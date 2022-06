Đừng nói không hợp để chia tay nữa, hết yêu mới là lý do thực tế nhất để rời xa nhau

Bạn từng nghe qua những lý do chia tay nào?



"Chúng mình không hợp nhau".

"Chúng mình đến với nhau sẽ không có tương lai".

"Anh/ em mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa".

…

Có hàng ngàn hàng vạn cái cớ để chia tay, nhưng xét cho cùng chỉ có một lý do thực tế nhất, đau lòng nhất, chính là "Hết yêu".

Rõ ràng đối phương không hề thay đổi, những tật xấu ngay từ những ngày đầu bên nhau bản thân cũng đã biết mười mươi, tuy nhiên lúc đó chẳng thấy có vấn đề gì, không hề quan tâm, thậm chí còn rất bao dung và thấu hiểu. Nhưng khi đến lúc chia tay lại cảm thấy bản thân mình không thể nào chấp nhận được những khuyết điểm đó, nhìn đâu cũng thấy không hợp.

Khi không còn tình cảm, đối phương dường như không còn hoàn hảo như những gì chúng ta đã thấy.

Tôi có một người bạn, lúc chia tay, bạn trai cô ấy nói anh ta mệt rồi, bạn tôi không hiểu anh ta, không biết cách chăm sóc anh ta. Mỗi ngày trôi qua anh ta đều cảm thấy mệt mỏi, và quyết định nói lời chia tay.

Dường như mỗi câu nói ra đều như đổ hết trách nhiệm và lỗi lầm khiến hai người chia tay lên đầu bạn tôi.

Vì sao cứ yêu nhau 1 thời gian lại thấy không còn hợp nữa?

Bạn tôi trước giờ chưa bao giờ hiểu lầm hay trách móc người yêu, lo cho bạn trai từng bữa cơm, chăm chút từng chiếc áo, có thể nói vô cùng chu đáo. Bạn trai ốm cũng là bạn tôi chăm sóc, bạn trai gặp khó khăn cũng đều cùng nhau vượt qua.

Ngược lại, đối với mối quan hệ này, bạn tôi chỉ có một số yêu cầu, chính là không muốn cho bạn trai tiếp xúc hay giao lưu với những người khác giới khác, ít chơi game, chăm chỉ làm việc hơn.

Kể từ khi yêu đương, bạn tôi cũng không hề thay đổi. Yêu cầu, tiêu chuẩn của cô ấy trong tình yêu, giới hạn của cô ấy nằm ở đâu, bạn trai cô ấy đều biết. Tuy nhiên những thứ đó lại là những thứ bị bạn trai cô ấy mang ra để chỉ trích lúc hai người chia tay.

Tuy nhiên lúc chia tay, lúc bị bạn trai đổ lỗi, bạn tôi không hề giải thích, cũng không hề muốn cãi lộn, bởi những lý do bạn trai đưa ra, bạn tôi thấy không hề có ý nghĩa. Nói một câu "Hết yêu rồi" khó đến vậy sao? Lẽ nào tự nhận bản thân "Thay lòng đổi dạ" khó đến vậy sao, hay sợ bạn tôi cứ bám víu lấy anh ta mãi, không dám buông tay?

Nếu anh ta dũng cảm nói "Hết yêu", bạn tôi sẽ đồng ý chia tay luôn. Nhưng chính vào lúc chia tay, vào lúc anh ta đổ hết lỗi này lỗi kia cho bạn tôi, cô ấy liền cảm thấy việc cố chấp duy trì mối quan hệ này là vô nghĩa và vô cùng thất vọng.

Có vô số những lý do chia tay khác nhau, có thể chỉ là những cái cớ vặt vãnh, cũng có thể do không chấp nhận được những điểm kia của đối phương, hoặc cũng có thể do bất lực trước sự tác động của các yếu tố bên ngoài khác.

Nhưng những cặp đôi lúc đầu lựa chọn ở bên nhau không nghĩ tới tương lai sau này sao? Không lường trước được những khó khăn cả hai sẽ cùng phải trải qua hay sao?

Thực ra, lý do chia tay nào cũng có thể xảy ra, tuy nhiên lúc mới yêu, dường như tất cả chúng ta đều có đủ dũng khí và lòng vị tha cho nó. Tình cảm nhạt rồi, cảm thấy bản thân không nhất thiết phải chịu đựng nữa, cũng không có quyết tâm để đối diện hay sửa chữa những lỗi lầm, những điều không còn phù hợp. Lúc ấy, người ta chỉ muốn vất bỏ càng nhanh càng tốt mà thôi.

