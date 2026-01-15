Nếu bạn có tiền sử gia đình bị ung thư hoặc chỉ đơn giản muốn giảm nguy cơ ung thư, bạn có thể kiểm soát sức khỏe của mình bằng các thay đổi lối sống đơn giản. Thức ăn bạn chọn có thể hỗ trợ cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch - hoặc gây hại cho tế bào, tạo ra stress oxy hóa và viêm mạn tính. Điều đáng ngạc nhiên là chọn thực phẩm đúng/sai có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư. Không có một loại thực phẩm "thần kỳ" chữa khỏi tất cả, nhưng kết hợp các thực phẩm đúng trong chế độ ăn hàng ngày có thể kiểm soát nguy cơ ung thư của bạn.

Một chế độ ăn lành mạnh là chế độ ăn hàng ngày, tập trung vào thực phẩm thực, tươi nguyên, không dùng đồ chế biến sẵn. Những món sau đây được xem là chống ung thư và giúp bạn đi đến cơ thể khỏe mạnh nhất. Theo tác giả, có ba nguyên tắc chính:

- Ăn chủ yếu từ thực vật

- Ăn thực phẩm kiềm tính

- Ăn vì sức sống.

Thực vật chứa những hợp chất mạnh chống viêm và gốc tự do, giúp giảm nguy cơ bệnh. Tác giả khuyến nghị một chế độ ăn 80% từ thực vật với đủ loại thực phẩm khác nhau. Thực phẩm kiềm giúp cân bằng pH cơ thể (tránh tình trạng quá axit do ăn nhiều đường, tinh bột tinh luyện, thịt đỏ), và ung thư không "ưa" môi trường giàu oxy hơn.

Những người thường xuyên ăn 7 loại thực phẩm này ít có nguy cơ phát triển ung thư hơn: