Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay: Ấm ức khi yêu nhầm chàng trai bị mẹ thao túng từ A đến Z

Có rất nhiều cách để 1 chàng trai nói ra lời chia tay: "Chúng ta không hợp nhau", "Anh mệt rồi", "Em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh",...



Nhưng có lẽ trong tất cả các cách thì câu: "Vì mẹ anh bắt chia tay" có lẽ mới là lý do sẽ khiến các cô gái nghe một lần là đau đớn, thấm thía tận tới... già. Bởi vì sao? Người yêu mình đã lớn nhưng vẫn là con trai cưng của mẹ - mẹ bảo gì phải làm nấy, ngay cả chuyện chia tay cũng không ngoại lệ. Ngẫm nghĩ đủ đường, rốt cuộc là không cam tâm.

Với sắc màu âm nhạc tươi mới, ca từ đậm chất trẻ trung và có chút châm biếm đối với các cuộc chia tay như vậy, MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê x Karik đang nhận được những cơn mưa thả tim từ cư dân mạng.

"Để anh hỏi mẹ", "Mẹ anh bảo..." dường như đã trở thành câu nói cửa miệng của các anh chàng "mama boy" chính hiệu. Tuy nhiên, việc các anh chàng này phụ thuộc quá nhiều vào mẹ, để mẹ can thiệp vào tất cả các mối quan hệ, bao gồm cả quan hệ yêu đương, dẫn đến chia tay thì có thể việc chia tay đôi khi lại là điều tốt và là sự giải thoát cho các cô gái của chúng ta.

Cụm từ này dường như không còn quá xa lạ trong từ điển của giới trẻ ngày nay, tuy nhiên liệu chúng ta đã tìm hiểu cặn kẽ về nó?

Thông thường, "mama boy" sẽ xuất hiện từ những người có hai hoàn cảnh: gia đình có điều kiện tốt, hoặc gia đình có mẹ làm trụ cột và nắm mọi quyền quyết định.

Đối với trường hợp thứ nhất, những người này thường được mẹ chăm sóc rất chu đáo, được bao bọc, nên không hề có tương tác nhiều với xã hội bên ngoài, không có tham vọng cao về nghề nghiệp, không có chính kiến và sẽ thường tuân theo sự sắp xếp của bố mẹ. Những người thuộc trường hợp thứ hai lớn lên trong gia đình mà bất kể chuyện gì cũng được người mẹ định đoạt, vì thế suy nghĩ, hành vi của họ đều bị ảnh hưởng quá sâu bởi người phụ nữ quyền lực trong nhà.

Do quá dựa dẫm, nên hầu như chuyện gì cũng nói với mẹ, và đều để mẹ ra quyết định thay mình. Tất nhiên việc hai người tâm sự là sự thể hiện của tình cảm gắn bó thân thiết, nhưng hễ có bất kỳ chuyện buồn, khó khăn trong công việc, cãi nhau với người yêu cũng đều nói cho mẹ biết, để mẹ can thiệp thì đây lại là biểu hiện của một người quá yếu đuối. Và liệu việc một người đàn ông quá nghe lời mẹ, để mẹ can thiệp vào mọi chuyện từ cuộc sống, công việc đến tình yêu thì liệu đây có phải là người đáng để bạn dựa dẫm cả đời hay không?

Bạn có thể không hài lòng, nhưng những đứa con trai "không chịu lớn" dường như lại là niềm vui vô cùng tận và đôi khi còn là sự tự hào của các bà mẹ.

"Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay". Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng liệu đây có phải lý do chia tay "chối" nhất mà bạn từng được nhận hay không?