Chúng ta cho rằng nên chia tay khi hết yêu, nhưng làm thế nào để biết một người không còn yêu đối phương nữa?

Trong bộ phim điện ảnh Vô Vấn Đông Tây có một trích đoạn giữa hai nhân vật Lưu Thục Phần và Hứa Bá Thường thế này:

“…

- Hồi mới đầu anh nói sẽ sống cùng em đến hết cuộc đời này. Anh hứa sẽ đối tốt với em cả đời. Chính anh hứa với em như thế!

- Chẳng lẽ con người lại không được thay đổi hay sao? Tại sao lại không thể thay đổi cơ chứ? Tại sao những chuyện khác lại được còn tình cảm lại không? Tại sao?

…"

Thật ra chúng ta đều là Lưu Thục Phần, đồng thời cũng đều là Hứa Bá Thường. Lưu Thục Phần hi vọng Hứa Bá Thường cả đời chỉ yêu duy nhất một mình mình, còn Hứa Bá Thường cho rằng mình có quyền thay lòng đổi dạ, không yêu chính là không yêu nữa.

Khi hết yêu, đối phương hay có những dấu hiệu gì?

Một người đã không còn tình cảm, muốn giải thoát khỏi đối phương có rất nhiều dấu hiệu. Và khi đối mặt với những tình huống này, bạn nên đưa ra những lựa chọn đúng đắn và hợp lý chứ không nên tự an ủi và ru ngủ bản thân. Đặc biệt, bạn nên tinh tế nhận ra những thay đổi trong hành vi của đối phương được liệt kê sau đây (*).

Luôn tỏ thái độ không đúng với bạn

Thế giới có rất nhiều điều giả dối, nhưng thái độ của đối phương đối với bạn là không thể "diễn" được bởi thái độ đối với một người sẽ phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái tình cảm thực sự đối với người đó. Không ai có thể ép bản thân làm điều bản thân không thích, và cho dù có giả vờ nhiệt tình đến mấy, thì nhất định cũng sẽ có lúc họ bộc lộ ra hết những sự chán ghét và coi thường bạn.

Bởi vậy trong rất nhiều trường hợp, đừng chỉ nghe những gì đối phương nói với bạn, đừng chỉ nhìn thấy những gì đối phương làm cho bạn mà còn phải xem cảm nhận của bạn đối với những hành động, những lời nói ấy như thế nào nữa.

Luôn khiến bạn phải tự hỏi "Liệu anh ấy/ cô ấy còn yêu mình không?"

Khi tần suất bạn tự hỏi bản thân "Liệu anh ấy/ cô ấy còn yêu mình nữa không?" nhiều lên, thì khả năng tình yêu của hai bạn đã bị sứt mẻ phía đối phương, bởi nếu họ còn yêu bạn, thứ mà họ trao cho bạn sẽ luôn là tình yêu chứ không phải câu hỏi khiến bạn lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ đó.

Không hề để tâm đến cảm nhận của bạn

Có một câu nói mà tôi rất thích: "Tuy ngoài miệng anh ta nói yêu bạn, nhưng trong mối quan hệ đó bạn luôn phải chịu đựng sự thô lỗ, tính đa nghi và ích kỷ của đối phương, thì lúc này ý nghĩa của tình yêu đích thực đã bị đánh cắp, và thứ bạn nhận được, nhìn thấy được chỉ một một vở diễn tràn ngập bong bóng xà phòng, cuối cùng rồi cũng sẽ tan vỡ mà thôi".

Khi không còn yêu đối phương nữa, tự bản thân sẽ trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, sẽ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, sẽ trốn tránh trách nhiệm một cách thản nhiên nhất, và đặc biệt luôn phủ nhận hết sự hi sinh và cống hiến mà không hề để tâm tới suy nghĩ hay cảm nhận của đối phương.

Tình yêu đúng là thứ không thể nào đơn giản hơn được nữa. Vì thích, vì yêu, vì động lòng, vì duyên phận mới quyết định ở bên nhau, nhưng chia tay đơn giản là vì hết yêu.

Vì thế lúc chia tay, đừng viện cớ nữa, bởi cho dù bạn có kể ra biết bao nhiêu lý do, thì đối phương cũng hiểu, nguyên nhân thực tế nhất chính là hết yêu.

(*) Lưu ý: Đây là ý kiến riêng của người viết, chỉ mang ý nghĩa tham khảo.