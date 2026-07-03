HYROX, sauna và đi "quẩy" không chất kích thích: 3 hoạt động thể chất đại diện cho xu hướng sống lành mạnh của năm 2026

Trong nhiều năm, định nghĩa về một lối sống lành mạnh (wellness) thường gắn liền với sự cô độc và có phần tẻ nhạt: những giờ tự đếm calo trên máy chạy, những góc tập câm lặng hay việc tối ưu hóa các chỉ số sinh học cá nhân. Nhưng bước sang năm 2026, tư duy này đang thay đổi tận gốc. Báo cáo mới nhất từ Global Wellness Summit (GWS) - tổ chức uy tín bậc nhất thế giới về sức khỏe toàn diện - đã chính thức gọi tên một làn sóng mới: "Mass-participation fitness festivals" (Lễ hội thể chất đại chúng).

Sức khỏe của thời đại này không còn là những con số cân nặng đầy áp lực, mà đã dịch chuyển thành việc tìm kiếm trải nghiệm cộng đồng có ý nghĩa. Dưới đây là 3 xu hướng dẫn dắt phong cách sống mới vừa được GWS vinh danh, chứng minh rằng cách tốt nhất để khỏe mạnh là biến nó thành một niềm vui được sẻ chia.

Văn hóa sauna kiểu mới - Khi phòng xông hơi hóa không gian kết nối xã hội

Người trẻ hiện đại không còn đến phòng xông hơi chỉ để ngồi im lặng chịu nóng một mình rồi đi về. Văn hóa sauna (sauna culture) đang trải qua một cuộc tái định nghĩa ngoạn mục trên toàn cầu. Từ những phòng hơi đơn thuần, chúng được nâng cấp thành các "sauna lounges" hay không gian xã hội có nghi thức.

Tại đây, việc xông hơi được kết hợp độc đáo với các liệu pháp tinh dầu, xông lá, nghe nhạc trị liệu theo nhóm. Quan trọng hơn hết, sauna giờ đây đóng vai trò như một quán cà phê hay một "hub" gặp gỡ, nơi mọi người rủ nhau đến để trò chuyện, thư giãn và kết nối sâu sắc sau giờ làm việc. Một hoạt động chăm sóc sức khỏe cá nhân nay đã biến thành một lễ hội thu nhỏ giàu tính tương tác cộng đồng.

Đi "quẩy lành mạnh" (Wellness raves) - Định nghĩa lại những đêm tiệc tùng mệt mỏi phờ phạc

Hãy quên những câu lạc bộ đêm ngập trong khói thuốc hay đồ uống có cồn đi, giới trẻ thế hệ mới đang rủ nhau đi "quẩy lành mạnh". Wellness raves chính là những bữa tiệc âm nhạc điện tử (EDM) bùng nổ, nhưng thay vì diễn ra vào nửa đêm, chúng lại bắt đầu vào lúc sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn.

Người tham gia vẫn nhảy nhót hết mình theo những con beat sập sình để giải phóng năng lượng, nhưng "menu" thức uống hoàn toàn là nước ép lạnh, sinh tố protein hoặc trà kombucha. Đặc biệt, trước hoặc sau khi nhảy, các raver sẽ cùng nhau tham gia vào các phiên thiền định hoặc tập yoga tập thể. Xu hướng này mang lại hormone hạnh phúc (endorphin) từ âm nhạc và chuyển động cơ thể, biến việc "quẩy" thành một thánh đường của năng lượng tích cực mà không hề gây hại cho sức khỏe.

HYROX - Lễ hội thể chất phá vỡ định kiến "hành xác"

Bất chấp vẻ ngoài có phần khắc nghiệt với chuỗi bài tập đẩy xe tạ, chèo thuyền, squat bật nhảy xen kẽ với các vòng chạy bộ 1km liên tục, HYROX đã chính thức được GWS xếp chung mâm với văn hóa sauna và "quẩy lành mạnh". Sự xếp nhóm này khẳng định HYROX không đơn thuần là một môn thể thao hành xác hay cạnh tranh khốc liệt, mà bản chất là một lễ hội thể chất dành cho tất cả mọi người.

Nhờ thiết kế thông minh dựa trên các chuyển động chức năng cơ bản, HYROX cho phép bất kỳ ai từ người mới tập đến dân chuyên nghiệp đều có thể tham gia và hoàn thành cuộc đua theo sức mình. Sức hút của bộ môn này đang bùng nổ dữ dội, đặc biệt là tại Đông Nam Á:

- Sự kiện HYROX tại Bangkok thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với kỷ lục 17.500 vận động viên tham gia.

- Tại Singapore, sức nóng tương tự khi mỗi sự kiện thu hút từ 10.000 đến 14.000 người tham gia đến từ hơn 50 quốc gia.

Người ta đổ xô đến HYROX không phải để ngược đãi cơ thể, mà vì khát khao tìm kiếm một "bộ tộc lối sống" (lifestyle tribe). Nơi đó, họ được trải nghiệm cảm giác vượt qua giới hạn cùng đồng đội ở nội dung đua đôi (Doubles) hay tiếp sức (Relay), được hàng ngàn người cổ vũ và cùng nhau ăn mừng khi bước qua vạch đích. Cơn sốt này lớn đến mức gã khổng lồ công nghệ thể thao Peloton cũng đã nhập cuộc bằng việc ra mắt giáo án huấn luyện HYROX 12 tuần chuyên nghiệp, một lời bảo chứng thương mại mạnh mẽ cho thấy đây là một xu hướng wellness bền vững của tương lai.