Khi hai người cãi nhau hay có một vấn đề cần giải quyết, việc anh ta làm đầu tiên chính là hỏi ý kiến của mẹ, nếu mẹ anh ta nói bạn sai thì chắc chắn anh ta sẽ cho là bạn không đúng, nếu mẹ anh ta bảo phải làm như thế này thì chắc chắn anh ta không bao giờ dám làm trái ý. Một người chỉ nghe theo mẹ, không hề quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của người kia liệu có tự bảo vệ được hạnh phúc của mình hay không? Khi đó, với tư cách là người yêu, hoặc vợ, bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang sống với một con rối, đôi khi sẽ sinh ra cảm giác không an toàn, thiếu đi sự tin tưởng bởi anh ta luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình và của người yêu/ vợ để phục vụ và làm hài lòng mẹ.

Rất nhiều cặp đôi đã đi đến hôn nhân nhưng do người chồng là một "con trai cưng" chính hiệu, không biết giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu ra sao, không biết phân tích tình hình và đưa ra giải pháp thỏa đáng đã dẫn đến những cuộc ly hôn vô cùng đáng tiếc.

Một tài khoản giấu tên chia sẻ trên Zhihu: "Lúc đầu tôi thấy anh ấy vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần lúc nào cũng dịu dàng, tuy nhiên nếu có chuyện gì xảy ra thì lại trở nên hèn nhát, ích kỉ và rụt rè, khiến tôi bỗng dưng lại biến thành 'nữ hán tử' đến để bảo vệ và che chở cho anh ấy vậy".

Hay như cô gái trong câu chuyện này, cô đã vô cùng kinh ngạc khi bạn trai mình răm rắp làm theo bất cứ đề nghị nào của mẹ kể cả nó có vô cùng... vô lý!

Cô kể trên MXH như sau: "Tôi rất ấn tượng với sự việc ngày hôm đó. Tôi và người yêu yêu xa, tới ngày hôm đó mới hẹn được nhau đi chơi, khi cả hai đã lên xe rồi, mẹ anh ấy còn gọi điện, nói rằng áo anh ấy mặc mỏng quá, phải về nhà thay một chiếc áo khác. Nhưng cái khiến tôi bực mình hơn là anh ấy không hề nói với tôi một câu nào mà liền xuống xe, về nhà thay áo theo đúng như những gì bà ấy yêu cầu. Mặc dù anh giải thích là nếu không về thì mẹ sẽ gọi liên tục, anh ấy cũng không biết phải làm sao, tuy nhiên tôi nghĩ một người con trai 23 tuổi mà lúc nào cũng một câu 'Bố mẹ muốn anh như thế này', một câu 'Anh là con của bố mẹ nên phải nghe lời họ' thì lúc nào mới lớn được đây? Những chuyện vặt vãnh khác có thể bỏ qua, tuy nhiên lần tôi quyết định chia tay là vì anh ấy nói mẹ anh ấy không thích tôi, cho rằng tôi không phải là người tốt, còn anh ấy lại không thể làm gì để thay đổi được suy nghĩ của mẹ. Anh ấy biết là tôi chịu thiệt thòi nhưng cũng không hề bảo vệ tôi, vậy không chia tay thì nên tiếp tục sao?".

Dường như những chuyện chỉ có trong phim lại thực sự xảy ra với người bạn có nickname kanknarenao. "Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ anh ấy đặc biệt nói với tôi rằng người yêu tôi rất nghe lời bà ấy, trước đấy đã từng yêu một người khác được 2 năm, nhưng sau do mẹ bảo chia tay nên đã làm theo lời của mẹ, tìm lý do, cãi nhau và cuối cùng chia tay với cô bạn gái đó". Liệu rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, mặc dù rất yêu nhưng bạn còn muốn kết hôn với người con trai này không?

Thiếu tinh thần trách nhiệm

Bởi anh ta đã quen dựa dẫm, quen với việc có người phục vụ, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, nên sẽ không hề có tinh thần trách nhiệm, cũng không biết chăm sóc người khác, đồng thời coi việc người khác chăm lo cho mình là một lẽ đương nhiên.

Không quan tâm đến cảm nhận của bạn

Cái mà "mama boy" để tâm nhất chính là thái độ, lời nói của mẹ anh ta chứ không phải cảm nhận suy nghĩ của bạn. Cho dù bạn và mẹ anh ta có xảy ra tranh cãi, bạn có bị tổn thương đi chăng nữa, thì người sai vẫn luôn là bạn mà thôi.

