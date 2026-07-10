Vì sao hàng triệu người mê Hyrox? Trải nghiệm thực tế hé lộ 11 bí quyết vượt qua cuộc đua khắc nghiệt nhất giới fitness

Joel Snape, một cây bút của báo The Guardian đã trực tiếp trải nghiệm Hyrox tại Glasgow sau ba tuần tập luyện. Anh cán đích sau 1 giờ 47 phút 35 giây, trong khi vận động viên chuyên nghiệp Jake Dearden hoàn thành đường đua chưa đầy một giờ với mức tạ nặng hơn.

Điều đáng chú ý là sau khi vượt qua cảm giác kiệt sức ban đầu, chỉ hai ngày sau cuộc đua, anh đã bắt đầu nghĩ đến việc quay lại với mục tiêu rút ngắn thành tích xuống dưới 90 phút. Theo trải nghiệm của Joel Snape, Hyrox không chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Không có giới hạn thời gian hoàn thành, người chơi có thể thi đấu theo nhóm tuổi, tham gia theo cặp hoặc theo đội tiếp sức, giúp cuộc đua trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng.

Không chỉ cần khỏe, Hyrox còn đòi hỏi chiến thuật hợp lý

Một trong những lời khuyên đầu tiên dành cho người mới là cân nhắc thi đấu theo cặp. Trong hình thức này, cả hai vẫn phải hoàn thành toàn bộ quãng đường chạy nhưng có thể chia nhau thực hiện các bài tập sức mạnh theo khả năng. Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Mark Evans, người từng hoàn thành cuộc đua đầu tiên dưới một giờ khi thi đấu cùng đồng đội, cho rằng người chạy tốt hơn nên đảm nhận nhiều bài tập giữa các chặng chạy.

Điều này giúp đồng đội có thêm thời gian hồi phục nhịp thở trước khi bước vào đoạn chạy tiếp theo. Bên cạnh đó, chạy bộ vẫn là yếu tố quyết định thành tích. Khoảng một nửa tổng thời gian thi đấu diễn ra trên đường chạy, vì vậy chỉ cần cải thiện tốc độ chạy ổn định thêm một chút cũng có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành.

Huấn luyện viên chính thức của Hyrox, Clare Rafferty khuyến nghị người có nền tảng chạy yếu nên tập từ hai đến ba buổi mỗi tuần. Trong đó, một buổi nên là chạy interval với các đoạn chạy ngắn cường độ cao xen kẽ thời gian nghỉ, còn các buổi còn lại nên duy trì tốc độ chậm và đều để xây dựng nền tảng sức bền.

Ngược lại, Rafferty cho rằng người mới không cần dành quá nhiều thời gian cho các máy ergometer (erg) như máy chèo thuyền hoặc máy trượt tuyết. Mỗi nội dung dài 1.000 m chỉ kéo dài khoảng bốn đến năm phút và việc cố tăng tốc quá mức thường khiến cơ thể nhanh kiệt sức hơn là giúp cải thiện thành tích. Theo bà, điều quan trọng là hoàn thiện kỹ thuật để đạt hiệu quả thay vì cố gắng rút ngắn vài giây ở những nội dung này.

Người tập có thể sử dụng các máy erg để khởi động hoặc thả lỏng sau buổi tập nhằm làm quen với cảm giác thi đấu. Một thử thách khác khiến nhiều người bất ngờ là bài đẩy xe trượt tuyết. Dù mức tạ không quá nặng, việc đẩy trên bề mặt có độ ma sát cao khiến cảm giác hoàn toàn khác so với tập luyện trong phòng gym.

Các chuyên gia khuyến nghị nên cố gắng duy trì chuyển động liên tục trên đoạn đường dài 12,5 m trước khi dừng lại lấy hơi. Việc dừng quá sớm sẽ khiến mỗi lần khởi động lại tiêu tốn rất nhiều sức lực. Sau bài đẩy xe trượt tuyết là phần kéo xe, nơi kỹ thuật được đánh giá quan trọng hơn sức mạnh cánh tay.

