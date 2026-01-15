ThS.BS Mai Văn Chinh, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết bệnh nhân nhập viện khi tổn thương ở lưỡi gây đau dữ dội, lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ăn uống và giao tiếp. Kết quả sinh thiết lần hai xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi – thể ung thư thường gặp nhất trong nhóm ung thư khoang miệng.

Ngay sau chẩn đoán, kíp phẫu thuật cắt bỏ khối u kết hợp nạo vét hạch cổ hệ thống. Trong tổng số 36 hạch được lấy ra, các bác sĩ phát hiện một hạch có tế bào ung thư di căn. Ca mổ đạt diện cắt âm tính, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau một tuần hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn uống và nói chuyện gần như bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh phát hiện vết loét ở lưỡi từ khoảng một năm trước. Khi thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, kết quả sinh thiết khi đó được kết luận là lành tính. Tin vào chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân chỉ dùng thuốc theo đơn và không tái khám định kỳ. Theo thời gian, vết loét không liền mà ngày càng đau, lan rộng và trở nên nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Chinh, ung thư lưỡi có xu hướng di căn hạch cổ sớm, trong đó nhiều trường hợp là di căn vi thể với kích thước rất nhỏ. Những tổn thương này thường khó phát hiện bằng siêu âm hay MRI. Vì vậy, nạo vét hạch cổ giữ vai trò then chốt trong điều trị, giúp loại bỏ nguy cơ di căn tiềm ẩn và cải thiện thời gian sống, ngay cả khi hình ảnh học chưa ghi nhận hạch bất thường.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu bất thường ở khoang miệng như loét, sùi, mảng trắng hoặc đỏ ở lưỡi và niêm mạc miệng kéo dài trên hai tuần. Ngay cả khi sinh thiết ban đầu cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không thuyên giảm hoặc có xu hướng nặng lên, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra lại sớm. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt căn và bảo tồn chức năng giao tiếp, ăn uống cho người bệnh.