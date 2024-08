Vì sao Blake Lively bị Hollywood tẩy chay?

Blake Lively hiện đang quảng bá cho bộ phim mới mang tên It Ends With Us. Mặc dù bộ phim khá thành công về mặt thương mại, là phim lớn thứ hai ở Mỹ trong thời điểm này nhưng những gì mọi người nói về phim lại xoay quanh những tranh cãi và xung đột. Đặc biệt, Black Lively bất ngờ vấp phải chỉ trích lớn từ khán giả do họ cho rằng cô có thái độ làm việc và tính cách vô cùng tệ hại.

Bất hoà với bạn diễn và những câu đùa vô duyên

(Ảnh: Getty Images)

Thông thường, chu trình quảng bá phim tại các nước trên thế giới chủ yếu là các diễn viên trả lời những câu hỏi nhiều lần từ các phương tiện truyền thông khác nhau. Thế nhưng, với It Ends With Us, hai diễn viên chính là Blake Lively và đồng nghiệp kiêm đạo diễn Justin Baldoni lại quảng bá riêng biệt - một điều vô cùng kỳ lạ với các nhân vật chính của phim. Nhiều người tin rằng cặp ngôi sao này đã có nhiều bất hoà trên phim trường tới mức không thể nhìn mặt nhau sau khi đóng máy.

Chưa dừng lại ở đó, những gì nữ diễn viên chia sẻ trong quá trình quảng bá phim cũng thu hút sự chú ý. Trong một đoạn video phổ biến, cô tuyên bố: "Hãy rủ bạn bè, mặc đồ hoa và thưởng thức phim". Tuy nhiên, câu nói "dí dỏm" này bị cho là không phù hợp với bối cảnh do đây là một bộ phim về bạo hành gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn khác, một nhà báo đã hỏi về việc làm thế nào It Ends With Us có thể truyền cảm hứng cho mọi người cởi mở hơn về tình trạng bạo hành. Tuy nhiên, ngôi sao Gossip Girl thản nhiên bác bỏ câu hỏi và tiếp tục đùa cợt thay vì trả lời nghiêm túc.

Việc chia sẻ một cách hài hước không cần thiết của vợ Ryan Reynolds lập tức bị chỉ trích, thậm chí nhiều khán giả cho rằng cô không thực sự hiểu nội dung và vai diễn của mình. Ngược lại với sự hồn nhiên của Blake Lively, đạo diễn Justin Baldoni khi quảng bá phim luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhận thức liên quan đến bạo lực gia đình. Anh khẳng định đây là bộ phim dành cho phụ nữ, vì phụ nữ.

Quảng bá thương hiệu của bản thân

(Ảnh: Getty Images)

Giữa quá trình quảng bá phim, Blake Lively không ngừng chia sẻ về dòng sản phẩm chăm sóc tóc cũng như công ty đồ uống của mình. Cô cũng liên tục cười đùa và thoải mái chia sẻ về việc bản thân đã tự sử dụng trang phục của chính mình cho bộ phim lần này. Nữ diễn viên thậm chí còn sử dụng thảm đỏ để chia sẻ về bom tấn Marvel mới Deadpool & Wolverine nhằm quảng bá cho chồng Ryan Reynolds.

Ngoài ra, thay vì gửi lời cảm ơn tới đạo diễn, ê-kíp hay tác giả truyện gốc, nữ diễn viên lại cảm ơn... chồng của mình - một người không hề liên quan tới bộ phim It Ends With Us.

Thái độ thô lỗ với phóng viên

(Ảnh: YouTube/Kjersti Flaa)

Sau những tranh cãi do lần quảng bá phim mới, Blake Lively bị "đào lại" những video phỏng vấn trong quá khứ cho thấy cô có thái độ thô lỗ và xấu tính. Trong đó, video có tiêu đề "Cuộc phỏng vấn với Blake Lively khiến tôi muốn nghỉ việc" từ năm 2016 lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Đoạn video ghi lại cảnh nhà báo Kjersti Flaa chúc mừng nữ diễn viên về việc đang mang thai nhưng cô lại cảm thấy bị xúc phạm với điều này. Không chỉ tỏ thái độ trên gương mặt, ngôi sao sinh năm 1987 còn đáp trả bằng cách "chúc mừng bụng bầu" của Flaa dù biết rằng nữ nhà báo này không hề có thai. Xuyên suốt buổi phỏng vấn, Blake liên tục lờ đi những câu hỏi của nhà báo và chỉ tương tác với bạn diễn Parker Posey. Thậm chí, nữ diễn viên còn phản ứng hung hăng, thái quá với những câu hỏi sau đó.

Trong một buổi phỏng vấn khác, nữ diễn viên lên tiếng ủng hộ đạo diễn gây tranh cãi Woody Allen, khẳng định ông là người "trao quyền cho phụ nữ". Phát biểu của cô lập tức bị chỉ trích do vị đạo diễn này từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục con gái nuôi.