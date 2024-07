Vị phi tần nhà Thanh chọn "yên phận" sống đời an nhàn thọ gần trăm tuổi, được Càn Long đế nể trọng

Thuần Ý Hoàng quý phi Cảnh thị là phi tần của Thanh Thế Tông Ung Chính đế. Xuất thân từ gia tộc có thế lực tầm trung, ban đầu, Cảnh thị chỉ là một cách cách nhỏ bé khi mới vào phủ Ung Thân vương. Tuy nhiên, không giống những nữ nhân khác, Cảnh thị sở hữu nét đẹp khỏe khoắn, tính cách phóng khoáng, đặc biệt là tửu lượng rất tốt. Chính điều này đã khiến Ung Chính say mê bà từ thuở còn ở tiềm để. Năm Khang Hi thứ 50, Cảnh thị hạ sinh Hoàng ngũ tử Hoằng Trú, cũng từ đó, địa vị của bà trong lòng Ung Chính ngày càng vững chắc.

Sau khi Ung Chính lên ngôi, Cảnh thị được phong làm Dụ tần, chính thức bước lên hàng chủ vị trong hậu cung. 8 năm sau, bà được tấn phong làm Dụ phi. Khác với Khang Hi, Ung Chính vốn dĩ là vị vua siêng năng, không ham mê tửu sắc. Trong suốt thời gian trị vì của ông, hậu cung chỉ có vỏn vẹn 8 vị phi tần được phong đến bậc Phi trở lên. Có thể thấy, Cảnh thị là cái tên được Ung Chính vô cùng sủng ái.

Không chỉ được lòng Ung Chính, Hoàng ngũ tử Hoằng Trú do Cảnh thị sinh ra cũng là người thông minh, lanh lợi. Cậu bé được Ung Chính vô cùng yêu quý và kỳ vọng. Tuy nhiên, chính sự thông minh, xuất chúng của Hoằng Trú lại khiến Cảnh thị vừa mừng vừa lo. Bà hiểu rõ trong lòng Ung Chính, người được ông lựa chọn kế vị là Hoàng tứ tử Hoằng Lịch. Chính vì vậy, Cảnh thị luôn dạy bảo con trai che giấu tài năng, không nên quá mức nổi trội. Bà hiểu rằng, trong chốn thâm cung, chỉ có những đứa trẻ bình thường mới có thể sống sót. Hơn nữa, nếu Hoằng Lịch lên ngôi, liệu một vị hoàng đế có chấp nhận người em trai tài giỏi hơn mình?

Tranh vẽ Hòa Thân vương Hoằng Trú - em trai Càn Long đế.

Quả nhiên, sau khi Càn Long lên ngôi, để tránh bị nghi ngờ, Hoằng Trú bắt đầu sống sa đọa, giả vờ ngu ngốc. Bởi lẽ, chỉ có một vị vương gia an phận, ham mê hưởng lạc mới không bị hoàng đế nghi kỵ. Hơn nữa, khi còn ở hậu cung, Cảnh thị và mẹ ruột của Càn Long là Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị có mối quan hệ rất tốt. Nhờ mối quan hệ này, hai mẹ con Cảnh thị - Hoằng Trú có cuộc sống khá an nhàn. Mặc dù Hoằng Trú nhiều lần công khai chống đối Càn Long, nhưng vì nể mặt Cảnh thị, Càn Long đều nhịn cho qua.

Có thể thấy, Càn Long rất tôn trọng Thuần Ý Hoàng quý phi Cảnh thị. Bà an hưởng tuổi già trong cung, sống đến năm 96 tuổi. Sau khi qua đời, bà được truy phong làm Thuần Ý Hoàng quý phi. So với vô số phi tần khác trong hậu cung nhà Thanh, cuộc đời của Cảnh thị có thể nói là vô cùng may mắn.

Theo 163