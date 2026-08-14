Vì sao giường có ngăn kéo tưởng tiện nhưng nhiều người dùng rồi lại muốn bỏ?

Trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, mỗi mét vuông đều đáng giá. Bởi vậy, các món nội thất "2 trong 1" rất dễ thuyết phục người mua. Một chiếc giường cao hơn bình thường, bên dưới tích hợp 2-4 ngăn kéo lớn, thoạt nhìn gần như không có điểm gì để chê: diện tích ngủ không thay đổi nhưng lại có thêm cả một kho chứa đồ.

Đặc biệt với phòng ngủ 10-15m², nhiều người tính rằng chỉ cần cất chăn mùa đông, vali, quần áo trái mùa hay đồ ít dùng xuống dưới giường là có thể giảm bớt một chiếc tủ trong phòng. Tuy nhiên, sự tiện lợi trên bản vẽ và trải nghiệm sử dụng hàng ngày lại là hai câu chuyện khác nhau.

1. Ngăn kéo dưới giường không dễ mở như bạn tưởng

Một trong những vấn đề lớn nhất của giường có ngăn kéo là nó cần khoảng trống ở hai bên để kéo ngăn ra hoàn toàn.

Điều này nghe rất đơn giản khi xem sản phẩm trong showroom rộng rãi. Nhưng trong phòng ngủ thực tế, cạnh giường thường là tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo hoặc thậm chí chỉ cách tường vài chục centimet.

Khi đó, ngăn kéo có thể chỉ mở được một phần. Muốn lấy món đồ nằm sâu bên trong, gia chủ phải dịch tủ đầu giường, cúi thấp người hoặc kéo đồ phía trước ra trước.

Một chiếc giường được mua với mục đích tiết kiệm diện tích cuối cùng lại cần thêm diện tích trống để sử dụng chính phần lưu trữ của nó.

Đây cũng là lý do những căn phòng càng nhỏ càng dễ gặp nghịch lý: càng cần ngăn kéo dưới giường thì lại càng thiếu khoảng trống để mở chúng.

2. Cất được rất nhiều nhưng cũng rất dễ biến thành "kho đồ quên lãng"

Ngăn kéo lớn thường khiến chúng ta có cảm giác rằng mình đang tận dụng không gian hiệu quả. Nhưng dung tích càng lớn thì khả năng tích đồ càng cao.

Ban đầu chỉ là một chiếc chăn dày. Sau đó thêm vài bộ ga trải giường, túi du lịch, quần áo trái mùa, hộp phụ kiện, đồ của trẻ nhỏ và những món "chưa biết để đâu".

Vài tháng sau, phần dưới giường trở thành một khu vực lưu trữ gần như không được kiểm kê.

Khác với tủ quần áo có chia tầng, thanh treo và ngăn nhỏ, ngăn kéo dưới giường thường khá sâu và rộng. Đồ ở phía dưới hoặc phía trong rất dễ bị che khuất.

Nhiều gia đình đến lúc chuyển nhà hoặc tổng vệ sinh mới phát hiện những món đồ đã nằm dưới giường suốt vài năm.

Nói cách khác, chiếc giường giúp tăng không gian chứa đồ nhưng chưa chắc giúp việc quản lý đồ đạc tốt hơn.

3. Bụi vẫn vào ngăn kéo và vệ sinh lại khó hơn

Một hiểu nhầm khá phổ biến là giường kín sát sàn sẽ ít bụi hơn giường có chân cao.

Thực tế, bụi, tóc và xơ vải vẫn có thể lọt vào các khe ray, mép ngăn kéo và khoảng trống nhỏ dưới thân giường. Trong khi đó, việc vệ sinh lại khó hơn nhiều.

Với giường chân cao, robot hút bụi hoặc máy hút bụi có thể đi qua phía dưới. Còn với giường có hệ ngăn kéo sát sàn, các khe hẹp thường nằm ngoài khả năng làm sạch của thiết bị.

Sau một thời gian, khi kéo toàn bộ ngăn ra, không ít người mới phát hiện phía sau ray hoặc dưới đáy giường tích khá nhiều bụi.

Đáng nói hơn, việc vệ sinh khu vực này thường đòi hỏi phải tháo hoặc nhấc ngăn kéo ra, thao tác không hề nhẹ nhàng nếu ngăn đang chứa nhiều đồ.

4. Ngăn càng lớn, càng dễ nặng

Một ngăn kéo rộng dưới giường có thể chứa rất nhiều thứ. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm.

Chỉ cần vài chiếc chăn, áo khoác mùa đông hoặc sách vở, trọng lượng của ngăn đã tăng đáng kể. Với những loại ray không đủ tốt, việc đóng mở sau vài năm có thể không còn trơn tru như lúc mới mua.

Ngăn kéo có thể bị lệch, xệ hoặc phát ra tiếng khi kéo.

Nếu sử dụng loại bánh xe chạy trực tiếp trên sàn, phần bánh xe cũng có thể để lại vết hoặc gây khó chịu trên một số loại sàn mềm.

Trong gia đình có người lớn tuổi, việc cúi thấp người để kéo một ngăn chứa đồ nặng cũng không phải trải nghiệm dễ chịu.

