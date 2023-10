Vị cứu tinh đặc biệt cho những người thuộc hội "não cá vàng"

Liệu đâu sẽ là giải pháp phù hợp dành cho hội "não cá vàng"?



"Não cá vàng - khổ lắm ai ơi!"



Hội chứng suy giảm trí nhớ tạm thời, hay còn có cách gọi vui là "não cá vàng", xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: rối loạn giấc ngủ, thay đổi đồng hồ sinh học cho tới áp lực cuộc sống và cách sắp xếp quản lý công việc chưa hợp lý… Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì điểm chung của những người mắc chứng "não cá vàng" là hay mất tập trung, làm mọi việc trong vô thức hoặc theo cảm tính, dẫn tới việc khi tỉnh táo trở lại thì mới hoang mang, lo lắng vì không nhớ rõ mình đã làm hay chưa, có quên cái gì không. Tình trạng này đã dẫn tới rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, tưởng là đùa nhưng lại là thật.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười từ chứng nhớ nhớ quên quên này.

Hãy cùng xem ngay câu chuyện dưới đây của chị Đào - một nhân viên văn phòng 35 tuổi sống tại Hà Nội đã nhiều lần phải quay ngược từ cơ quan đi về nhà giữa giờ làm vì lo lắng không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa. "Tình hình an ninh ở chỗ mình ở cũng không quá tệ, nhưng lỡ mình chưa khóa cửa thật thì cũng sợ lắm, không thể yên tâm mà làm việc được. Nên đành tranh thủ xin sếp về nhà để kiểm tra thôi" - chị Đào vừa cười vừa chia sẻ. Thậm chí còn có lần chị đưa bé lớn đi nhà sách, trong khi bé đang ngồi đọc truyện trong góc, chị đã để quên bé ở đó và đi thẳng về nhà. Khi bước chân vào nhà, thấy bên cạnh mình "thiếu thiếu" thì chị mới sực nhớ ra là bé lớn vẫn còn ở nhà sách.

Tình hình như trên đã xuất hiện kể từ sau khi chị Đào sinh bé thứ hai. Việc thay đổi tâm sinh lý sau sinh không chỉ khiến chị chóng quên hơn, mà còn làm chị nhạy cảm và hay lo lắng hơn. Nhiều khi ngồi ở cơ quan làm việc nhưng chị cứ nhấp nhổm mãi không yên vì không biết hai bé đi học về mà ở nhà một mình thì có nghịch gì nguy hiểm không, có học bài theo lời chị dặn không. Hiện trạng này cứ kéo dài liên miên khiến chị Đào không thể dồn toàn bộ công sức cho công việc và thường xuyên mất bình tĩnh hơn.

"Não cá vàng" khiến chất lượng cuộc sống suy giảm

Không chỉ chị Đào mà rất nhiều người trong xã hội hiện nay cũng gặp phải tình trạng "nhớ nhớ quên quên" này. Trong những năm gần đây hiện tượng suy giảm trí nhớ đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ tuổi do sự thay đổi về lối sống so với thế hệ trước đó. Nhiều người chỉ hơn 25 tuổi đã nhớ nhớ quên quên, cùng với những áp lực bộn bề giữa cuộc sống hiện đại hối hả, dẫn tới hệ quả là trí nhớ sụt giảm, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống.



Nhưng không phải là không còn cách…

Đối mặt trước chất lượng công việc và cuộc sống thường nhật sa sút vì "não cá vàng", chị Đào đã thử nhiều cách để cải thiện tình trạng ghi nhớ và tập trung của bản thân, từ việc sử dụng giấy ghi chú dán ở quanh phòng, ứng dụng nhắc việc trên điện thoại cho tới nhờ người khác nhắc hộ. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ tạm thời giúp chị bớt "trên mây" hơn, chứ không giải quyết được nỗi lo âu về tình hình nhà cửa, con cái thường trực trong chị. Đó là lý do chị quyết định lắp đặt camera giám sát an ninh tại nhà, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất với chồng.

Nhiều nhà quyết định lắp camera an ninh để khắc phục tình trạng hay quên

Camera an ninh ngày nay không đơn thuần chỉ dùng để giám sát an ninh mà còn sở hữu nhiều tính năng thông minh, nổi bật khác giúp người dùng dễ dàng kiểm soát mọi việc đã diễn ra. Theo lời chị Đào chia sẻ, từ khi lắp camera an ninh, chị không chỉ cảm thấy an tâm hơn mà còn tiết kiệm thời gian của chị hơn rất nhiều. Đơn cử như những khi không chắc bản thân đã khóa cửa, tắt bếp ga… hay chưa, không biết các con ở nhà có an toàn không, chị chỉ việc mở điện thoại lên, vào ứng dụng của camera để kiểm tra cho chắc.



Nhà chị hiện đang lắp Camera của FPT, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ phân biệt chuyển động giữa con người và sự vật, từ đó giảm thiểu những thông báo không đúng mục đích, giúp chị tập trung hơn trong công việc. Góc quay rộng đến 107 độ giúp chị quan sát bao quát cả căn nhà, tránh bỏ sót những góc khuất mà con chị có thể vào đó nghịch và gặp nguy hiểm.

Camera an ninh lưu lại khoảnh khắc giúp người dùng dễ dàng xem lại để an tâm hơn

FPT Camera với công nghệ AI hỗ trợ nhận diện chuyển động của con người giảm thiểu thông báo không đúng mục đích

Đây chính là một giải pháp hay mà người đọc có thể tham khảo từ chị Đào. Bằng việc sử dụng camera giám sát an ninh, hội "não cá vàng" hoàn toàn có thể nắm quyền chủ động quản lý cuộc sống của mình, qua đó tránh những phát sinh phiền phức mất thời gian và công sức.