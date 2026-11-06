Bức ảnh này có gì mà khiến cộng đồng mạng Việt chia phe gay gắt: Bên khen "chuẩn quý ông", bên chê mất hết tuổi thơ?

Một câu chuyện về cậu học sinh lớp 6 tự kiếm tiền để mời bạn gái đi ăn pizza đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người chú ý đến cách một đứa trẻ thể hiện tình cảm, mà còn gợi ra câu hỏi: Người lớn nên nhìn nhận và định hướng thế nào khi trẻ bắt đầu học theo những chuẩn mực ứng xử của người trưởng thành?

Cậu học trò lớp 6 tìm cách kiếm tiền để mời bạn gái đi ăn

Theo chia sẻ từ người được cho là gia sư, học sinh lớp 6 này đã chủ động tích góp tiền bằng nhiều cách: làm việc nhà giúp bố mẹ, nhận làm bài hộ các bạn ở trường, cho thuê ba lô và đồ chơi rubik.

Mục tiêu của cậu là dành dụm đủ tiền để mời bạn gái đi ăn tại một nhà hàng pizza vào cuối tuần. Người đăng bài tỏ ra thích thú trước cách làm của cậu học trò, thậm chí gọi em là một "gentleman" (quý ông). Người này cũng bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm nam giới nên chủ động chi trả trong những buổi hẹn hò.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một hành động vốn có thể chỉ xuất phát từ mong muốn gây ấn tượng với bạn gái ở tuổi học trò lại được đặt dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ giáo dục tài chính, tâm lý lứa tuổi đến quan niệm về tình cảm và giới tính.

Bức ảnh gây tranh luận (Ảnh FBNV)

Một hành động, nhiều cách nhìn nhận

Ở góc độ tích cực, không ít người cho rằng cậu bé đang thể hiện sự chủ động và khả năng đặt mục tiêu. Thay vì đòi hỏi bố mẹ đáp ứng mong muốn, em tìm cách tích góp từng khoản tiền nhỏ để thực hiện điều mình muốn. Việc làm việc nhà, cho thuê đồ dùng hay tiết kiệm tiền có thể là những trải nghiệm giúp trẻ hiểu rằng muốn có được một món đồ hoặc thực hiện một kế hoạch, đôi khi cần phải nỗ lực.

Một số ý kiến cũng cho rằng việc trẻ thích một bạn khác giới, muốn mời bạn đi ăn hay học cách thể hiện sự quan tâm là điều không quá xa lạ ở tuổi tiền dậy thì. Trẻ có thể bắt chước những hành động nhìn thấy trong phim ảnh, trên mạng xã hội hoặc từ người lớn xung quanh. Không nên chỉ vì một cậu bé muốn mời bạn gái đi ăn mà vội kết luận em đã yêu đương quá sớm hay đánh mất sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người dùng mạng bày tỏ sự lo ngại về cách cậu bé kiếm tiền và quan niệm đứng sau hành động ấy. Việc nhận làm bài hộ bạn bè, nếu đúng như nội dung được chia sẻ, không phải cách kiếm tiền nên được khuyến khích. Trẻ có thể học cách lao động và trao đổi giá trị, nhưng không nên kiếm tiền bằng việc làm thay nhiệm vụ học tập của người khác.

Bên cạnh đó, quan niệm con trai phải chủ động trả tiền trong mọi cuộc hẹn cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Nếu trẻ sớm cho rằng muốn thể hiện sự quan tâm thì phải chi tiền, hoặc giá trị của một người được đo bằng khả năng bao trọn các khoản chi, em có thể hình thành cách hiểu chưa đầy đủ về tình bạn và tình cảm.

Một vấn đề khác được đặt ra là việc người lớn công khai câu chuyện, hình ảnh của trẻ lên mạng xã hội để thu hút tương tác. Khi một hành động riêng tư của học sinh trở thành chủ đề bàn luận công khai, những lời khen chê, chế giễu hay gán nhãn có thể vượt khỏi khả năng tiếp nhận của trẻ. Dù mục đích ban đầu là chia sẻ một câu chuyện thú vị, quyền riêng tư và cảm xúc của nhân vật nhỏ tuổi vẫn cần được tôn trọng.

Đừng vội phán xét, nhưng cũng đừng bỏ qua cơ hội giáo dục trẻ

Ở tuổi 11, trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bạn bè, ngoại hình, cách được người khác nhìn nhận và những mối quan hệ khác giới. Những rung động đầu đời, mong muốn gây ấn tượng hay bắt chước cách ứng xử của người lớn là điều có thể xuất hiện trong quá trình trưởng thành. Điều đó không đồng nghĩa trẻ đã đủ hiểu biết để tự đưa ra mọi quyết định.

Thay vì lập tức cấm đoán hoặc chế giễu, cha mẹ có thể trò chuyện để hiểu vì sao con muốn mời bạn đi ăn, con nghĩ thế nào về việc chi trả và liệu con có cảm thấy áp lực phải chứng tỏ điều gì hay không. Từ đó, người lớn giúp trẻ hiểu rằng sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng tiền bạc. Một lời hỏi thăm, sự tôn trọng, biết lắng nghe và giữ lời hứa cũng là những cách thể hiện tình cảm đáng quý.

Đây cũng là dịp để cha mẹ dạy con về quản lý tài chính. Trẻ có thể được khuyến khích tiết kiệm, đặt mục tiêu và làm những công việc phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa lao động vừa sức với việc làm thay bài tập cho người khác; giữa tự nguyện mời bạn một bữa ăn với cảm giác phải chi tiền mới được công nhận.

Câu chuyện cậu học sinh lớp 6 có thể khiến người lớn bật cười, thích thú hoặc lo lắng, nhưng có lẽ chưa đủ để kết luận về tính cách hay sự phát triển tâm lý của em. Điều đáng quan tâm hơn là cách người lớn phản hồi trước những biểu hiện rất đời thường của trẻ: không vội gắn nhãn, không áp đặt quan niệm của mình, đồng thời giúp con hiểu đúng về tiền bạc, sự tôn trọng và các mối quan hệ.

Trẻ cần được phép lớn lên, thử nghiệm những cách thể hiện tình cảm và học từ cả những lựa chọn chưa phù hợp. Vai trò của người lớn không phải là quyết định thay mọi điều, mà là giúp trẻ nhận ra đâu là cách ứng xử lành mạnh, để sự chủ động hôm nay trở thành nền tảng cho trách nhiệm và sự trưởng thành sau này.