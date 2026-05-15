Vẻ ngoài không thể tin nổi của Han Ga In sau 14 năm đóng Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Ở làng giải trí Hàn Quốc nơi những nhan sắc rạng rỡ, tươi mới luôn xuất hiện mỗi ngày, cái tên Han Ga In vẫn giữ vững vị thế như 1 trong những “tường thành sắc đẹp” tại đây. Mới đây, nữ minh tinh lại tiếp tục chứng minh nhận định đó qua màn xuất hiện bùng nổ visual xứng đáng được phong thần trên kênh YouTube cá nhân.

Trong video, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khoác lên mình bộ trang phục Hanbok tinh tế và tự tin xuất hiện ở cung điện Gyeongbokgung (Seoul, Hàn Quốc). Han Ga In không chỉ khiến du khách tại đây “đứng hình” vì quá trầm trồ trước visual xinh đẹp, rung động lòng người của mình mà còn 1 lần nữa làm nên định nghĩa về “nhan sắc không tuổi” thực thụ. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc, mỹ nhân 8X cũng làm cho nhiều khán giả làn sóng Hallyu không khỏi bồi hồi, nhớ về thời điểm cô từng “làm mưa làm gió” ở bộ phim cổ trang đình đám 1 thời Mặt Trăng Mặt Trời (2012). So với thời điểm cách đây 14 năm, Han Ga In gần như không thay đổi 1 chút nào, vẫn giữ được nguyên vẹn nét đẹp tinh xảo qua năm tháng.

Vẻ đẹp của Han Ga In là sự kết hợp tinh tế giữa nét thanh tao trời ban và sự thuần khiết tự nhiên hiếm có. Ở tuổi 44, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm cùng khí chất sang trọng kiêu sa, khiến người xem khó lòng rời mắt. Màn xuất hiện bùng nổ visual của Han Ga In mới đây còn làm cho khán giả có cảm giác như thời gian đã thực sự bỏ quên nữ diễn viên này. Làn da trắng sứ tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của cô gần như chẳng hề khác biệt so với thuở còn tung hoành trên màn ảnh nhỏ với Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cách đây 14 năm.

Khoác lên mình bộ trang phục Hanbok, Han Ga In đẹp bừng sáng, gây choáng ngợp với nhan sắc “khuynh nước khuynh thành”

So với thời điểm đóng Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cách đây 14 năm (hình phải), Han Ga không thay đổi là bao, vẫn giữ được nét trẻ đẹp bất chấp thời gian. Ảnh: Naver

Không phải tự nhiên công chúng Hàn lại xếp Han Ga In vào nhóm mỹ nhân có visual cần phải bảo tồn. Chiêm ngưỡng nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian của Han Ga In ở tuổi 44, công chúng mới hiểu vì sao nữ diễn viên này lại được netizen Hàn đánh giá cao visual tới như vậy. Ảnh: Nate

Du khách trầm trồ, kinh ngạc khi được tận mắt chứng kiến nhan sắc Han Ga In ngoài đời thực. Ảnh: Naver

Chỉ mới cách đây vài ngày, Han Ga In cũng từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, thoát tục khi bất ngờ diện lại váy cưới sau 21 năm kết hôn với tài tử Yeon Jung Hoon. Khoảnh khắc nữ ngôi sao 8X bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi ở chương trình SNL Korea vài ngày trước đã khiến toàn bộ mạng xã hội xứ củ sâm như nổ tung. Dù đã là mẹ của 2 thiên thần nhỏ song nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình thon gọn, mảnh mai, diện vừa khít bộ váy cưới phong cách cổ điển.

Han Ga In gây sốt khi diện lại váy cưới cách đây không lâu. Ảnh: Xports News

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua một dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là một trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Han Ga In là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn. Ảnh: Xports News