Theo Jake Dearden, người chơi nên tận dụng trọng lượng cơ thể bằng cách ngả người ra sau để tạo lực kéo thay vì chỉ dùng tay. Đồng thời, một đôi giày có độ bám tốt cũng đóng vai trò quan trọng trong nội dung này. Đáng chú ý, cảm giác nặng chân sau khi hoàn thành bài đẩy xe trượt tuyết là điều hầu như ai cũng gặp phải. Dearden cho rằng người chơi không nên quá lo lắng bởi cảm giác này chỉ mang tính tạm thời. Việc bắt đầu chạy lại bằng những bước ngắn, nhanh sẽ giúp cơ thể dần lấy lại nhịp và chủ động hồi phục.

Từng bài tập đều có "mẹo" riêng để tiết kiệm sức

Một chi tiết tưởng như nhỏ nhưng lại được nhiều người tham gia nhắc đến là việc chuẩn bị cho tình huống phải cởi bớt quần áo trong lúc thi đấu. Theo ghi nhận tại sự kiện ở Glasgow, khoảng một phần tư nam vận động viên đã về đích mà không mặc áo. Nhiều người ban đầu không có ý định này nhưng buộc phải cởi áo khi cơ thể quá nóng. Vì vậy, người tham gia nên chuẩn bị trước phương án gửi áo cho người hỗ trợ, để tại khu vực khởi động hoặc chấp nhận bỏ lại một chiếc áo không quá quan trọng.

Trong số các bài tập, burpee kết hợp bật nhảy xa được xem là một trong những thử thách đáng sợ nhất. Người chơi phải liên tục thực hiện động tác nằm sấp, chống dậy rồi bật nhảy về phía trước cho đến khi hoàn thành quãng đường 80 m. Việc giữ nhịp ổn định quan trọng hơn cố gắng tăng tốc ngay từ đầu. Tương tự, động tác lunge với bao cát trên vai cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở từng bước chân mà ở việc giữ bao cát trên vai suốt quá trình. Vì vậy, người chơi nên tìm tư thế mang vác phù hợp ngay từ lúc tập luyện để giảm áp lực lên tay và lưng. Bài farmer's carry, mang hai quả tạ nặng đi bộ khoảng 200m, lại mang đến thử thách khác. Theo kinh nghiệm của người tham gia, việc cố đi quá xa trong một lần có thể khiến lực bóp tay suy giảm nhanh chóng, kéo theo những lần sau phải dừng nghỉ nhiều hơn. Thay vào đó, nên chấp nhận nghỉ khi cần để duy trì sức nắm và dành năng lượng cho chặng cuối.

Thử thách cuối cùng của Hyrox là 100 lần ném bóng vào tường. Người chơi phải ngồi xổm rồi ném quả bóng tạ lên mục tiêu cao khoảng 3 m. Đây cũng là phần dễ bị trọng tài yêu cầu thực hiện lại nếu ngồi chưa đủ thấp hoặc bóng chỉ chạm mép mục tiêu. Trong trải nghiệm tại Glasgow, người tham gia đã bị tính lỗi khoảng 20 lần, khiến nội dung này trở thành một trong những phần gây ức chế nhất.

Tuy nhiên, điều khiến Hyrox trở nên khác biệt lại nằm ở bầu không khí thi đấu. Dù mỗi sự kiện có hàng nghìn người tham gia, các vận động viên xuất phát theo từng đợt nên rất khó xác định chính xác ai là đối thủ trực tiếp. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cạnh tranh so với các giải chạy bán marathon truyền thống.

Người tham gia cũng có cơ hội chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị khi những vận động viên có vóc dáng rất khác nhau vẫn thể hiện xuất sắc ở từng bài tập riêng biệt. Có người không nổi bật khi chạy nhưng lại hoàn thành phần farmer's carry với tốc độ đáng kinh ngạc.

Theo trải nghiệm được chia sẻ, Hyrox không chỉ là cuộc đua của sức mạnh hay tốc độ mà còn là bài kiểm tra về chiến thuật, khả năng phân phối sức và sự kiên trì. Quan trọng hơn cả, mỗi người nên thi đấu theo nhịp độ của riêng mình, tận hưởng trải nghiệm và thậm chí chuẩn bị sẵn một tư thế đẹp cho bức ảnh sau khi cán đích.

*Nguồn: The Guardian