5. Muốn đổi cách bố trí phòng cũng khó hơn

Một chiếc giường khung đơn giản có thể đặt sát tường, xoay hướng hoặc thay đổi vị trí tương đối linh hoạt.

Giường có ngăn kéo thì khác. Gia chủ phải tính trước hướng mở ngăn, khoảng trống cần thiết và vị trí của các món nội thất xung quanh.

Ví dụ, nếu ngăn kéo nằm bên trái giường, bên trái gần như không thể kê sát tường. Nếu hai bên đều có ngăn, chiếc giường cần khoảng trống ở cả hai phía.

Điều này khiến việc thay đổi bố cục phòng sau này trở nên khó hơn.

Một số người sau vài năm muốn thêm bàn làm việc, cũi trẻ em hoặc tủ quần áo mới nhưng phát hiện không thể kê vì phải giữ lối mở ngăn kéo.

Món nội thất ban đầu được mua để tối ưu diện tích lại vô tình "khóa" bố cục của căn phòng.

6. Giường trở nên nặng nề cả về thị giác lẫn trọng lượng

Xu hướng phòng ngủ những năm gần đây ngày càng chú trọng cảm giác nhẹ, thoáng và dễ vệ sinh. Những mẫu giường khung đơn giản, chân cao hoặc thiết kế thấp nhưng thanh thoát vì thế được nhiều gia đình lựa chọn.

So với chúng, giường có hệ tủ hoặc ngăn kéo kín phía dưới thường tạo cảm giác giống một khối hộp lớn.

Trong phòng ngủ nhỏ, khối nội thất này dễ khiến không gian trông chật hơn dù diện tích sử dụng thực tế không thay đổi.

Ngoài ra, bản thân chiếc giường cũng rất nặng. Khi cần chuyển vị trí, vệ sinh kỹ phía sau hoặc chuyển nhà, gia chủ thường phải tháo từng ngăn hoặc tháo cả khung.

Đây là một bất tiện mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi sử dụng vài năm.

7. Có thêm chỗ chứa đồ đôi khi chỉ khiến chúng ta giữ nhiều đồ hơn

Đây có lẽ là vấn đề ít liên quan đến thiết kế nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống.

Khi trong nhà có thêm một ngăn kéo lớn, chúng ta rất dễ nghĩ: "Cứ giữ lại, dưới giường vẫn còn chỗ".

Kết quả là những món đồ đáng lẽ có thể thanh lý hoặc bỏ đi lại tiếp tục được cất giữ. Không gian lưu trữ tăng nhưng số lượng đồ cũng tăng theo. Sau một thời gian, căn phòng vẫn đầy như cũ.

Vì vậy, với những người theo đuổi lối sống gọn gàng, giải pháp đôi khi không phải là tạo thêm chỗ chứa mà là giảm số lượng đồ cần phải chứa.

Vậy giường có ngăn kéo có phải là lựa chọn sai?

Không hẳn.

Trong một số căn phòng, đây vẫn là giải pháp rất hiệu quả, đặc biệt khi phòng không đủ chỗ đặt tủ lớn và gia chủ thực sự cần không gian lưu trữ.

Tuy nhiên, trước khi mua, nên kiểm tra ít nhất ba điều.

- Thứ nhất, khoảng trống bên cạnh giường có đủ để kéo toàn bộ ngăn ra hay không. Đừng chỉ đo kích thước chiếc giường, hãy đo cả "khoảng không gian vận hành" của ngăn kéo.

- Thứ hai, hãy xác định rõ bạn sẽ cất gì. Nếu đó là đồ dùng thường xuyên, việc cúi xuống mở ngăn mỗi ngày có thể nhanh chóng trở thành bất tiện. Ngăn dưới giường phù hợp hơn với đồ nhẹ và ít sử dụng như chăn dự phòng hoặc quần áo trái mùa.

- Thứ ba, hãy chú ý hệ ray, bánh xe và khả năng chịu tải. Với những ngăn kéo lớn, chất lượng phụ kiện quan trọng không kém phần khung giường.

Xu hướng ngược lại: Giường càng đơn giản càng được ưa chuộng

Sau một giai đoạn nội thất đa năng được ưa chuộng mạnh, nhiều gia đình đang quay lại những thiết kế đơn giản hơn: giường khung gỗ mảnh, giường chân cao đủ cho robot hút bụi chạy dưới gầm hoặc thậm chí giường không có bất kỳ ngăn chứa đồ nào.

Lý do không chỉ nằm ở thẩm mỹ.

Một chiếc giường đơn giản dễ vệ sinh, dễ di chuyển và ít chi tiết có thể hỏng. Khoảng trống phía dưới cũng giúp căn phòng có cảm giác nhẹ và thoáng hơn.

Quan trọng hơn, thay vì biến mọi khoảng trống thành nơi chứa đồ, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: Mình có thực sự cần giữ nhiều đồ đến mức phải biến cả gầm giường thành kho hay không?

Với nội thất, thứ trông thông minh nhất lúc mua chưa chắc là thứ tiện nhất sau 5 năm sử dụng. Và giường có ngăn kéo là một ví dụ khá điển hình: nó giải quyết rất tốt bài toán thiếu chỗ chứa, nhưng nếu không tính kỹ thói quen sống và bố cục căn phòng, chính phần "tiện ích" ấy lại có thể trở thành lý do khiến gia chủ muốn bỏ nó đi.