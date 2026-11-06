Phụ huynh khu Vĩnh Tuy biết chưa: Sắp có một trường THPT công lập mới được xây ở đây, tổng đầu tư hơn 230 tỷ!

Áp lực tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội vốn luôn là nỗi lo canh cánh của nhiều phụ huynh mỗi mùa thi chuyển cấp, nhất là tại những địa bàn nội đô có tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư đông đúc. Để giải tỏa áp lực này, khu vực Vĩnh Tuy chuẩn bị đón thêm một ngôi trường cấp ba công lập mới với quy mô xây dựng hiện đại, khang trang.

Ngôi trường được đầu tư hơn 230 tỷ đồng

Theo thông tin quy hoạch, dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi được triển khai tại số 14 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội, thuộc ô quy hoạch ký hiệu D.2/THPT2 theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-4. Khuôn viên trường tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và tuyến đường quy hoạch kết nối ngõ 61 Lạc Trung sang phố Minh Khai. Cả cổng chính và cổng phụ của trường đều được bố trí mở hướng ra mặt phố Mạc Thị Bưởi, tạo sự thuận tiện cho việc di chuyển, đưa đón học sinh.

Về quy mô kiến trúc, công trình được đầu tư bài bản, đồng bộ với khối nhà kiên cố cao từ 1 đến 5 tầng cùng 1 tầng hầm. Bên cạnh khối phòng học và các khu chức năng, trường chú trọng bố trí không gian cho sân vườn, mảng xanh, sân giáo dục thể chất ngoài trời cũng như hệ thống giao thông nội bộ rộng rãi, đáp ứng tiêu chuẩn dạy và học hiện đại.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Dự án có tổng mức đầu tư 236,273 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, do UBND phường Vĩnh Tuy phê duyệt dự án vào đầu tháng 6/2026 sau khi được thông qua chủ trương đầu tư từ cuối năm 2024. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Tuy. Hiện gói thầu xây lắp của dự án có giá hơn 203,3 tỷ đồng đang chuẩn bị đóng thầu vào sáng 9/11/2026, thời gian thi công dự kiến kéo dài 550 ngày.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trường THPT Mạc Thị Bưởi được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn chỉ tiêu lớp 10 công lập quý giá cho địa phương, góp phần hạ nhiệt cuộc đua vào trường cấp ba công lập vốn vô cùng căng thẳng tại khu vực nội thành Hà Nội suốt những năm qua.

Tổng hợp