Có lẽ ai cũng từng trải qua giai đoạn sáng đi làm, tối vẫn tiếp tục học thêm, nhận việc ngoài giờ hoặc theo đuổi một dự án cá nhân nhưng nhìn lại tài khoản ngân hàng vẫn chưa có nhiều thay đổi. Cảm giác cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chỉ nhích từng chút một khiến không ít người tự hỏi liệu mình đang thiếu may mắn hay đơn giản là chưa đi đúng hướng. Theo góc nhìn tử vi, tháng 8 là thời điểm năng lượng trong năm bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, không còn chỉ là tích lũy mà dần bước vào chu kỳ gặt hái. Với người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Thân, đây được xem là khoảng thời gian có nhiều cơ hội thay đổi tình hình tài chính nếu biết loại bỏ những điều đang cản bước và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất.

Tuổi Thìn: Bớt ôm đồm, cơ hội kiếm tiền sẽ rõ ràng hơn

Đối với người tuổi Thìn, năm nay là khoảng thời gian phải liên tục thúc ép bản thân tiến về phía trước. Có người dành nhiều tháng để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên môn, người khác lại miệt mài theo đuổi một dự án lớn hoặc cố gắng xây dựng nền tảng cho sự nghiệp lâu dài. Áp lực kéo dài khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có lúc nghi ngờ liệu những nỗ lực hiện tại có thực sự mang lại kết quả.

Theo dự báo tử vi, bước sang tháng 8, điều đầu tiên tuổi Thìn cần làm không phải là cố gắng nhiều hơn mà là học cách giảm bớt gánh nặng. Đó có thể là dọn lại góc làm việc, loại bỏ những giấy tờ, công việc không còn cần thiết hoặc mạnh dạn kết thúc những mối quan hệ chỉ khiến bản thân thêm áp lực. Khi không còn bị tiêu hao năng lượng bởi những điều không đáng, tuổi Thìn sẽ có nhiều thời gian và sự tập trung hơn cho mục tiêu chính.

Khoảng đầu tháng là thời điểm thích hợp để xác định rõ ưu tiên lớn nhất. Nếu đang theo đuổi một kỳ thi, hãy dành toàn bộ sự tập trung cho việc học. Nếu đang thực hiện một dự án quan trọng, đừng để bản thân bị kéo vào quá nhiều việc nhỏ lẻ. Chính sự tập trung này sẽ tạo nên khác biệt.

Đến khoảng giữa tháng, nhiều tín hiệu tích cực có thể xuất hiện. Một khoản thu nhập ngoài dự kiến, sự ghi nhận từ cấp trên hoặc bước tiến đáng kể trong công việc đều là những khả năng được nhắc đến. Đây chưa phải thành quả cuối cùng nhưng là dấu hiệu cho thấy hướng đi hiện tại của tuổi Thìn đang dần mang lại kết quả.

Càng về cuối tháng, tuổi Thìn càng có xu hướng thay đổi cách làm việc. Bạn sẽ không còn nhận hết mọi việc về mình mà biết lựa chọn những nhiệm vụ thật sự tạo ra giá trị. Nhờ vậy, hiệu quả công việc được cải thiện, các mối quan hệ cũng trở nên chất lượng hơn khi những người chỉ biết tiêu tốn thời gian và năng lượng dần rời khỏi cuộc sống của bạn.

Tuổi Tỵ: Muốn tăng thu nhập, đừng chỉ dựa vào công việc chính

Người tuổi Tỵ vốn nhanh nhạy và luôn mong muốn tạo ra nhiều nguồn thu nhập thay vì chỉ phụ thuộc vào một công việc cố định. Có người đã bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân, có người thử sức với sáng tạo nội dung hoặc phát triển một công việc phụ sau giờ làm. Dù vậy, kết quả chưa rõ rệt khiến nhiều người đôi lúc cảm thấy nản lòng.

Theo tử vi, tháng 8 chính là thời điểm những nỗ lực âm thầm ấy có thể bắt đầu được đền đáp. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là sự kiên trì và kỷ luật.

