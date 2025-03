Khi dân tình đang "đu trend" du lịch Bắc Ninh, anh Tây này cũng không thể kìm lòng mà ghé thăm vùng đất Kinh Bắc, nơi có hàng trăm lễ hội truyền thống diễn ra mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Và đương nhiên, ngoài các lễ hội văn hóa thì ẩm thực là điều thôi thúc các du khách nước ngoài háo hức được trải nghiệm và khám phá. Cầm 100k trên tay, anh Tây ăn sạch các món ăn tại lễ hội, thậm chí còn phải thốt lên: "Ngon nhức nách", khi thưởng thức ẩm thực đường phố ở đây.

Là một người nước ngoài đam mê tìm hiểu văn hóa Việt Nam, vậy nên ấm thực Việt cũng không còn quá xa lạ đối với Will. Cầm tờ 100k trên tay, anh chàng ăn hết món nọ đến món kia, đến mức no căng bụng. Nhưng điều mà anh chàng bất ngờ nhất chính là sự hiếu khách của bà con nơi đây, đi đến đâu là Will đều nhận được sự quan tâm, chào đón của tất cả mọi người.

Hành trình ẩm thực của Will diễn ra trong phạm vi sân đình, nơi tổ chức lễ hội, vậy nên đi vài bước chân lại ăn một món, khiến anh chàng Pháp chưa kịp "tiêu" đã lại nạp thêm món mới. Nào là nước mía 10k/cốc, xúc xích 15k/chiếc, kem ống 5k/chiếc, trà đào 15k, bánh cờ-rếp phô mai 25k... nghe đến đây đã thấy no ná thở.

Bánh cờ-rếp là món cuối cùng mà Will thưởng thức. Đây là món ăn đường phố quen thuộc tại các lễ hội, phố ẩm thực... và có giá tầm 15 - 25k/chiếc, tùy từng loại nhân bánh.

Bánh cờ-rếp là một loại bánh có vỏ được tán mỏng theo hình tròn, bên trong có nhân xúc xích, phô mai thái mỏng, và cũng có nhiều kiểu nhân bánh khác nhau. Sau đó người làm sẽ cuộn bánh lại, khi ăn bánh giòn bên ngoài và mềm bên trong.

Tuy nhiên điều thú vị ở đây, không chỉ là những món ăn vặt mà Will thưởng thức mà là lời "cảnh báo" của dân tình.

Nghe đến nước mía, ai cũng nghĩ ngay đến một thứ nước giải khát mát lành, bổ dưỡng, nhưng đối với nghệ sĩ hay những người làm về lĩnh vực giải trí, nước mía lại là thứ nước cần kiêng kị trước mỗi sự kiện.

Chương trình "Ký Ức Vui Vẻ"

Trong chương trình "Ký Ức Vui Vẻ", phát sóng ở mùa 3, năm 2021, nghệ sĩ Hồng Vân từng giải thích: “Mình không tin không được. Cây mía là cây gậy của ông Tổ nghề. Nghệ sĩ mà ăn cây mía có nghĩa là lấy đi cây gậy của ông Tổ. Thành ra nghệ sĩ rất kỵ ăn mía”.

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng kể thêm: “Nếu đi hát mà có một người, không cần người đó trong giới nghệ sĩ mang mía vô ăn thì sau đó đoàn gây lộn banh chành luôn”.

Nghệ sĩ Hồng Vân trong chương trình "Ký Ức Vui Vẻ".

Cũng trong chương trình này, Á hậu Thùy Dung cũng tâm sự kỷ niệm về ly nước mía của mình: “Từ xưa đến nay tôi vẫn uống nước mía. Đến lúc thi Hoa hậu Việt Nam và bắt đầu vào công việc nghệ thuật thì mọi người nói tôi là không được uống nước mía. Nên tôi rất là sợ, không uống nữa.

Đến một ngày đẹp trời thấy trong tuần không có lịch việc làm gì, tôi phá lệ uống nước mía một bữa. Mới hớp một ngụm xong thì tin nhắn điện thoại tới báo: Em ơi, show của tuần sau bị hủy. Từ đó trở đi tôi không dám uống nước mía nữa luôn”.

Á hậu Thùy Dung

Rất nhiều những câu chuyện quanh cốc nước mía liên quan đến nghệ sĩ hay người làm trong lĩnh vực giải trí nên từ lâu nước mía trở thành điều kiêng kị.

Hóa ra vì lý do như vậy, mà dân tình cảnh báo Will "uống nước mía là bị "flop".

(Nguồn: @willinvietnam)