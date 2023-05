Vì sao đến Lưu Diệc Phi, Ngu Thư Hân cũng bị chê xấu?

Trang 163 đưa tin thời gian qua, bộ phim Trường nguyệt tẫn minh lên sóng nhận được sự chú ý của công chúng với những phản ứng trái chiều. Trong đó, ngoại hình của nữ chính Bạch Lộc cũng là một trong những điểm gây tranh cãi.

Theo 163 , Bạch Lộc vốn là hot girl mạng sau đó dấn thân vào diễn xuất. Nữ diễn viên là một trong các ngôi sa 9X hoạt động năng nổ trên các mạng xã hội như Douyin (tiktok Trung Quốc), hay Tiểu hồng thư với hàng triệu người hâm mộ. Tại đó, Bạch Lộc được khen ngợi là trẻ trung, xinh đẹp, luôn bắt kịp xu hướng.

Tuy nhiên, trong Trường nguyệt tẫn minh , Bạch Lộc lộ trạng thái thiếu sức sống, có dấu vết tuổi tác với đôi mắt sụp mí. Lớp trang điểm dày và khoa trương cũng làm giảm vẻ đẹp của ngôi sao sinh năm 1994. Tương tự, nữ diễn viên phụ Trần Đô Linh, vốn PR là "có vẻ đẹp tựa Quan âm", nhưng thực tế ngoại hình của cô cũng không lung linh như ảnh đã "cà" kỹ càng.

Hình ảnh của Bạch Lộc, Trần Đô Linh trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa gây thất vọng cho khán giả.

"Từ mạng xã hội đến phim ảnh, Bạch Lộc, Trần Đô Linh là minh chứng cho thấy sự khác biệt của các ngôi sao khi phải rời xa các app làm đẹp", QQ viết.



Theo QQ , với tình trạng lạm dụng công cụ làm đẹp hiện nay, nhiều ngôi sao vướng phải tình trạng ảnh đã qua chỉnh sửa khác biệt nhiều so với hình ảnh thô.

Lưu Diệc Phi vốn được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng cô thường xuyên bị treo tên trên bảng chủ đề nóng của Weibo vì thân hình tròn trịa, bắp tay to hay lưng dày. Bởi những hình ảnh chụp tại hiện trường của Lưu Diệc Phi đều thon gọn hơn nhiều so với hình ảnh do chính nữ diễn viên chia sẻ.

Lưu Diệc Phi thường bị bóc mẽ thân hình kém thon gọn, khác với hình ảnh phía "Thần tiên tỷ tỷ" đăng tải.

Tương tự, Ngu Thư Hân đều bị bóc những khoảnh khắc kém hoàn mỹ trong sự kiện, khác với hình ảnh lung linh được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Trong trường hợp của Ngu Thư Hân, nữ diễn viên vốn có ngoại hình quyến rũ, song không thon gọn như những gì nữ diễn viên PR về bản thân.



Theo QQ , các nghệ sĩ coi trọng hình ảnh của mình khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, việc họ chỉnh sửa hình ảnh trong sự kiện là điều dễ hiểu. Song, "vẻ đẹp giả" này bị bóc trần khi đóng phim vì không có các bộ lọc giúp nhan sắc thăng hạng. Đây cũng là lý do khán giả cảm thấy màn ảnh Hoa ngữ ngày càng thiếu người đẹp và thất vọng với các ngôi sao trẻ hiện tại.

Dương Siêu Việt là một ví dụ, cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", từng được trang TC Candler bình chọn là nữ nghệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc. Song, khi diễn xuất, gương mặt của Dương Siêu Việt lộ nhiều khuyết điểm, các phần trên mặt xô lệch, thiếu mỹ cảm, bị đánh giá là "ngũ quan bay tán loạn". Do đó, ấn tượng về vẻ đẹp trong trẻo của Dương Siêu Việt từ các bộ ảnh lung linh cũng dần mất đi.

Ngu Thư Hân, Dương Siêu Việt xuống sắc vì không có bộ lọc làm đẹp lúc đóng phim hay tham gia sự kiện.

QQ cho rằng ngày nay, các nghệ sĩ đang chạy theo vẻ đẹp tiêu chuẩn da trắng, mặt thon, thân hình gầy, do đó, mọi hình ảnh của họ đều được chỉnh sửa theo phong cách này. Điều này làm giảm sự đa dạng của vẻ đẹp, cũng mất đi tính chân thực của hình ảnh.

Ngoài ra, các ngôi sao như Lưu Hiểu Khánh, Triệu Nhã Chi lo sợ bản thân sẽ già đi, do đó họ chỉnh sửa để mình trẻ trung hơn. Song, nhiều khán giả cho rằng điều này là lừa dối công chúng.