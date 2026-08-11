Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm cửa nhà vệ sinh bằng gỗ? 2 vật liệu chịu ẩm tốt đang dần trở thành xu hướng mới

Cửa gỗ từ lâu đã được nhiều gia đình lựa chọn khi hoàn thiện nhà nhờ vẻ ngoài chắc chắn, ấm áp và dễ đồng bộ với hệ cửa phòng ngủ. Không ít ngôi nhà vì thế sử dụng cùng một kiểu cửa gỗ xuyên suốt từ phòng khách, phòng ngủ cho tới nhà vệ sinh, vừa tạo sự thống nhất vừa không phải cân nhắc quá nhiều loại vật liệu. Tuy nhiên, cách lựa chọn này đang dần thay đổi. Riêng với nhà vệ sinh - khu vực có đặc thù sử dụng khác hẳn những căn phòng còn lại - nhiều gia đình hiện ưu tiên vật liệu dựa trên khả năng thích nghi với môi trường ẩm và sự thuận tiện khi sử dụng lâu dài. Cũng từ đây, bên cạnh cửa gỗ quen thuộc, những lựa chọn như cửa nhựa composite hay cửa nhôm kính ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Vì sao cửa gỗ khiến nhiều gia đình phải cân nhắc?

Độ ẩm là vấn đề lớn nhất

Không nhất thiết phải bị nước xối trực tiếp, cửa nhà vệ sinh vẫn thường xuyên tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao. Sau khi tắm nước nóng, hơi nước có thể lưu lại trong phòng, đặc biệt ở những nhà vệ sinh nhỏ, không có cửa sổ hoặc hệ thống thông gió chưa tốt. Gỗ là vật liệu có khả năng hút và nhả ẩm theo điều kiện môi trường. Nếu sản phẩm không được xử lý, sản xuất và hoàn thiện phù hợp cho khu vực ẩm, sự thay đổi độ ẩm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của cánh cửa.

Khu vực chân cửa dễ gặp nước

Đây là vị trí dễ xuống cấp nhất nếu thiết kế phòng tắm không phân chia khu vực khô - ướt rõ ràng. Nước từ sàn có thể tiếp xúc với chân khuôn, chân cánh cửa khi tắm hoặc lau rửa nhà vệ sinh. Một số loại cửa gỗ công nghiệp nếu phần cạnh hoặc lớp phủ bị hở còn có nguy cơ hút ẩm vào bên trong.

Cần chú ý hơn trong quá trình sử dụng

Muốn cửa gỗ bền ở khu vực này, gia đình cần hạn chế để nước tiếp xúc trực tiếp, giữ phòng thông thoáng và xử lý sớm nếu lớp sơn hoặc bề mặt bảo vệ bị hư hỏng. Với những người muốn một vật liệu ít phải "giữ gìn" hơn, đây chính là lý do cửa composite và cửa nhôm kính ngày càng được cân nhắc.

1. Cửa nhựa composite - Giữ được vẻ ấm áp gần giống cửa gỗ

Nếu vẫn thích cảm giác của một cánh cửa kín, chắc chắn và có màu vân gỗ nhưng lo ngại môi trường ẩm, cửa nhựa composite là một trong những phương án phổ biến hiện nay. Loại cửa này thường sử dụng vật liệu composite trên cơ sở nhựa kết hợp với bột gỗ hoặc các thành phần gia cường, sau đó hoàn thiện bề mặt bằng film, sơn hoặc lớp phủ tạo màu. Nhờ thành phần và cấu tạo khác gỗ tự nhiên, sản phẩm phù hợp hơn với những khu vực thường xuyên có độ ẩm cao.

Ít lo ngại khi gặp môi trường ẩm

Đây là ưu điểm khiến composite được lựa chọn nhiều cho cửa nhà vệ sinh. Vật liệu không phản ứng với độ ẩm giống gỗ tự nhiên và các loại ván gỗ thông thường, nhờ đó giảm nguy cơ trương nở do hơi ẩm trong điều kiện sử dụng phù hợp. Tất nhiên, khả năng chịu nước thực tế còn phụ thuộc cấu tạo từng sản phẩm, chất lượng vật liệu, lớp phủ và cách lắp đặt. Vì vậy, người mua vẫn nên kiểm tra thông số của nhà sản xuất thay vì mặc định mọi loại cửa mang tên "composite" đều có chất lượng như nhau.

Hình thức không quá khác biệt với cửa phòng

Một ưu điểm khác là cửa composite có rất nhiều màu và bề mặt giả vân gỗ. Nếu phòng ngủ sử dụng cửa màu nâu, beige hoặc các gam gỗ sáng, gia chủ vẫn có thể tìm mẫu cửa nhà vệ sinh gần tương đồng để toàn bộ hành lang không xuất hiện một cánh cửa quá khác biệt. Các mẫu cửa hiện nay cũng khá đa dạng từ cánh phẳng tối giản đến cửa có chỉ trang trí, ô kính hoặc đường soi, vì vậy dễ phối với nhiều phong cách nhà ở.

