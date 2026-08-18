Cứ mỗi lần xuất hiện một màn house tour nhà miền Tây, người xem lại có cảm giác “mỏi chân” online vì đi mãi, quay mãi vẫn chưa khám phá hết ngóc ngách trong nhà. Mới đây, một cơ ngơi tại Kiên Giang tiếp tục khiến dân tình choáng ngợp khi viral trên MXH, thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Không chỉ gây chú ý bởi diện tích đất rộng thênh thang, căn nhà còn ghi điểm nhờ cách thiết kế khéo léo kết hợp giữa nét hiện đại, sang trọng với vẻ mộc mạc, gần gũi đặc trưng của những ngôi nhà miền Tây. Từ gian nhà chính đến khu vực sân vườn, ao cá, chòi nghỉ phía sau đều được bố trí trên một quỹ đất rộng rãi, tạo nên tổng thể vừa bề thế vừa đậm chất miệt vườn.

Nguồn video: TikTok @nguyenvukhoa05

Cổng vào có thiết kế đơn giản đúng chất nhà miền Tây, chỉ cần bước qua là một không gian rộng thênh thang lập tức mở ra trước mắt. Cơ ngơi gây ấn tượng bởi diện tích đất rộng rãi, thoáng đãng, mang đến cảm giác “đất vàng” bạt ngàn, nhìn mãi vẫn chưa thấy hết. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét đặc trưng quen thuộc của nhà miền Tây. Chỉ cần nhìn phần mái tôn lớn được dựng để che nắng, che mưa cho khu vực sân cũng đủ hình dung phần nào độ rộng rãi của tổng thể. Khoảng sân rộng thoáng, kết nối với các khu vực sinh hoạt trong nhà, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi vừa gần gũi với thiên nhiên.

Thay vì xây nhà cao tầng để tận dụng diện tích, gia chủ lựa chọn kiểu thiết kế một tầng trải dài. Đây cũng là kiểu kiến trúc khá đặc trưng ở miền Tây, nơi quỹ đất thường rộng rãi và gia chủ có điều kiện thoải mái bố trí không gian theo chiều ngang.

Nếu bên ngoài gây choáng ngợp bởi diện tích rộng rãi, thênh thang thì bên trong lại mãn nhãn với thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng đặc trưng. Nội thất gỗ được gia chủ ưu tiên sử dụng xuyên suốt, từ hệ thống cửa chính, cửa sổ đến bàn ghế, sạp gỗ... tạo nên tổng thể vừa bề thế, vừa gần gũi.

Sở hữu quỹ đất rộng, căn nhà cũng được bố trí rất nhiều phòng với diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Từ những căn phòng nhỏ gọn đến không gian rộng rãi, tất cả đều được thiết kế đồng bộ với hệ thống cửa gỗ, mang đến cảm giác chỉn chu và thống nhất cho toàn bộ cơ ngơi.

Không gian phòng tắm - WC và khu bếp tiếp tục được đầu tư diện tích rộng rãi. Các khu vực chức năng đều thoáng đãng, bố trí nội thất hiện đại nhưng không hề tạo cảm giác xa cách. Ngược lại, sự kết hợp giữa chất liệu gỗ, cách bài trí mộc mạc cùng không gian mở vẫn giữ trọn nét gần gũi, thư thái đặc trưng của những căn nhà miền Tây. Từ phòng tắm, khu bếp đến các không gian sinh hoạt chung đều mang đến cảm giác thoải mái, nhìn qua thôi cũng thấy đúng chất một chốn để nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày.

Một “đặc sản” không thể thiếu trong nhiều căn nhà miền Tây chính là gian nhà sau. Nếu gian nhà chính thường được chăm chút theo phong cách hiện đại, khang trang thì khu vực phía sau lại mang một diện mạo mộc mạc, giản dị hơn, với cách bài trí gần gũi và đậm chất miền quê Nam Bộ. Kiểu bố trí này cũng phần nào xuất phát từ đặc trưng quỹ đất rộng rãi: khi có thêm nhu cầu sinh hoạt hoặc muốn mở rộng không gian, gia chủ có thể xây thêm một gian nhà mới mà không nhất thiết phải phá bỏ phần nhà cũ. Vì thế, không ít cơ ngơi có sự kết hợp thú vị giữa gian nhà chính mới mẻ, tiện nghi và gian nhà sau mang dấu ấn của những năm tháng trước đây, tạo nên tổng thể vừa rộng rãi vừa có nét riêng.

Phía sau gian nhà là khoảng vườn rộng thênh thang, được gia chủ tận dụng để bố trí những bộ bàn ghế gỗ, bàn ghế đá, tạo thành những góc nhỏ lý tưởng để ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện hay hóng mát. Không gian xanh mát bao quanh khiến khu vực này mang đậm chất miệt vườn, càng ở lâu càng thấy thư thái. Đáng chú ý, gia chủ còn bố trí một bể cá ngoài trời có kích thước lớn, tạo thêm điểm nhấn cho khuôn viên. Đi thêm vài bước từ khu vực này là tới một chòi nghỉ nằm giữa không gian xanh. Bốn phía đều được bao quanh bởi cây cối, ao hồ, mở ra góc ngắm cảnh thoáng đãng, đúng kiểu bước ra khỏi nhà là có ngay một “tọa độ” để chill và thư giãn.

Nguồn hình ảnh: TikTok @nguyenvukhoa05