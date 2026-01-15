Phát động “Ngày trồng cây cộng đồng 2026” và khởi động Đề án “Tre chống lũ”: Khi doanh nghiệp cùng vì môi trường và cộng đồng

Sáng nay tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, tổ chức TreeBank phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) đã long trọng tổ chức Lễ phát động "Ngày trồng cây cộng đồng 2026", chính thức khai mạc chuỗi hoạt động lan tỏa tinh thần trồng cây vì môi trường, cộng đồng và phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là bước khởi đầu cho đề án "Tre chống lũ", một sáng kiến xanh hướng tới ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại vùng Tây Nghệ An.

Giải pháp "hạ tầng xanh": Dùng tre làm lá chắn tự nhiên chống lũ

Sự kiện năm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động trồng cây, mà được nâng tầm thành khởi động một chiến lược sinh thái bền vững. Dựa trên những nỗ lực trước đó trong việc phủ xanh các khu vực xung yếu, TreeBank công bố kế hoạch của Đề án "Tre chống lũ" với mục tiêu phủ xanh khoảng 200ha tre tại các lưu vực sông, ven suối, chân núi dốc và bãi bồi ngập lũ ở Tây Nghệ An giai đoạn 2026-2028.

Giám đốc TreeBank, bà Nguyễn Thị Hương Giang, cho biết: Tre được lựa chọn như một giải pháp hạ tầng xanh dựa trên cơ sở khoa học. Hệ rễ tre có khả năng bám giữ đất và giữ nước vượt trội, giúp hạn chế dòng chảy lũ và giảm nguy cơ sạt lở. Quan trọng hơn, tre còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đầu nguồn. Theo đó, mô hình "trồng tre chống lũ" không chỉ nhằm bảo vệ đất rừng, bản làng mà còn góp phần phục hồi hệ sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu lâu dài cho sản xuất thủ công, xây dựng và kinh tế địa phương.

à Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc kỹ thuật của TreeBank phát biểu tại lễ phát động

Doanh nghiệp - Cộng đồng - Địa phương: Một mô hình kết nối mới

Điểm nhấn của lễ phát động là sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, thể hiện tư duy mới về CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong hoạt động kinh doanh. Chương trình năm nay được phối hợp tổ chức bởi Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) và các doanh nghiệp OMverse Group, Gỗ Minh Long, BeeSea. Chương trình nhận được sự đồng hành từ các thương hiệu: Vietnam Airlines, VPBank, Bảo hiểm OPES, MoMo, MB Bank, Chứng khoán Vietcap, Dược phẩm Hoa Linh, Thuốc ho Bảo Thanh, Phê La, Be, Cỏ cây hoa lá, Vinama, Goldsun,…

Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch TreeBank khẳng định: "Trong 5 năm qua, TreeBank tập trung xây dựng hệ sinh thái để Doanh nghiệp - Cộng đồng - Địa phương cùng tìm thấy giá trị chung. Sự đồng hành của các đối tác lớn hôm nay cho thấy tư duy 'Marketing trách nhiệm' đang được chú trọng, nơi các bên cùng khơi thông nguồn lực cộng đồng để tự giải quyết những vấn đề thiết thực của chính cộng đồng".

Bà Vũ Kim Oanh, Chủ tịch OMverse bổ sung: "Khi đồng hành cùng TreeBank, doanh nghiệp đang thực thi Trách nhiệm xã hội một cách minh bạch. Đây là cơ hội để các tổ chức gắn kết nội bộ, kết nối với khách hàng và tạo ra những tác động xã hội thực chất có thể đo lường".

Lan tỏa văn hóa xanh cho thế hệ tương lai từ sáng kiến "Lì xì Chi Chi"

Một trong những điểm đáng chú ý tại lễ phát động là sáng kiến gây quỹ "Lì xì Chi Chi" - một cách làm sáng tạo để biến thói quen lì xì đầu năm thành mầm xanh cho đất rừng vùng lũ. Theo đó, khoản tiền tiết kiệm đầu năm của trẻ em và gia đình được quy đổi thành cây tre giống, góp phần làm giàu hệ sinh thái và truyền tải tinh thần trách nhiệm với môi trường đến thế hệ tương lai. Sáng kiến này hiện cũng được nhiều doanh nghiệp ủng hộ và ứng dụng vào hoạt động nội bộ nhân viên dịp đầu năm mới.

Người tham gia sẵn sáng tham gia lì xì Chi Chi-Trồng tre chống lũ

Lễ phát động tại Hà Nội là khởi đầu cho hoạt động trồng cây thực địa dự kiến diễn ra từ 28/02 đến 01/03/2026 tại xã Tam Quang, Nghệ An. Tại đây, các tập thể, gia đình và cá nhân được mời tham gia trực tiếp hoặc đóng góp cây giống để chung tay bảo vệ đất rừng và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng lũ.

Sự kiện "Ngày trồng cây cộng đồng 2026" không chỉ là hoạt động môi trường mà còn là một mô hình kinh doanh vì cộng đồng, nơi các doanh nghiệp tìm thấy giá trị gắn kết với mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua sáng kiến này, TreeBank và các đối tác mong muốn xây dựng một hành trình xanh - từ trồng cây tới tạo sinh kế và phát triển kinh tế địa phương - hướng đến một tương lai bền vững hơn cho con người và thiên nhiên.