Về làng hoa Xuân Quan sắm cây cảnh Tết Quý Mão: Hợp mắt, vừa túi tiền

Chợ cây cảnh Tết lớn nhất miền Bắc nằm ở Xuân Quan, Hưng Yên đã tấp nập người mua người bán từ nửa tháng nay. Càng sát Tết Nguyên đán, số người ghé chợ cây này càng đông đúc hơn.

Chúng tôi đã dạo 1 vòng chợ cây cảnh Xuân Quan để khảo sát giá 1 vài loại cây hot và cây tài lộc cho các bạn tham khảo. Từng loại cây và giá bán đã được cập nhật ngay bảng bên dưới, bạn có thể theo dõi và tham khảo ngay.

Đôi nét về làng hoa Xuân Quan

Ảnh: Hồng Nhung

Cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 20 cây số, làng hoa Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên) là một vùng trồng hoa nổi tiếng với nhiều loại hoa khác nhau. Những ngày giáp Tết, người dân Hà Nội thường đổ về đây để mua sỉ, mua lẻ và tham quan cây cảnh rất tấp nập. Đây cũng là chợ hoa, cây cảnh lớn nhất miền Bắc với đủ các loại cây chơi Tết, giá cả phải chăng.

Các loại hoa, cây cảnh ở đây gồm 3 loại: Cây chơi Tết nhập ngoại, cây miền Nam, cây bà con tự làm. Giá năm nay có giảm nhiệt hơn năm ngoái và nhìn chung là phải chăng, hợp ví tiền.

Cập nhật giá bán của 1 số loại cây cảnh chơi Tết tại chợ hoa Xuân Quan

Một số lưu ý mua sắm

- Vì đây là chợ đầu mối nên giá thành đã rẻ hơn rất nhiều so với bạn mua trên mạng hoặc tại các cửa hàng cây. Việc mặc cả không cần thiết, vì hầu như người bán không nói thách. Ví dụ như cây kim ngân lượng trên website cây cảnh bán 360 nghìn/chậu thì về đây giá chỉ 115 nghìn/chậu, rẻ hơn rất nhiều. Trừ khi bạn mua số lượng nhiều, từ vài chục chậu trở lên thì mới cần thương lượng giá với người bán.

- Bạn có thể chụp ảnh check-in, khảo giá bán thoải mái nhưng cố gắng khéo léo để tránh ảnh hưởng tới việc buôn bán của các chủ cửa hàng.

Ảnh: Hồng Nhung

- Vì lượng người ghé chợ rất đông lại đa số di chuyển bằng ô tô gây tắc nghẽn lối đi nên cần bảo quản đồ đạc cho cẩn thận.

- Chợ có địa điểm gửi xe, nhưng thường hết rất sớm do thời điểm này lượng xe ô tô xuống mua sắm nhiều. Phương án là bạn có thể gửi tại các nhà vườn còn chỗ để. Ưu điểm: Các nhà vườn ở đây rất nhiệt tình, sẽ cho bạn gửi mà không lấy phí. Nhưng nhược điểm là khó tìm xe do thiết kế các nhà vườn rất giống nhau. Khi mua xong, đặc biệt mua nhiều mà không tìm được xe thì mang vác và đi bộ rất mệt. Mẹo: Bạn có thể ghi chú tên nhà vườn, số điện thoại in trên biển hiệu (nếu cần) để tiện tìm xe.

Ảnh: Hồng Nhung

- Muốn mua các loại cây cảnh cổ dạng tùng - cúc - trúc - mai dáng đẹp, độc, hiếm thì bạn có thể ghé tới các nhà vườn, chủ yếu là dân trong làng làm để phục vụ người chơi cây cảnh có gout hơn. Bạn chỉ cần di chuyển từ chợ vào sâu bên trong khoảng nửa cây nữa sẽ thấy những nhà vườn như thế này. Còn nếu muốn mua chậu cây đại trà, hàng nhập từ Trung Quốc thì chỉ cần dạo quanh chợ là thoải mái chọn rồi.

- Khuyến khích bạn di chuyển bằng ô tô hoặc nếu đi xe máy thì cần có thùng vận chuyển, dây chằng chéo chắc chắn để tiện chở cây, đảm bảo an toàn.

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn và gia đình sắm được những chậu cây cảnh ưng ý trong dịp Tết Quý Mão này!