Vệ sinh tương đối đơn giản

Bề mặt cửa có thể lau bằng khăn ẩm trong quá trình vệ sinh thông thường. Đây là điểm thuận tiện với nhà vệ sinh - nơi cánh cửa và tay nắm thường cần được làm sạch thường xuyên hơn các khu vực khác.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Không nên chỉ nhìn vào lớp vân gỗ bên ngoài. Gia chủ cần quan tâm đến kết cấu cánh, độ chắc của khung, bản lề, khóa và chất lượng hoàn thiện cạnh cửa. Cửa quá nhẹ hoặc phụ kiện kém có thể ảnh hưởng đến cảm giác đóng mở và tuổi thọ sử dụng, dù bản thân vật liệu có khả năng chịu ẩm tốt.

2. Cửa nhôm kính - Nhẹ, chịu ẩm và dễ vệ sinh

Nếu composite hướng đến cảm giác gần với cửa gỗ thì cửa nhôm kính lại đi theo hướng thực dụng hơn. Đây vốn không phải vật liệu mới trong nhà ở Việt Nam, nhưng các hệ nhôm và kiểu hoàn thiện hiện nay đa dạng hơn trước nên cửa không còn chỉ gắn với hình ảnh những mẫu nhôm kính đơn giản.

Không quá lo nước và hơi ẩm

Khung nhôm phù hợp với môi trường ẩm và không gặp hiện tượng hút nước, trương nở như vật liệu gỗ. Chính vì vậy, cửa nhôm kính đặc biệt phù hợp với những nhà vệ sinh thường xuyên ẩm, phòng tắm nhỏ hoặc khu vực khó tránh hoàn toàn việc nước bắn tới cửa. Phần kính có thể sử dụng kính mờ, kính phun cát hoặc các giải pháp che tầm nhìn phù hợp để đảm bảo sự riêng tư thay vì dùng kính trong.

Dễ lau chùi

Bề mặt nhôm và kính tương đối dễ vệ sinh khi có nước hoặc vết bẩn bám lên. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhà vệ sinh được sử dụng với tần suất cao, đây là một ưu điểm đáng cân nhắc.

Thiết kế hiện nay đã gọn gàng hơn

Thay vì những bộ cửa khung nhôm dày, chia nhiều ô như trước, các mẫu mới có thể sử dụng khung thanh mảnh hơn, kính mờ nguyên mảng hoặc panel kín. Những màu như đen, trắng, ghi hay màu giả gỗ cũng giúp cửa dễ hòa vào phong cách chung của căn nhà. Tuy nhiên, xét về cảm giác bề mặt và khả năng tạo sự ấm cúng, nhôm kính vẫn khác khá rõ cửa gỗ hoặc composite. Vì vậy, lựa chọn này thường phù hợp hơn với những gia đình đặt khả năng chịu ẩm và dễ vệ sinh lên trên việc đồng bộ tuyệt đối với cửa phòng ngủ.

Có nhất thiết phải bỏ cửa gỗ trong nhà vệ sinh?

Không. Cửa gỗ tự nhiên chất lượng tốt, được xử lý và hoàn thiện đúng cách vẫn có thể sử dụng tại nhà vệ sinh, đặc biệt khi căn phòng có khu tắm riêng, thông gió tốt và cửa ít tiếp xúc trực tiếp với nước. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc "cửa gỗ không thể dùng cho nhà vệ sinh", mà là vật liệu này đòi hỏi điều kiện sử dụng và bảo vệ phù hợp hơn. Trong khi đó, cửa composite phù hợp với gia đình muốn giữ hình thức gần giống cửa gỗ nhưng ưu tiên khả năng chịu ẩm; còn cửa nhôm kính lại hợp với những không gian cần sự nhẹ nhàng, dễ vệ sinh và ít lo khi tiếp xúc với môi trường ẩm.

Kết luận

Sự thay đổi trong cách lựa chọn cửa nhà vệ sinh vì thế cũng phản ánh một xu hướng khá rõ trong thiết kế nhà ở: thay vì cố dùng cùng một vật liệu cho mọi căn phòng, gia chủ ngày càng quan tâm đến điều kiện sử dụng thực tế của từng khu vực. Với một không gian thường xuyên có nước và hơi ẩm như nhà vệ sinh, khả năng chịu ẩm, dễ vệ sinh và độ ổn định lâu dài đang trở thành những tiêu chí được đặt lên trước.