tóc phóng khoáng.

Cách tạo kiểu vuốt dựng giúp gương mặt HIEUTHUHAI từ đó cũng có cảm giác thon gọn hơn. Kiểu tóc hiện đại mới (hàng dưới) cũng cho anh chàng cơ hội phù hợp với nhiều phong cách thời trang.

Đúng như câu "Cái răng cái tóc là góc con người", mái tóc là thứ quyết định rất lớn đến thành công nhan sắc của HIEUTHUHAI hiện tại. Trên MXH, topic trên thu hút lượng lớn tương tác của người hâm mộ lẫn team qua đường. Đa phần netizen đều công nhận kiểu tóc cũ đã "phong ấn" vẻ điển trai của HIEUTHUHAI quá nhiều, chỉ có số ít người cảm thấy yêu thích phong cách cũ ngày anh chàng mới debut.

Cộng đồng mạng thừa nhận sự thăng hạng nhan sắc của quán quân Anh Trai Say Hi đến từ việc giã từ mái tóc ngày mới debut.



Ngoài 2 kiểu tóc trên, cũng có thời gian chàng rapper nuôi tóc dài lãng tử. Kiểu tóc với độ dài mái phủ mắt giúp gương mặt của anh tăng thêm nét nét góc cạnh và cool ngầu.