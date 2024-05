Vệ sĩ riêng tố cáo Angelina Jolie

Cuộc chiến pháp lý về tài sản chung ở pháp, điền trang Château Miraval, tiếp tục hé lộ chi tiết về cuộc sống cá nhân của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ngày 9/5, luật sư của Brad Pitt đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles tài liệu mới nhất liên quan đến vụ kiện. Một trong những chi tiết đáng chú ý là cựu vệ sĩ của cặp vợ chồng cũ tố cáo đả nữ sinh năm 1975 chia rẽ tình cảm giữa các con và tài tử Babylon.

Tình tiết mới trong vụ ly hôn của Angelina Jolie và Brad Pitt được vệ sĩ cũ tiết lộ trong hồ sơ gửi lên tòa án Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tony Webb, cựu quân nhân thuộc Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và Lực lượng Không quân Đặc biệt của Quân đội Anh, cho biết đảm bảo an toàn cho Angelina Jolie và gia đình cô trong giai đoạn 2000-2020 và đang cung cấp dịch vụ an ninh cho Brad Pitt . Theo Webb, trong thời gian được ngôi sao Maleficent thuê, anh đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp người bảo vệ cho cô và gia đình bất cứ khi nào họ rời Mỹ, đồng thời thuyết phục mọi người ký thỏa thuận không tiết lộ (NDA) cho nữ diễn viên, bao gồm cả nhân viên khách sạn. Sau khi Ông bà Smith chia tay vào năm 2016, công ty SRS Global của Webb tiếp tục đảm bảo an ninh cho Angelina và các con cô.

Webb kể lại sau khi Brad và Angelina “đường ai nấy đi”, mối quan hệ kinh doanh giữa cựu quân nhân với nữ diễn viên không còn tốt đẹp như trước, thay vào đó có chiều hướng đi xuống. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, trợ lý của Jolie - Michael Vieira - đã liên hệ với Webb để nói việc hai vệ sĩ độc lập làm việc cho công ty an ninh của anh có thể làm chứng trong vụ kiện tại tòa án gia đình. Trợ lý của Jolie yêu cầu Webb ngăn cản hai cá nhân này đưa ra lời khai. “Tôi hiểu rằng ông Viera thay mặt cho bà Jolie đưa ra yêu cầu này. Tôi giải thích với ông Vieira rằng tôi không có quyền ngăn cản vì họ làm việc độc lập, không phải nhân viên thuộc SRS Global. Sau đó, ông Vieira nói với tôi rằng cuộc gọi nhằm nhắc nhở những cá nhân đó đã ký kết thỏa thuận không tiết lộ thông tin với bà Jolie. Tôi nên cảnh báo họ rằng nếu họ làm chứng trong vụ kiện luật gia đình, bà Jolie sẽ kiện họ”, Tony Webb tiết lộ trong tài liệu gửi lên tòa án.

Webb cho biết thêm đã truyền đạt thông điệp trên cho hai vệ sĩ độc lập qua điện thoại và cả hai đều nói có dự định làm chứng. Một trong số họ, Ross Foster, tuyên bố sẵn sàng làm chứng bất kể NDA nếu nhận được trát đòi hầu tòa. Ông Foster cũng kể cho Webb chuyện tình cờ nghe thấy Angelina yêu cầu các con xa lánh Brad trong những lần thăm nuôi.

Ông chủ công ty vệ sĩ nhấn mạnh Foster và người còn lại đều được tòa án triệu tập trên thực tế và cả hai đã ra làm chứng trong vụ kiện ly hôn của gia đình Jolie-Pitt.

Angelina Jolie bị tố yêu cầu các con xa lánh Brad Pitt. Ảnh: Getty Images.

Những cáo buộc mới nhất xuất phát từ cuộc chiến của cặp đôi về NDA. Vào đầu tháng Tư, đội ngũ pháp lý của Angelina Jolie đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles, trong đó cáo buộc chồng cũ dùng điều kiện mua lại cổ phần trong nhà máy rượu trong điền trang Château Miraval ở Pháp để ép cô ký NDA về vụ bạo hành trên máy bay riêng năm 2016.

Đáp lại, đại diện pháp lý của Brad Pitt phủ nhận lời buộc tội từ phía Angelina, nhấn mạnh NDA mà nam diễn viên yêu cầu cô ký chỉ liên quan đến nhà máy rượu. Trong đơn gửi tòa án, Brad Pitt khẳng định vợ cũ mới là người muốn anh ký NDA để giữ bí mật chuyện gia đình. Ngoài ra, theo tài tử Bullet Train , Angelina luôn yêu cầu những người làm việc cùng, đặc biệt là nhân viên sống cùng nhà ký NDA. Luật sư của Brad Pitt tin rằng những bản hợp đồng giữ bí mật trên có thể chứng minh được nam diễn viên có lý trong vụ kiện.

Ngày 26/4, luật sư của Angelina gửi tài liệu mới lên tòa án với nội dung không đồng ý yêu cầu xem tất cả NDA mà vợ cũ ký với các bên thứ ba của Brad Pitt. Cô lập luận việc chuyển giao các NDA khác mà cô đã ký là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của các bên khác. Angelina cho rằng động thái này là tốn kém, lãng phí, vô lý và nặng nề hơn là lạm dụng.

Theo Page Six