Về ra mắt nhà bạn gái, trong lúc bàn chuyện cưới xin, phản ứng của cô ấy khiến tôi sốc đến "cạn lời"

Tôi và Thảo yêu nhau gần 1 năm, trước khi về ra mắt, tôi khá hồi hộp nhưng cũng háo hức. Tôi nghĩ nếu mọi chuyện thuận lợi thì cuối năm nay có thể tính đến chuyện cưới.

Gia đình tôi đã gặp Thảo vài lần và khá quý cô ấy. Vì thế, lần đầu tôi đến nhà Thảo, tôi cũng chuẩn bị rất kỹ. Tôi mua ít quà biếu bố mẹ cô ấy, ăn mặc lịch sự và cố gắng nói chuyện thật tự nhiên.

Buổi gặp hôm đó ban đầu khá vui. Bố mẹ Thảo hỏi công việc, gia đình tôi ở đâu, sau này nếu cưới thì hai đứa định sống thế nào? Tôi trả lời từng chuyện khá thoải mái. Mẹ Thảo còn liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến tôi cảm thấy gia đình cô ấy khá gần gũi.

Nhưng đến lúc bố Thảo hỏi về chuyện cưới xin, không khí bất ngờ thay đổi.

Ông hỏi sau này nếu lấy nhau, chúng tôi có định mua nhà riêng hay ở chung với bố mẹ tôi. Tôi nói gia đình tôi có một căn nhà 3 tầng khá rộng rãi nên tôi muốn sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ sống chung với bố mẹ tôi để tiện chăm sóc và cũng đỡ phải chật vật khi phải tiết kiệm hay vay mượn mua nhà.

Tôi vừa nói xong thì Thảo lập tức phản ứng.

Ảnh minh họa

Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, nói trước mặt bố mẹ rằng nếu đã cưới thì phải ở riêng, dù vay tiền cũng phải mua nhà riêng. Cô ấy nói: "Em không muốn sống chung với bố mẹ anh, dễ va chạm rồi lại cãi nhau tối ngày, rước bực vào người".

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là quan điểm cá nhân nên cố giải thích cho Thảo hiểu bố mẹ tôi rất hiền lành, thương con cháu. Ông bà vẫn còn khỏe sẽ đỡ đần cho chúng tôi được rất nhiều việc nhà, chợ búa cơm nước và cả sau này sinh con cũng có thể nhờ bà chăm sóc giúp vì mẹ tôi từng là giáo viên mầm non, rất khéo tay và giỏi dỗ dành trẻ nhỏ.

Vậy mà Thảo nằng nặc nói phải ở riêng, kể cả thuê nhà thì cũng phải ở riêng. Cô ấy ngúng nguẩy và có vẻ hơi giận dỗi nên tôi không nói thêm gì, sợ lại xảy ra tranh cãi trước mặt bố mẹ cô ấy thì thật không hay ho chút nào.

Song khi về nhà, tôi nghĩ mãi, tại sao Thảo lại phản ứng như vậy? Tại sao cô ấy lại cho rằng ở chung với bố mẹ tôi rồi sẽ cãi nhau tối ngày? Nghĩa là cô ấy sẵn sàng "bật" lại mẹ chồng nếu có chuyện xảy ra? Nếu trong đầu Thảo đã tồn tại suy nghĩ, tư tưởng như vậy thì liệu sau khi kết hôn, tôi phải làm sao mới dung hòa được 2 người? Tự nhiên tôi cảm thấy rất mông lung và muốn chia tay một thời gian để suy nghĩ lại.