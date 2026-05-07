Cặp đôi gái Việt - trai Tây yêu nhau, bị cả cộng đồng mạng cảnh báo vì “anh xài dating app nhiều, em nhắc chị”

Chỉ mới lập kênh TikTok couple chưa đầy 1 tháng, một cặp đôi “trai Tây - gái Việt” bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Từ những clip đời thường như nhảy theo trend, ăn uống, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, đi kèm với độ viral là loạt ý kiến trái chiều, thậm chí xuất hiện cả tin đồn liên quan đến đời sống cá nhân của chàng trai như “trap boy”, “xài dating app (ứng dụng hẹn hò-pv) nhiều”.

Một bài đăng trên Threads thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem đã chia sẻ lại clip của cặp đôi này, cùng ảnh chụp màn hình kèm phần bình luận có nhận xét trái chiều về chàng trai: “Em chỉ nhắc chị nên check điện thoại anh kỹ hơn, anh xài dating app nhiều”.

Cô gái đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho biết đây là thông tin giả mạo: “Không có đâu, giả mạo đó. Tui cũng bị giả nhiều lắm. Chúng tui không có”.

Dù vậy, các tranh luận vẫn tiếp tục lan rộng. Một số người bày tỏ sự lo ngại, bình luận trái chiều. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người trong cuộc.

Chia sẻ với chúng tôi, Phương Nguyễn và bạn trai - Chris Wzg (31 tuổi, người Đức, hiện sinh sống tại TP.HCM) cho biết khá bất ngờ khi kênh couple của mình viral nhanh đến vậy. Theo Phương, cả hai vốn đã làm nội dung trên mạng xã hội từ trước, nhưng muốn tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân nên mới lập riêng một kênh để chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày.

Nói về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nhận xét đàng trai là “trap boy, dùng dating app nhiều” Phương Nguyên cho biết tất cả đều không đúng, có khi là hiểu lầm của cư dân mạng. Về phía mình, cô không quá bất ngờ với những bình luận trái chiều nhưng bạn trai thì khác : “Mình thì thấy bình thường vì cũng đã làm trên mạng xã hội cũng 5-6 năm rồi (cô có một kênh TikTok chia sẻ nội dung tập luyện khoảng 80N follower - pv). Mình bị giả mạo, cắt ghép câu chuyện cũng không phải lần đầu.

Chris thì chưa bao giờ nên anh cũng rất sốc, buồn mấy ngày nay luôn. Mình cũng xin đính chính luôn là người yêu mình cũng chưa từng ở Hà Nội như nhiều bạn bình luận.

Về tương lai thì tụi mình không chắc nhưng sau sự việc không hay này tụi mình càng hiểu nhau hơn”.

Phương Nguyên tin tưởng nửa kia và không quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng xã hội.

Hiện tại, cô làm host livestream cho một brand mỹ phẩm ở Việt Nam, và làm mẫu phòng gym, có một kênh TikTok chuyên chia sẻ nội dung tập luyện. Trong khi đó, Chris Wzg - gốc Đức sở hữu kênh TikTok với gần 130N follower, chuyên chia sẻ các nội dung về trải nghiệm văn hóa, ẩm thực ở Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng có công việc kinh doanh riêng.

Anh đến Việt Nam sinh sống vào tháng 4/2025. Đây cũng là thời điểm chàng trai Tây này bắt đầu đăng tải các clip lên TikTok, clip chia sẻ các hoạt động thường ngày trong công việc như chụp mẫu quần áo, tập gym,....

Nói về cơ duyên gặp gỡ và nên duyên, Phương Nguyên cho biết: “Chris Wzg thì thấy mình qua 1 bài quảng cáo phòng gym (cô là người mẫu - pv) ấn tượng nên tìm mình. Còn mình thì thấy và biết anh trên clip review food Việt Nam. Thế rồi anh ấy bắt chuyện trước. Tụi mình hẹn gặp nhau, dẫn nhau đi ăn, đi chơi, anh cũng dẫn mình đi làm từ thiện,...

Sau dần thì nên duyên. Tụi mình chính thức hẹn hò vào dịp Giáng sinh năm ngoái (24/12/2025)”.

Cô cho biết từ trước đến nay cũng chơi với khá nhiều người bạn nước ngoài, song đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm yêu người ngoại quốc. Cả hai giao tiếp chủ yếu với nhau bằng tiếng Anh . “Người yêu mình cũng đang học tiếng Việt và anh ấy cũng dạy mình tiếng Đức.

Nhờ thế, mình cũng có nói chuyện được với gia đình của anh. Dự định sắp tới mẹ của Chris cũng sẽ qua thăm và du lịch Việt Nam luôn”, cô chia sẻ thêm.

Cả hai vẫn đang trong quá trình hẹn hò, tìm yêu nên cũng chưa có kế hoạch dài hơi hơn. Nói về cảm nhận với đối phương ở thời điểm hiện tại, cả hai đồng lòng phản hồi: “Hạnh phúc khi yêu 1 người mà người ta cũng yêu lại mình”.

