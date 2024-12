Sáng 24-12, một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã làm việc với bà N.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) liên quan vụ việc vừa lái ô tô vừa hát karaoke.

Bà N.T.L. vừa lái xe vừa hát karaoke. Ảnh cắt từ clip

Tại buổi làm việc, bà N.T.L. viết bản tường trình và thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông, ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn chưa ra quyết định xử phạt được do chưa đủ cơ sở.

Lý giải về việc này, chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức cho rằng bên Công an huyện Krông Pắk cho rằng bà L. vi phạm luật giao thông thì phải có quyết định trưng cầu giám định đoạn video đăng tải trên mạng xã hội. Do đó, khi nào Công an huyện Krông Pắk gửi hồ sơ có đầy đủ pháp lý thì mới ra quyết định xử phạt được.

"Nếu ra quyết định xử phạt mà sau đó phát hiện video quay 1-2 năm trước thì không đúng. Người ta thừa nhận rồi nhưng muốn xử lý phải đủ cơ sở pháp lý" – vị này giải thích.

Trong khi đó, một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk cho biết lúc làm việc với đơn vị, bà L. thừa nhận mình là người trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội hôm 10-12. Theo bà L. khi ô tô qua địa bàn huyện Tuy Đức thì bà vừa lái xe vừa hát karaoke, chở quá số người quy định và không thắt dây an toàn.

Sau khi làm việc với bà L., Công an huyện Krông Pắk đã có văn bản gửi Công an huyện Tuy Đức đề nghị xử lý theo thẩm quyền. Sáng nay (24-12), một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức xác nhận đã nhận được văn bản.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 10-12, tài khoản Facebook của một nhà hàng tiệc cưới ở huyện Krông Pắk phát trực tiếp đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke.

Đoạn clip dài hơn 2 phút, cho thấy người phụ nữ 1 tay cầm vô-lăng, 1 tay cầm mic. Do không thuộc lời, không chỉ lái xe 1 tay, người phụ nữ này còn nhìn vào iPad của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát.

Sau đó, đoạn clip đã được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 11-12, làm việc với Công an huyện Krông Pắk, bà L. thừa nhận sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Quảng Trực về hướng xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức.

Lúc này, những người trên xe mở iPad để hát karaoke. Bà L. được một người chuyển mic để hát. Trong lúc hát, người ngồi cạnh đã dùng điện thoại, tài khoản cá nhân của bà L. phát trực tiếp lên mạng xã hội.