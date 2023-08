Vé máy bay vẫn “đứng im” dịp nghỉ lễ 2/9, chỗ trống còn nhiều

Giá vé máy bay không lên, không xuống

Còn gần 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 , nhưng theo khảo sát trên các hệ thống bán vé máy bay trực tuyến cho thấy, giá vé máy bay trong kỳ nghỉ này hầu như không tăng, lượng ghế trống còn tương đối nhiều.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa.

Nhiều đường bay đến các điểm đến du lịch nổi tiếng từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn đều còn rất nhiều chỗ trống, mức giá khá rẻ.

Cụ thể, chặng Hà Nội-Phú Quốc, giá vé mà Vietnam Airlines mở bán chiều đi ngày 31/8, về ngày 4/9 đang dao động ở mức 4-4,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông. Nếu bay ngày 1/9, hành khách sẽ phải chi trả thêm khoảng 1 triệu đồng.

Chặng từ TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc…đều còn nhiều, giá vé khởi hành dịp cao điểm lễ 2/9 hiện chỉ bằng ngày thường, thậm chí rẻ hơn. Với đường bay TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, các hãng đang mở bán giá vé khởi hành dịp lễ chỉ từ 800.000-900.000 đồng/chặng đã gồm thuế, phí; giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng/khách.

Với chặng quốc tế, hãng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2022.

“Giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại giai đoạn Quốc khánh 2/9”, đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay các đường bay tới những điểm du lịch được du khách quan tâm đến giờ vẫn còn nhiều với các dải giá vé từ thấp đến cao. Hành khách hiện vẫn có thể lựa chọn giá hấp dẫn như ngày thường theo nhu cầu đi nghỉ dịp cao điểm 2/9.

“Dù kế hoạch tăng chuyến của các hãng đã sẵn sàng nhưng nhu cầu thực tế đến nay chưa cao, lượt khách đặt vé di chuyển bằng đường hàng không thời gian này chưa thật sôi động so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự khác biệt so với mọi năm", đại diện Vietnam Airlines nói.

Với hãng bay VietJet, giá vé khứ hồi chặng bay TPHCM đi Nha Trang đi ngày 29/8 và về ngày 3/9 khoảng 1,6 triệu đồng/người; Từ Hà Nội, giá vé máy bay khứ hồi đi Phú Quốc (đã gồm thuế, phí) trung bình là 3,4 triệu đồng/vé chưa bao gồm hành lý gửi; chiều đi chỉ bằng một nửa so với giá vé chiều về.

Các chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé khứ hồi là 3,4 triệu đồng, Hà Nội - Nha Trang 3,6 triệu đồng, Hà Nội - Quy Nhơn 4 triệu đồng chưa bao gồm hành lý gửi.

Trong khi đó, Bamboo Airways cho hay đã xây dựng phương án cung ứng gần 170.000 chỗ trên các đường bay nội địa và khu vực. Với các tuyến bay trục chính và du lịch, hãng dự kiến tăng thêm 12%-15% số ghế cung ứng so với thường lệ. Nhu cầu đi lại chủ yếu tập trung trên các nhóm đường trục Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng; các nhóm đường du lịch đi đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt…

Đại diện các hãng hàng không cho biết thời điểm này vé máy bay vẫn còn rất nhiều. Một số hãng bay dự kiến cắt giảm một số chuyến bay dịp lễ 2/9 do nhu cầu không tăng cao như kỳ vọng.

Dự kiến hơn 410.000 khách qua sân bay Nội Bài trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Bất chấp số liệu vé máy bay mới bán chưa tới 40% tổng lượng ghế các hãng hàng không cung ứng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo lượng khách qua sân bay Nội Bài vẫn tăng mạnh.

Lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, dự kiến có hơn 410.000 lượt khách qua cảng (tăng 37% so với 2/9/2022) với gần 2.500 lượt chuyến bay (tăng 17%).

Cảng hàng không khuyến khích khách làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk ở sân bay

“Dự kiến, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua Cảng HKQT Nội Bài tăng 5% so với ngày thường. Trong đó ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 106.000 lượt khách (31.000 lượt khách quốc tế, hơn 75.000 lượt khách quốc nội) và 637 lượt chuyến bay (230 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 407 lượt chuyến bay quốc nội).

Để đảm bảo an ninh, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, Cảng HKQT Nội Bài sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ.

Để phục vụ lượng khách tăng dịp nghỉ lễ sắp tới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lên phương án về tổ chức phân luồng khách, bố trí máy móc, nhân sự tăng cường để giải toả khách nhanh nhất, không để ùn tắc.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách, trước khi rời nhà ra sân bay cần kiểm tra kỹ giấy tờ tuỳ thân còn hạn sử dụng; nếu sử dụng ứng dụng VNeID để thay giấy tờ cá nhân cần kiểm tra kỹ khả năng kết nối mạng; có mặt ở sân bay 2 tiếng trước giờ bay chuyến nội địa, và 3 tiếng với giờ bay chuyến quốc tế; sân bay có xe buýt miễn phí phục vụ đi lại giữa nhà ga nội địa (T1) và quốc tế (T2)…

Đánh giá giai đoạn nghỉ lễ 2/9 năm nay, ông Đinh Việt Sơn-Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ 31/8 đến 5/9/2023 là hơn 5.300 chuyến với với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Công tác đảm bảo an ninh hàng không sẽ được siết chặt tại tất cả các khâu

Đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè.

“Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ kỷ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ Lễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định”, ông Sơn nhận định.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo báo cáo tổng hợp của các hãng hàng không, tính tới thời điểm ngày 24/8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 (31/8-5/9/2023) trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào.

Cụ thể như các đường bay trục Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30-40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Định là có tỷ lệ đặt chỗ trên 40% còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trọng dịp nghỉ lễ 2/9.