Ngay từ đầu tháng, tuổi Tỵ được khuyên nên sắp xếp lại không gian sống cũng như nơi làm việc. Một góc làm việc gọn gàng, một chiếc máy tính được dọn dẹp hay đơn giản là bỏ đi những món đồ không còn sử dụng đều có thể giúp tinh thần trở nên nhẹ nhõm hơn. Đôi khi, thay đổi nhỏ trong môi trường sống lại tạo ra động lực lớn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Nếu đang có ý tưởng cho một dự án mới hoặc chuẩn bị ký kết hợp đồng hợp tác, khoảng tuần đầu tiên của tháng được xem là thời điểm khá thuận lợi để bắt đầu. Những kế hoạch từng trì hoãn vì thiếu tự tin có thể mạnh dạn triển khai.

Đến giữa tháng, công sức tuổi Tỵ bỏ ra nhiều khả năng sẽ bắt đầu phản ánh qua kết quả cụ thể. Người làm nội dung có thể nhận thấy lượng người theo dõi hoặc tương tác tăng lên, người kinh doanh dễ có thêm khách hàng, còn người làm nghề tự do có cơ hội nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn.

Khi công việc phát triển, tuổi Tỵ cũng cần học cách đánh giá đúng giá trị của bản thân. Nếu được đề nghị đảm nhận thêm trách nhiệm hoặc tham gia dự án mới, đừng ngại trao đổi thẳng thắn về mức thù lao phù hợp. Tự tin vào năng lực cũng là một cách để cải thiện thu nhập.

Cuối tháng, các mối quan hệ nghề nghiệp có thể trở thành tài sản quý giá nhất. Một người có kinh nghiệm, một khách hàng lâu năm hay một đối tác đáng tin cậy đều có thể mở ra những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Tuổi Thân: Cắt bỏ những mối quan hệ không còn giá trị để tập trung kiếm tiền

Điểm mạnh của người tuổi Thân là sự linh hoạt và khả năng thích nghi nhanh. Tuy nhiên, cũng vì quá khéo léo trong giao tiếp nên đôi khi họ dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ không thật sự cần thiết. Điều này khiến năng lượng bị phân tán và làm chậm tiến độ phát triển của bản thân.

Theo dự báo, tháng 8 là thời điểm tuổi Thân nên mạnh dạn nhìn lại các mối quan hệ xung quanh. Một đối tác chỉ hứa hẹn mà không tạo ra giá trị, một người bạn thường xuyên lợi dụng sự nhiệt tình hay những cuộc gặp gỡ không mang lại lợi ích thực sự đều nên được cân nhắc cắt giảm.

Sau khi giải phóng bản thân khỏi những điều tiêu cực, tuổi Thân sẽ có điều kiện tập trung vào các mục tiêu tài chính quan trọng hơn. Đây là lúc thích hợp để hoàn thành những dự án còn dang dở, thu hồi các khoản thanh toán hoặc phát triển kế hoạch kinh doanh đã ấp ủ từ lâu.

Giữa tháng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một tin vui liên quan đến công việc hoặc tài chính, giúp tuổi Thân thêm tự tin với lựa chọn hiện tại. Đến nửa cuối tháng, bạn có thể đứng trước một lời mời hợp tác hoặc cơ hội đầu tư mới. Dù triển vọng khá tích cực, tuổi Thân vẫn nên dành thời gian phân tích kỹ trước khi đưa ra quyết định, tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn.

Cuối tháng cũng là lúc thích hợp để rà soát lại tình hình tài chính cá nhân. Việc lập ngân sách, lên kế hoạch tiết kiệm hoặc chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong tương lai sẽ giúp tuổi Thân bước vào giai đoạn tiếp theo với tâm thế chủ động hơn.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, tháng 8 không phải là khoảng thời gian mà tiền bạc tự nhiên tìm đến. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở việc biết buông bỏ những điều không còn phù hợp, tập trung vào mục tiêu quan trọng và kiên trì với hướng đi đã chọn. Với tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Thân, những cơ hội xuất hiện trong tháng này có thể trở thành bước ngoặt đáng nhớ nếu biết nắm bắt đúng lúc. Bởi suy cho cùng, vận may chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần dám thay đổi để tiến về phía trước.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm tử vi phương Đông.