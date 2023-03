Vì sao hàng nghìn sạp hàng ở An Đông Plaza "cửa đóng, then cài"?

An Đông Plaza do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza quản lý (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), tọa lạc tại đường An Dương Vương, quận 5. Tòa nhà được xây dựng từ 2004, cao 22 tầng nhưng chỉ có 5 tầng kinh doanh giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí với khoảng 2.700 sạp. Mỗi sạp ở đây đang có giá thuê từ 1,3-2,5 tỷ đồng cho 5 năm.