Qua công tác hậu kiểm việc thực hiện các quy định về đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada.

Theo Cục An toàn thực phẩm, quá trình tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho thấy cơ quan này không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 đối với sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Slimaura Care Việt Nam như thông tin được giới thiệu trên các gian hàng trực tuyến.

Sản phẩm vi phạm.

Trước thực tế trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị tiếp tục thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên Shopee, Lazada yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Slimaura Care x3, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi công văn trực tiếp tới Công ty TNHH Thương mại Điện tử Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Shopee yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh các sàn thương mại điện tử chỉ được phép kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã hoàn thành thủ tục tự công bố theo đúng quy định. Đối với các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký nội dung quảng cáo, việc quảng bá chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và phải đúng nội dung đã được phê duyệt.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee và Lazada ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm Slimaura Care x3 trên nền tảng của mình, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đây về tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.

Hai doanh nghiệp được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 7/8/2026.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm chức năng trước khi lưu thông trên thị trường phải hoàn thành thủ tục đăng ký bản công bố hoặc tự công bố tùy từng nhóm sản phẩm. Riêng các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt chỉ được phép lưu hành sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, chủ động kiểm tra thông tin công bố sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ trước khi sử dụng nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của mình.