Mẹ làm gì cũng đúng

Bất kể là việc gì, thì nguyên tắc của "mama boy" chính là "Mẹ luôn đúng", cho dù có là sai đi chăng nữa, thì anh ta vẫn mong bạn hiểu và thông cảm, bỏ qua cho mẹ.

Rất thích ở bên mẹ

Việc con cái bên cạnh bố mẹ, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chung sống là lẽ thường tình, nhưng nếu bạn gặp một người con trai quá "dính" mẹ, tâm lý quá ỷ lại vào mẹ thì nên suy nghĩ về những ngày tháng tương lai đi là vừa.

Cho những lời mẹ nói là chân lý

Trong thâm tâm của các "mama boy", mẹ của họ luôn là một tượng đài chân lý, mẹ nói gì cũng phải, do đó mỗi khi cần giải quyết chuyện gì, khi phân tích vấn đề gì, bọn họ cũng bắt đầu bằng "Mẹ anh bảo...", "Mẹ anh dạy thế này, thế kia" là vì vậy đó.

Lúc mới yêu, dường như các cô gái có thể hiểu và thông cảm được cho những anh chàng này, tuy nhiên ở bên người như thế này quá lâu mà bản thân họ lại không có ý nghĩ thay đổi thì quả thực rất mệt, và cảm giác bị hành hạ về tinh thần rất rõ rệt.

Bản thân giới nữ có một tâm hồn nhạy cảm và tâm lý khá phức tạp, chính vì vậy người nam trong mối quan hệ cần phải trưởng thành và tinh tế hơn rất nhiều. Trong tình yêu cũng như hôn nhân, có lẽ điều quan trọng nhất là cả hai vừa phải độc lập về suy nghĩ, có tư duy tích cực, vừa phải biết thấu hiểu và là chỗ dựa cho nhau những lúc khó khăn, chứ không phải chịu tác động từ người một người thứ ba.

Chia tay có thể khiến bạn buồn và khiến tinh thần đi xuống trong một thời gian, tuy nhiên sau khi chia tay "mama boy", dường như cuộc sống của bạn lại thêm một bước tiến về phía ánh sáng bởi chỉ có bạn mới hiểu tình yêu bạn muốn thực sự là như thế nào.

"Lúc mới chia tay tôi thực sự rất buồn vì dù sao đó tình yêu đó cũng là thanh xuân của tôi. Gần một năm sau khi chia tay, tôi gặp phải vấn đề về tâm lý, thường xuyên mất ngủ, tinh thần không được tốt, luôn mơ thấy ác mộng và cảm thấy tâm hồn mình già cỗi đi rất nhiều. Tuy nhiên, thời gian là một liều thuốc tốt, đồng thời nó sẽ cho bạn biết quyết định của mình có đúng hay không.

Trong thời gian đó, hàng ngày tôi đều đọc sách về tâm lý, bắt đầu tập thể thao và có những suy nghĩ tích cực hơn. Dần dần tôi trở thành một người hoàn thiện hơn, tốt hơn, tam quan sâu sắc hơn, những mối quan hệ của tôi cũng từ đó mà chất lượng hơn rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lựa chọn sáng suốt nhất của tôi chính là chia tay người đó. Tôi sẽ không tha thứ cho những tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho tôi, nhưng giờ đây tôi sẽ cố gắng sống hết mình vì tôi xứng đáng được yêu, và sẽ chỉ dành tình yêu cho những người xứng đáng" - một tài khoản giấu tên chia sẻ.

Không phải ai cũng nhận ra vấn đề trong tình yêu, không phải ai cũng dũng cảm để chia tay, tuy nhiên, nếu gặp phải một người không biết cách yêu thương và che chở cho bạn, hãy suy nghĩ thật kỹ về việc tự bảo vệ bản thân mình trước tiên.