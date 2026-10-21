Vương phi Kate lộng lẫy với chiếc vương miện Lover's Knot yêu thích tại quốc yến

Tối thứ Ba vừa qua, Vua Charles và Vương hậu Camilla đã trang trọng đón tiếp Quốc vương Haitham bin Tarik của Oman tại Lâu đài Windsor, mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày. Đây là sự kiện mang tính cột mốc, bởi lần gần nhất một Quốc vương Oman sang thăm chính thức Vương quốc Anh là từ tháng 3 năm 1982, khi Cố Nữ hoàng Elizabeth II tiếp đón Quốc vương Qaboos bin Said.

Xuất hiện tại Lâu đài Windsor, Vương phi Kate Middleton trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi đội chiếc vương miện "ruột" Lover's Knot. Cô kết hợp chiếc vương miện lấp lánh cùng bộ đầm lụa thướt tha màu vàng hoa bơ (buttercup yellow) tinh tế đến từ nhà mốt Elie Saab.

Báu vật mang chiều sâu lịch sử và tình cảm

Chiếc vương miện Lover's Knot giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Vương phi xứ Wales, bởi đây cũng từng là món bảo vật vô cùng yêu thích của Cố Công nương Diana.

Tuy nhiên, lịch sử của chiếc vương miện này còn trải dài qua nhiều thế hệ hoàng gia. Thường được biết đến với tên gọi Cambridge Lover's Knot, đây là bản chế tác lại dựa trên một mẫu vương miện nguyên bản trước đó. Chiếc vương miện mà Kate đeo được hãng kim hoàn lừng danh Garrard chế tác riêng cho Hoàng hậu Mary vào năm 1914.

Để làm ra kiệt tác này, Hoàng hậu Mary đã chấp nhận "hy sinh" một chiếc vương miện khác trong bộ sưu tập cá nhân của mình - chiếc Ladies of England Tiara. Tuyệt tác này được lấy cảm hứng từ chiếc vương miện gốc của bà ngoại bà (Công tước phu nhân Augusta vùng Hesse), báu vật hiện được cho là đang thuộc sở hữu của một bộ sưu tập tư nhân ẩn danh.

"Trang phục biểu tượng" cho những sự kiện ngoại giao đỉnh cao

Vương phi Kate đã nhiều lần lựa chọn Lover's Knot cho các dịp trọng đại. Gần đây nhất, cô từng kết hợp báu vật này cùng đầm xanh lá của Andrew Gn tại tiệc quốc yến đón đoàn Nigeria vào tháng 3. Trước đó, cô cũng từng diện vương miện này cùng đầm Givenchy đỏ rực tại đại tiệc tiếp đón Hoàng gia Pháp, hay thiết kế xanh băng của Alexander McQueen khi chủ trì đón tiếp Hoàng gia Hà Lan.

Trước khi đoàn diễu hành bắt đầu tại Windsor, Thân vương và Vương phi xứ Wales cũng đã chia sẻ một bức ảnh chân dung chung đầy thanh lịch.

Mối quan hệ giữa hai gia đình hoàng gia vốn có bề dày lịch sử lâu đời. Khi còn là Thân vương xứ Wales, Vua Charles từng 4 lần đến thăm Oman, gần đây nhất là chuyến đi chia buồn vào tháng 1/2020 sau khi Quốc vương Qaboos qua đời. Vương hậu Camilla cũng từng cùng ông có chuyến thăm 2 ngày tới đây vào tháng 11/2016. Vào tháng 7 năm ngoái, Vua Charles đã thân hành tiếp đón Quốc vương Haitham tại Lâu đài Windsor trong một chuyến thăm phi chính thức.

Chương trình làm việc ngày thứ Ba bắt đầu bằng lễ đón chính thức tại Thềm Đông (East Terrace) của lâu đài và lễ diễu hành xe ngựa. Trong sự kiện ban ngày, Vương phi Kate diện nguyên cây xanh lá với chiếc áo khoác thẫm màu của Sarah Burton (thương hiệu Alexander McQueen) - một sự khéo léo nhằm tôn vinh một trong những màu sắc trên quốc kỳ Oman.

*Theo townandcountry