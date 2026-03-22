Xót xa hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 đứa trẻ mồ côi ở Nghệ An: Bệnh tật bủa vây, tương lai chưa rõ

Đã nửa năm kể từ ngày mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, căn nhà nhỏ của 2 anh em Trần Anh Tuấn (15 tuổi, học lớp 8) và Trần Thị Ánh Tuyết (12 tuổi, học lớp 4, trú khối 25, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trở nên đìu hiu, vắng lặng hơn bao giờ hết. Không còn vòng tay chở che của mẹ, 2 đứa trẻ vẫn gắng gượng từng ngày, nhưng nỗi buồn, sự thiếu vắng vẫn hằn rõ trên khuôn mặt non nớt.

Tuấn và Tuyết đứng lặng bên bàn thờ mẹ



Nghẹn ngào trước bàn thờ mẹ, Tuấn chia sẻ trong nước mắt: "Anh em cháu không có bố, mẹ lại mất rồi, giờ chúng cháu không biết phải sống sao. Mỗi lần nhớ mẹ, cháu chỉ biết nhìn lên bàn thờ. Cháu chỉ ước mẹ sống lại, để được gọi tiếng "mẹ" như các bạn…".

Chị Đào mất từ tháng 10 năm ngoái sau nhiều năm chống chọi với bệnh suy tim nặng



Mẹ của 2 em, chị Trần Thị Đào, vốn có sức khỏe yếu lại lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Không lập gia đình nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, chị đã quyết định sinh con một mình. 2 anh em Tuấn và Tuyết ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, không có cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình bên ngoại.

Theo bà Lê Thị Luyện (bà ngoại của 2 em), cuộc sống của 3 mẹ con chị Đào vốn đã chật vật, lại càng khó khăn hơn khi cả 2 đứa trẻ đều không có sức khỏe và điều kiện phát triển bình thường. Tuấn sinh non, chỉ nặng 1,3kg, thể trạng yếu, thường xuyên ốm đau, suy dinh dưỡng. Dù đã học lớp 8 nhưng em thấp bé hơn so với các bạn cùng lứa, chỉ nặng khoảng 30kg. Tuy vậy, Tuấn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn yêu thương, chăm sóc em gái.

Tuấn sinh non, gầy yếu, học lớp 8 nhưng chỉ nặng 30kg



Trong khi đó, em Tuyết bị chậm phát triển trí tuệ, khả năng nhận thức hạn chế. Dù đã 12 tuổi, em vẫn khờ khạo, việc học gặp nhiều khó khăn. Nhà trường tạo điều kiện cho em học hòa nhập để phần nào giúp em có môi trường sinh hoạt, vui chơi cùng bạn bè.

Em Tuyết bị chậm phát triển trí tuệ, khù khờ



Bản thân chị Đào cũng mang trong mình căn bệnh suy tim nặng, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Năm ngoái, bệnh tình trở nặng, không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ khuyên gia đình đưa chị về nhà để những ngày cuối đời được ở bên con.

"Tháng 10 năm ngoái, sau gần một năm nằm liệt giường thì con tôi mất, để lại 2 đứa con nhỏ dại, đau yếu. Tôi tuổi chưa quá già nhưng bị cao huyết áp thường xuyên, không còn sức lao động, chỉ biết gắng gượng ngày nào hay ngày đó để nuôi cháu", bà Luyện nghẹn ngào.

Ông Trần Văn Toàn - Khối trưởng khối 25, phường Hoàng Mai - cho biết, 4 năm trước, thương hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con cháu Tuấn, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ xây dựng một căn nhà nhỏ trên mảnh đất của người mẹ ruột để có chỗ ở ổn định. Ngoài ra, nhiều chương trình hỗ trợ như tặng bò giống, quà tặng cũng được triển khai.

Căn nhà tình thương của anh em Tuấn



Tuy nhiên, do bệnh tật kéo dài, cuộc sống mẹ con cháu Tuấn vẫn rơi vào cảnh bế tắc. Nay chị Đào qua đời, 2 đứa trẻ không cha, lại yếu bệnh, thiệt thòi đủ bề, càng khiến hoàn cảnh thêm phần bi đát.

Gia đình bà Luyện (bà ngoại của Tuấn) thuộc diện khó khăn trong xã



"Nhìn 2 cháu bơ vơ, một cháu sức khỏe yếu, một cháu chậm phát triển trí tuệ, chúng tôi rất xót xa. Mong rằng các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để các cháu có thêm điểm tựa, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Toàn bày tỏ.

Trước đây, khi còn khỏe, bà Luyện vẫn gắng gượng làm thuê làm mướn, cùng vài sào ruộng để nuôi con, nuôi cháu. Những năm gần đây, bệnh cao huyết áp khiến bà không còn đủ sức lao động, chỉ quanh quẩn ở nhà chăn nuôi vài con gà, con vịt, lo bữa cơm đạm bạc cho các cháu sau giờ học.

Bà Luyện lo lắng về chuỗi ngày dài đầy khó khăn của 2 cháu ngoại bất hạnh



Những ngày không đi học, Tuấn cũng chịu khó ra đồng bắt ốc, bắt cua mang đi bán để đổi lấy thức ăn, rồi nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Vụ cấy vừa rồi, anh em Tuấn được bà ngoại cho ra đồng để tập cấy lúa, tập cách sống tự lập để sau này bớt khổ.

"Người ta mất bố còn mẹ, mất mẹ còn bố. 2 đứa cháu tôi thì không còn ai. Chặng đường dài đầy khó khăn phía trước không biết bà cháu tôi phải xoay xở ra sao…", bà Luyện lo lắng.