Vì muốn làm Tiktoker mà tôi bị cả nhà chồng lên án, bị chồng đòi ly hôn

Tôi năm nay 29 tuổi, đã có 2 đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé mới hơn 3 tuổi. Cuộc sống của tôi có lẽ giống như rất nhiều phụ nữ khác: sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều về nấu cơm, tối dọn dẹp nhà cửa rồi lo cho con ngủ. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức có những ngày tôi cảm giác mình như đang sống theo một cái lịch đã được lập sẵn từ trước.

Nhưng cách đây khoảng 1 năm, tôi bắt đầu biết đến Tiktok. Ban đầu chỉ là xem cho vui, xem người ta nấu ăn, trang điểm, kể chuyện, quay mấy đoạn sinh hoạt thường ngày. Có những người chỉ quay cảnh nấu bữa cơm gia đình, vậy mà hàng trăm nghìn người theo dõi. Có người kể chuyện cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ, cũng có rất nhiều người xem, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi bắt đầu nghĩ, tại sao mình không thử?

Những buổi tối sau khi con ngủ, tôi đặt điện thoại lên cái kệ nhỏ trong bếp, quay thử vài đoạn video nấu ăn, rồi tập nói trước máy. Ban đầu rất lúng túng, nói vài câu là quên mất mình định nói gì nhưng càng làm tôi càng thấy thú vị. Có hôm quay đi quay lại cả chục lần mới được một đoạn 30 giây.

Tài khoản của tôi lúc đầu chỉ có vài chục người theo dõi, phần lớn là bạn bè. Nhưng sau khoảng 3 tháng, có một video bất ngờ được đẩy lên xu hướng. Chỉ là tôi kể chuyện một ngày làm mẹ hai con bận rộn thế nào, vậy mà video đó lên hơn 200 nghìn lượt xem.

Lần đầu tiên tôi thấy điện thoại báo hàng trăm bình luận. Người ta nói họ thấy mình trong câu chuyện của tôi. Có người bảo xem xong thấy đỡ mệt vì hóa ra không chỉ mình họ quay cuồng với việc nhà.

Tôi đọc từng bình luận mà thấy trong lòng rộn lên một cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình đang làm một việc gì đó thuộc về bản thân, không phải chỉ là làm vợ hay làm mẹ. Tôi bắt đầu quay nhiều hơn nhưng cũng từ đó, mọi chuyện trong nhà bắt đầu rối lên.

Chồng tôi là người sống khá nguyên tắc. Anh bảo phụ nữ lên mạng nhiều chỉ tổ phức tạp, rồi người ta soi mói, bình luận linh tinh. Anh nói thẳng rằng anh không thích vợ mình suốt ngày cầm điện thoại quay quay chụp chụp, không lo làm ăn, nhà cửa, chỉ điện thoại, điện thoại...

Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ nói vậy thôi nhưng khi tôi quay video ngay trong bếp, anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Có lần anh đi làm về thấy tôi đang đặt điện thoại quay cảnh nấu cơm, anh tắt luôn bếp rồi bảo nếu thích làm mấy thứ này thì khỏi nấu nữa.

Tôi im lặng, nhưng trong lòng rất ấm ức.

Chuyện còn căng thẳng hơn khi bố mẹ chồng biết. Mẹ chồng tôi nói con dâu suốt ngày quay video đăng mạng trông chẳng ra sao. Bà bảo phụ nữ tử tế thì lo nhà cửa con cái, chứ không phải đứng trước điện thoại nói cười cho thiên hạ xem.

Tôi nghe những lời đó mà thấy nghẹn trong cổ.

Tài khoản Tiktok của tôi lúc đó đã gần 20 nghìn người theo dõi. Thỉnh thoảng cũng có cửa hàng nhỏ nhắn tin mời quảng cáo, mỗi video được vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu. Không phải số tiền lớn, nhưng với tôi nó giống như một cánh cửa mới.

Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc theo đuổi nó nhưng chồng tôi thì càng ngày càng phản đối dữ dội. Anh nói nếu tôi cứ tiếp tục thì anh không chấp nhận được. Trong một lần cãi nhau, anh còn bảo nếu tôi thích nổi tiếng trên mạng hơn gia đình thì ly hôn rồi thích làm gì thì làm.

Tôi ngồi rất lâu sau câu nói đó, trong đầu tôi cứ quay cuồng một suy nghĩ: nếu mình từ bỏ, có lẽ mọi thứ sẽ quay về như cũ. Tôi lại là một người vợ bình thường, một người mẹ bận rộn, và cái tài khoản Tiktok kia có thể sẽ dừng lại ở đó.

Còn nếu tiếp tục, có thể tôi sẽ mất nhiều thứ nhưng cũng có thể sẽ gặt hái được những thứ lớn hơn.

Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nghĩ về cuộc sống của mình vài năm tới. Tôi không biết lựa chọn nào là đúng. Nếu bước tiếp, tôi cũng không biết mình sẽ phải trả giá đến mức nào. Tôi nên làm thế nào?